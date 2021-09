Eine Woche vor der Bundestagswahl liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Laschet und Scholz, sowie die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, ihre dritte und letzte gemeinsame TV-Debatte. Verfolgen Sie hier im Live-Blog die wichtigsten Aussagen.

Willkommen im Live-Blog. Das TV-Triell wird ab 20:15 Uhr von den Sendern ProSieben, Sat.1 und Kabeleins übertragen. Moderiert wird die Debatte von Claudia von Brauchitsch und Linda Zervakis. Die vorangegangenen TV-Debatten wurden von ARD/ZDF und RTL ausgetragen.



+++ 20:39 Uhr +++ Mit Blick auf die Steuerpolitik erklärt Laschet wiederholt, dass er als Kanzler auf Steuererhöhungen verzichten würde. Baerbock kritisiert Laschet: "Sie entlasten wieder nur Spitzenverdiener. Die Investitionen, die wir jetzt brauchen, müssen irgendwie bezahlt werden." Scholz springt ihr zur Seite: "Da liegen Frau Baerbock und ich auf einer Linie." Angesichts davon, dass durch die Pandemie 400 Milliarden Euro Schulden gemacht worden seien, nennt Scholz die Pläne der Union "unrealistisch" und "unsolidarisch".



+++ 20:28 Uhr +++ Bei der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro sind sich Scholz und Baerbock einig. Laschet kontert: "In vielen Berufen gibt es bereits höhere Mindestlöhne. Die Aushandlung ist Aufgabe der Tarifparteien." Statt eines pauschalen Mindestlohns durch die Politik brauche es mehr Tarifbindung individuell unterschieden nach Berufen. Baerbock wirft Laschet vor: "Sie fallen zurück in die 90er Jahre. Ich halte das nicht für sozialgerecht." Scholz unterstreicht: "Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Menschen Vollzeit arbeiten, aber trotzdem aufstocken müssen."



+++ 20:20 Uhr +++ Wofür wollen sich die Kandidaten am meisten einsetzen? Scholz betont, er wolle die Lebensleistung der Menschen mehr wertschätzen - mit einem höherem Mindestlohn und sicheren Renten. Außerdem möchte er den Kampf gegen den Klimawandel in den Fokus seiner Arbeit stellen. Laschet verspricht, die Wirtschaft nicht mehr zu belasten und die innere und äußere Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Baerbock betont: "Politik muss über sich hinauswachsen und die großen Zukunftsaufgaben endlich angehen". Dazu gehörten Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.



+++ 20:05 Uhr +++ Scholz, Laschet und Baerbock sind im Fernsehstudio eingetroffen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.