Das Kölner Literaturfestival Litcologne ist kurz vor dem Beginn trotz gegenteiliger Bemühungen der Veranstalter abgesagt worden, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

Dies geschehe auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Reker, teilte die Litcologne mit. Man bemühe sich um eine Verlegung der Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt.



Mit mehr als 200 Veranstaltungen und über 100.000 Besuchern an zwölf Tagen ist die Litcologne nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas. Geschäftsführer Osnowski sagte: "Die Absage trifft uns unendlich schwer." Man wolle aber alles tun, eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.



Am Vormittag hatte Osnowski im Deutschlandfunk Kultur noch vor "Hysterie" gewarnt und erklärt, er sehe keinen Grund, das öffentliche Leben so weit einzuschränken - schließlich sei Corona "kein Killervirus".



Zum Auftakt der Litcologne sollten am Dienstagabend die deutschen Hörbuchpreise vergeben werden. Die Preise für die Interpreten gehen in diesem Jahr an die Schauspieler Christian Berkel und Camilla Renschke. Außerdem gibt es Auszeichnungen für das beste Kinderhörbuch und den besten Podcast.



Einige Autoren hatten schon vor der vollständigen Absage der Litcologne erklärt, dass sie wegen des Coronavirus nicht anreisen wollten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln. Der Bericht wird laufend aktualisiert.



Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann.



Antworten auf die Frage, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt.



Erklärungen, welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, die gegen das Coronavirus wirken könnten.



Erläuterungen, wie sich das Coronavirus auf das Klima auswirkt.



Antworten auf die Frage, wie Deutschland mit Großveranstaltungen vor dem Hintergrund des Coronavirus umgeht.