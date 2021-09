Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben noch einmal die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller sieben im derzeitigen Bundestag vertretenen Parteien ihre Positionen ausgestauscht. In der Fernsehdebatte von ARD und ZDF wurde auch die Frage nach möglichen Regierungskoalitionen gestellt. Wir haben in einem Live-Blog über den Abend berichtet.

+++ 21:45 Uhr +++

Schluss der "Wahl 2021 - Schlussrunde"



+++ 21:43 Uhr +++

Sowohl Söder (CSU) als auch Laschet (CDU) drücken erneut ihre Hoffnung aus, mit einer Mehrheit der Wählerstimmen aus der Bundestagswahl hervorzugehen. Söder sieht auch größere Schnittmengen in einem möglichen Jamaika-Bündnis.



+++ 21:41 Uhr +++

FDP-Chef Lindner betont, er strebe ein zweistelliges Ergebnis an und trete an für eine "Koalition der Mitte". Die inhaltlichen Schnittmengen seien in "Jamaika" am größten.



+++ 21:40 Uhr +++

Baerbock (Grüne): Man müsse mit allen Demokratinnen und Demokraten sprechen, und die Grünen stünden für eine "Politik des Wandels und der Wende" - und nicht eines Weiter-So. Sie sei für eine Klima-Regierung unter Führung der Grünen. Man werde am Ende sehen, ob es für ein Zweier- oder Dreierbündnis reiche.



+++ 21:38 Uhr +++

Wissler (Linke): Es gebe genug, was die Linke von der SPD unterscheide, man habe eine Menge Differenzen, aber sie sei der Meinung, dass alle drei Parteien (SPD, Grüne und Linke) gemeinsam für eine Wende sorgen könnten, wenn ein solches Bündnis rechnerisch möglich würde.



+++ 21:37 Uhr +++

Scholz (SPD) will sich dafür einsetzen, dass das, was sich in den Umfragen abzeichne, auch in eine Regierungsverantwortung für die SPD münde. Man werde die Möglichkeit nutzen, hoffe auf ein starkes Ergebnis.



+++ 21:37 Uhr +++

Laschet (CDU): "Wir tun alles dafür, dass SPD, Grüne und Linke kein Bündnis bilden". Es sei die Frage, ob die SPD von Platz zwei aus versuchen werde, trotzdem eine Regierung zu stellen.



+++ 21:36 Uhr +++

Söder (CSU) sagt, er gehe davon aus, dass die Union auf Platz eins komme. Ein "bürgerliches Bündnis" sei seiner Ansicht nach der beste Weg für Deutschland.



+++ 21:35 Uhr +++

Schlussthema der Runde ist eine mögliche Koalitionsbildung.



+++ 21:32 Uhr +++

Wissler (Linke) fordert eine schnelle Verkehrswende, beispielsweise durch Reaktivierung alter Bahnstrecken. Und man brauche eine soziale Abfederung. Zuerst müsse der ÖPNV billiger werden, bevor der Autoverkehr teurer werde.



+++ 21:31 Uhr +++

Weidel (AfD): "Wärme- und Kälteperioden und auch den Klimawandel hat es schon immer gegeben." Die derzeitigen politischen Maßnahmen verbauten Forschungs- und Entwicklungsleistungen und schadeten der Industrie.



+++ 21:28 Uhr +++

FDP-Chef Lindner betont erneut, dass seine Partei auf technische Innovationen setze. Da müsse man richtig vorgehen. Man brauche eine globale Perspektive. Damit die Industrie schneller handeln könne, brauche man Bürokratieabbau und beschleunigte Planungsverfahren.



+++ 21:26 Uhr +++

Baerbock (Grüne): Die Frage sei, ob man es schaffe, Deutschland in den nächsten 20 Jahren klimaneutral zu machen. Um die Weichen dafür zu stellen, hätten die Grünen ein 100-Tage-Programm aufgelegt.



