Literaturpreis Prix Goncourt für Mohamed Mbougar Sarr

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an den senegalesischen Autor Mohamed Mbougar Sarr. Dessen Roman La plus secrète mémoire des hommes sei zu Recht ausgezeichnet worden, sagte der Literaturkritiker Dirk Fuhrig im Dlf.

Dirk Fuhrig im Gespräch mit Maja Ellmenreich

