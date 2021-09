Wenige Tage vor der Bundestagswahl stehen sich noch einmal die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller sieben im derzeitigen Bundestag vertretenen Parteien bei einem Fernseh-Schlagabtausch gegenüber. Im Mittelpunkt der TV-Debatte steht besonders die Frage nach möglichen Regierungskoalitionen. Verfolgen Sie hier im Live-Blog die wichtigsten Aussagen.

ARD und ZDF übertragen ab 20 Uhr 15, wir begleiten die Äußerungen der Politikerinnen und Politiker schriftlich in Kurzform. Neben den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock werden auch Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Linke), Markus Söder (CSU) sowie Alice Weidel (AfD) ihre Positionen austauschen. Der 90-minütigen Runde waren zahlreiche weitere TV-Debatten in unterschiedlichen Formaten vorausgegangen, darunter erstmals drei sogenannte "Trielle" zwischen Scholz, Laschet und Baerbock.



Die Union setzt im Wahlkampf-Endspurt weiter darauf, vor einem rot-grün-roten Bündnis zu warnen. CSU-Chef Söder sprach erneut von einer drohenden "Linksverschiebung". Bereits am Morgen zeigte er sich im ZDF davon überzeugt, dass es bei einem SPD-Wahlsieg eine "Linkskoalition" oder eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gebe. Es gebe nur eine Chance auf eine bürgerliche Mehrheit, auch auf ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP, wenn die Union die Wahl gewinne.



SPD-Parteivize Kühnert rechnet vor einer Regierungsbildung seiner Partei damit, dass sich die sozialdemokratische Spitze zu einer Mitgliederbefragung entschließt. SPD-Vorsitzender Walter-Borjans setzt auf einen Wahlsieg der Sozialdemokraten, schließt aber auch eine Regierungsbildung durch die zweitstärkste Kraft nicht aus. Er sagte bei RTL, es habe in der Geschichte der Bundesrepublik Zeiten gegeben, in denen die SPD nicht die stärkste Kraft im Bundestag war, aber eine Koalition gebildet habe, die eine Mehrheit hatte. Das sei auch jetzt nicht anders. Er erwarte deshalb, dass im Falle auch eine zweitplatzierte Union sich um Koalitionsgespräche bemühe.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.