+++ 21:23 Uhr +++

Laschet (CDU) kündigt für den Fall seiner Wahl an, dass das Klimaschutzgesetz angepasst werde - zum Beispiel, indem die Industrie schneller umgebaut werde.



+++ 21:19 Uhr +++

Frage nach "persönlichem Verzicht" - schnelle Antwortrunde:



Weidel (AfD) sagt, sie verzichte auf unnötige Strecken mit dem Fahrzeug und unnötigen Ressourcenverbrauch.



Lindner (FDP): "Ich bin persönlich CO2-neutral" - er kaufe Emissionszertifikate.



Söder (CSU): fahre häufig mit der Bahn und setze auf Videoschalten. Reduziere den Fleischkonsum.



Laschet (CDU): esse ebenfalls weniger Fleisch und fahre ein E-Auto. Das empfinde er aber nicht als Verzicht, so Laschet.



Baerbock (Grüne): Fahre seit Wochen mit dem (Wahlkampf-)Bus, um nicht fliegen zu müssen.



Scholz (SPD): esse viel Regionales, empfinde das aber nicht als Verzicht



Wissler (Linke): fahre ÖPNV und gehe bewusst mit Energie um



+++ 21:18 Uhr +++

Großes neues Thema der Runde: Klimaschutz.



+++ 21:14 Uhr +++

Wissler (Linke) erneuerte die Kritik ihrer Partei an der Nato. Die Linken seien der Meinung, dass mehr Rüstung die Welt nicht besser mache. Man wolle über das 2-Prozent-Ziel reden und darüber, dass nicht mehr aufgerüstet werde.



+++ 21:12 Uhr +++

Scholz (SPD) hält dagegen: Die Bundeswehr sei in der vergangenen Legislaturperiode mit deutlich mehr Etat ausgestattet worden. Er stimme grundsätzlich zu, dass die Bundeswehr besser aufgestellt sein müsse. In den nächsten Jahren brauche man eine deutliche Steigerung der Verteidigungsausgaben.



+++ 21:10 Uhr +++

Söder (CSU) widerspricht, dass die Bundeswehr Schuld an der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan trage. Das Wichtigste, um Souveränität überhaupt zu erlangen, sei es, die Bundeswehr mit mehr Geld und besserer Ausstattung aufzustellen. Dies sei bisher auch am Widerstand der SPD gescheitert.



+++ 21:07 Uhr +++

Wissler (Linke) betont mit Blick auf China, es sei unabdinbar, die Menschenrechtslage zu verbessern. Sie widerspricht Söder (CSU), Deutschland habe eine erfolgreiche Außenpolitik unter Kanzlerin Merkel betrieben. Das "Desaster von Afghanistan" spreche für sich.



+++ 21:05 Uhr +++

Weidel (AfD): Wenn man einen Handelspartner wie China habe, habe man auch Interessen, und die müssten ausgeglichen sein. China sei ein wichtiger Absatzmarkt. Dies müsse sich in der Außenpolitik niederschlagen. Die Volksrepublik China sei sehr wichtig geworden - und deshalb brauche man ein entspanntes Verhältnis zu China.



+++ 21:02 Uhr +++

Söder (CSU): "Wir müssen die Bundeswehr stärken, das haben wir jetzt auch in Afghanistan gesehen." Jedes Land der Welt denke an seine Interessen, auch in Europa. Natürlich müsse man mit Blick auf China eine strategische Ausgewogenheit suchen.



+++ 21:00 Uhr +++

Lindner (FDP): Er sehe das Investitionsabkommen mit China ebenso wie Baerbock kritisch. Man brauche mit zahlreichen Regionen Freihandelsabkommen. Der europäische Binnenmarkt müsse als Wachstumsmotor gestärkt werden. Auch das transatlantische Verhältnis zu den USA müsse gestützt werden, beispielsweise durch gemeinsame Kabinettssitzungen.



