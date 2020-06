In Klagenfurt sind die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet worden.

Zugleich wurde die Reihenfolge der Auftritte beim Wettlesen ausgelost. 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerben sich um den mit 25.000 Euro dotierten Preis. Wegen der Coronakrise wurden die Beiträge vorher aufgezeichnet. Die Jury-Mitglieder diskutieren zwar live und öffentlich miteinander, allerdings sind sie einzeln per Fernsehleitung zugeschaltet. Die Diskussionen und die Lesungen finden ab morgen, Donnerstag, online statt. Am Sonntag soll feststehen, wer den Bachmann-Preis in diesem Jahr erhält.

"Ein Experiment"

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sagte in seiner Grußbotschaft, die Pandemie habe viel verändert, doch die Kunst habe mitgeholfen, den Shutdown durchzustehen. Es brauche nun Signale eines gemeinsamen Neubeginns, dazu sei die Durchführung des Bachmannpreis digital ein wichtiger Schritt. Der Juryvorsitzende Hubert Winkels sagte, der Bewerb sei ein Experiment. Niemand wisse genau, wie es ausgehe, aber man sei guter Dinge.

"Dürfen Schwarze Blumen Malen?"

Die offizielle Eröffnungsrede hielt die Aktivistin und Bachmannpreisträgerin Sharon Dodua Otoo. Sie ging vor dem Hintergrund weltweiter Proteste gegen Rassismus nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Georg Floyd auf den Bedeutung diskriminierungsfreier Sprache ein. Sie plädiert dabei für die Verwendung von Großbuchstaben beim Wort "Schwarz". Es gehe dabei nicht um die Beschreibung eines vermeintlichen Hauttons, sondern um eine bestimmte politische Selbstbezeichnung, um die Zugehörigkeit zu einer Community.



In ihrem Text "Dürfen Schwarze Blumen Malen?" kritisiert die Schriftstellerin auch die Medien: In den überwiegen weißen deutschsprachigen Redaktionen werde immer noch zu eng am Duden festgehalten und vermeintlich falsche Schreibweisen "korrigiert". Sharon Dodua Otoo aber meint: "Eine Sprache, die es geschafft hat, sich von 'Fräulein' zu verabschieden und ein Wort wie 'Safari' willkommen zu heißen, ist stark genug, um weitere Upgrades zu verkraften."