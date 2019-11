Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk kritisiert die erneute Verhaftung des Journalisten Ahmet Altan.

Der Onlinezeitung T24 sagte der Autor, Altan müsse frei bleiben und die Türkei wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren. Was derzeit passiere, habe das Land nicht verdient. Ahmet Altan habe sich gegen diejenigen gestellt, die sich mit Einschüchterung an der Macht halten wollten, deswegen solle er zum Schweigen gebracht werden. Weil die Machthaber gesehen hätten, dass der Journalist auch nach drei Jahren Haft die Regierung kritisiere, sei er wieder inhaftiert worden. Parmuk kritisierte auch die Menschen in der Türkei. Es sei beschämend, dass niemand angesichts der systematischen Ungerechtigkeiten die Stimme erhebe.



Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisiert die erneute Verhaftung Altans und forderte seine Freilassung. Geschäftsführer Mihr erklärte, es handele sich um ein neues Kapitel der "Justiz-Willkür" in der Türkei, das traurig und wütend mache.



Ahmet Altan war Anfang November unter Auflagen aus dem Gefängnis in Silivri entlassen worden. Nachdem der Staatsanwalt dagegen Einspruch einlegte, wurde er eine gute Woche später erneut verhaftet. Die Behörden werfen ihm Terrorunterstützung vor.