+++ 20:58 Uhr +++

Baerbock (Grüne): Sie wolle dazu kommen, dass man in Europa zu einer gemeinsamen Politik und Haltung gegenüber China komme und mehr gemeinsam als gegeneinander handele.



+++ 20:57 Uhr +++

Laschet (CDU): Man brauche ein souveräneres, stärkeres Europa. Man sei noch nicht einmal dazu in der Lage gewesen, beim Abzug aus Afghanistan den Flughafen von Kabul zu sichern.



+++ 20:55 Uhr +++

Thema China. Scholz (SPD) spricht sich dafür aus, dass Europa mehr mit einer Stimme spricht. Er könne verstehen, wie Frankreich reagiert habe auf den neuen Zusammenschluss im Indopazifischen Raum.



+++ 20:49 Uhr +++

Wissler, Scholz und Baerbock sprechen sich für Investitionen aus. Laschet, Söder und Lindner wollen die Schuldenbremse aufrecht erhalten. Weidel bezieht dazu nicht dezidiert Stellung.



+++ 20:47 Uhr +++

AfD-Fraktionschefin Weidel plädiert ebenfalls für eine Kostenkontrolle der Staatsausgaben. Man müsse mit den Steuern und Abgaben runter, um Geringverdiener und Familien zu entlasten. Das EEG müsse abgeschafft werden, dies habe sich nicht bewährt und werde viel zu teuer.



+++ 20:45 Uhr +++

FDP-Chef Lindner erteilt diesem Vorschlag eine Absage für den Fall einer Regierungsbeteiligung seiner Partei. Er sei der Meinung, dass vor allem in der Privatwirtschaft investiert werden müsse. Zudem gebe es innerhalb der Staatsausgaben Sparmöglichkeiten.



+++ 20:44 Uhr +++

Zum Thema Finanzen verteidigt Grünen-Politikerin Baerbock ihren Vorschlag, die Schuldenbremse aufzuheben, um mehr Investitionen tätigen zu können.



+++ 20:39 Uhr +++

Scholz (SPD) erteilt der Enteignung von Wohnungsbaukonzernen eine Absage, dies werde viel zu teuer. Die Lösung sieht Scholz darin, mehr zu bauen. Man brauche ein großes Bündnis für das Wohnen, um das zustande zu bringen. Man müsse die bestehenden Regeln des Mietrechts ausnutzen. Zudem solle es ein Moratorium geben - Scholz sprach sich gegen einen Mietendeckel aus.



+++ 20:38 Uhr +++

Wissler (Linke) rechtfertigt die Vorgänge in Berlin: Man müsse verhindern, dass immer mehr Wohnraum nicht mehr bezahlbar sei. Ein wichtiges Instrument dafür sei ein Mietendeckel. Man müsse dringend eingreifen in den Gebäudebestand.



+++ 20:34 Uhr +++

Baerbock (Grüne) zum Thema Wohnraumenteignung: Sie frage sich, wo die Sozialdemokratie gewesen sei, als man sie gebraucht habe. Man müsse sich an einen Tisch setzen und versuchen, einen Konsens zu finden, beispielsweise dafür sorgen, dass die Mieten nicht mehr als um 2,5 Prozent erhöht werden. Enteignungen als Ultima Ratio schloss Baerbock nicht aus.



+++ 20:32 Uhr +++

Zum Thema sozialer Wohnungsbau sagte CDU/CSU-Kandidat Laschet, es sei dringend notwendig, den Wohnungsmarkt zu entspannen. Die Politik habe eine Menge unternommen. Die Städte seien zu einem Magneten geworden. Es sei wichtig, den ländlichen Raum attraktiv zu halten und zu gestalten. Dazu gehöre auch eine angemessene Pendlerpauschale.



+++ 20:29 Uhr +++

CSU-Chef Söder zur 2G-Debatte: Es gehe nicht darum, Menschen zu stigmatisieren, sondern sie zu schützen. Bei den sogenannten "Querdenkern" gehe es nicht mehr ums Querdenken. Man müsse ein klares Stoppschild aufstellen denen gegenüber, die den Staat bedrohen oder einschüchtern wollen. Es brauche eine klare Linie gegenüber der Querdenken-Bewegung.



