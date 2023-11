In seiner Rede legte der 74jährige den Schwerpunkt auf den Kolonialismus und sprach von der historischen Verantwortung Deutschlands. (imago images / NurPhoto / IMAGO / Vishal Bhatnagar)

Auch in seiner Rede legte der 74-Jährige den Schwerpunkt auf den Kolonialismus und sprach von der historischen Verantwortung Deutschlands. Heutzutage seien hierzulande zwar die Verbrechen im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) bekannt, doch diejenigen im früheren Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda) seien nahezu vergessen, kritisierte Gurnah.

Mit der Schillerrede wird jährlich an den am 10. November 1759 in Marbach geborenen Friedrich Schiller erinnert. In vergangenen Jahren hielten unter anderem der Autor Daniel Kehlmann und der Virologe Christian Drosten die Schillerrede.

