Der Antisemitismus in Frankreich hat nach Ansicht des Literaturwissenschaftlers Jürgen Ritte eine neue Qualität erreicht.

Ritte lehrt an der Universität Sorbonne in Paris. Er sagte im Deutschlandfunk, die Judenfeindlichkeit speise sich aus mehreren Quellen. Der islamistische Antismitismus sei für zehn Todesfälle seit 2012 verantwortlich, der rechtsradikale Antisemitismus äußere sich ebenfalls nicht nur verbal, und schließlich gebe es Antisemitismus in der Protestbewegung der Gelbwesten. "Da haben wir ein ganz großes Problem", sagte Ritte im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Bei den Gelbwesten sei Antisemitismus von Anfang an vorhanden gewesen. Die rechtsradikale Politikerin Le Pen habe diesen noch befeuert, als sie Präsident Macron "im Dienste des jüdischen Finanzkapitals" verortet habe, kritisierte Ritte. Die extreme Linke in Frankreich positioniere sich nicht klar dagegen. Und so komme es unter den Gelbwesten nun zu einer Radikalisierung. Ritte forderte, das Problem des Antisemitismus in den Schulen zu thematisieren und gesetzlich konsequent dagegen vorzugehen.



Der jüdische Philosoph und Autor Alain Finkielkraut war vor einigen Tagen am Rande der Gelbwesten-Proteste in Paris angeschrien und beleidigt worden. Gestern gingen zehntausende Menschen in mehreren französischen Städten auf die Straße, um gegen Antisemitismus zu demonstrieren. In Paris stand die Kundgebung unter dem Motto "Es reicht".



Ritte sagte, mit 20.000 Menschen sei diese zwar nicht sonderlich gut besucht gewesen. Es habe sich aber ohnehin nur um einen "symbolischen Akt der politischen Kaste" gehandelt. Neben Regierungschef Philippe hatten mehr als die Hälfte der Kabinettsmitglieder und der frühere Präsident Hollande daran teilgenommen.