+++ 20:27 Uhr +++

AfD-Kandidatin Weidel spricht sich dagegen aus, Corona-Gegner grundsätzlich zu stigmatisieren. Das liege in der Verantwortung der Politik.



+++ 20:25 Uhr +++

Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock sieht ebenfalls Lücken in der Überwachung des Internets. Erste wichtige Maßnahme vor allem mit Blick auf die großen Plattformen sei es, schnell Hasskommentare zu löschen. Auch bei den Gerichten brauche man mehr Personal. Zudem sei dringend eine Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland notwendig.



+++ 20:24 Uhr +++

Janine Wissler von den Linken meint zum Thema Verfassungsschutz, man müsse das V-Männer-System abschaffen.



+++ 20:22 Uhr +++

FDP-Spitzenkandidat Lindner äußert sich ähnlich, allerdings sei es notwendig, dass die Sicherheitsbehörden enger und besser zusammenarbeiteten. Zudem mangele es an Digitalisierung.



+++ 20:20 Uhr +++

SPD-Kanzlerkandidat Scholz hält die neuen Gesetze für wirksam, um Hass im Internet zu bekämpfen. Man brauche klare Maßnahmen im Netz und gute Ausstattung von Polizei und Sicherheitsbehörden. Er hätte es gut gefunden, wenn das "Wehrhafte-Demokratie-Gesetz" durchgekommen wäre - aber dies sei am Widerstand der Union gescheitert.



+++ 20:18 Uhr +++

Der Unions-Spitzenkandidat Laschet äußert sich zum Mord in Idar-Oberstein: Die Radikalität entstehe im Internet. Dieser Hass lasse sich auch nicht durch ein 'Wehrhafte-Demokratie-Gesetz' beseitigen. Die Tonlage werde immer rauer und aggressiver, das sei, was bekämpft werden müsse. Auch das Internet sei kein rechtsfreier Raum.



+++ 20:15 Uhr +++

Start des 90-minütigen Schlagabtauschs: "Wahl 2021 - die Schlussrunde". Moderiert wird die Diskussion von Tina Hassel und Theo Koll.



ARD und ZDF übertragen seit 20 Uhr 15, wir begleiten die Äußerungen der Politikerinnen und Politiker schriftlich in Kurzform. Neben den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock werden auch Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Linke), Markus Söder (CSU) sowie Alice Weidel (AfD) ihre Positionen austauschen. Der 90-minütigen Runde waren zahlreiche weitere TV-Debatten in unterschiedlichen Formaten vorausgegangen, darunter erstmals drei sogenannte "Trielle" zwischen Scholz, Laschet und Baerbock.



Die Union setzt im Wahlkampf-Endspurt weiter darauf, vor einem rot-grün-roten Bündnis zu warnen. CSU-Chef Söder sprach erneut von einer drohenden "Linksverschiebung". Bereits am Morgen zeigte er sich im ZDF davon überzeugt, dass es bei einem SPD-Wahlsieg eine "Linkskoalition" oder eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gebe. Es gebe nur eine Chance auf eine bürgerliche Mehrheit, auch auf ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP, wenn die Union die Wahl gewinne.



SPD-Parteivize Kühnert rechnet vor einer Regierungsbildung seiner Partei damit, dass sich die sozialdemokratische Spitze zu einer Mitgliederbefragung entschließt. SPD-Vorsitzender Walter-Borjans setzt auf einen Wahlsieg der Sozialdemokraten, schließt aber auch eine Regierungsbildung durch die zweitstärkste Kraft nicht aus. Er sagte bei RTL, es habe in der Geschichte der Bundesrepublik Zeiten gegeben, in denen die SPD nicht die stärkste Kraft im Bundestag war, aber eine Koalition gebildet habe, die eine Mehrheit hatte. Das sei auch jetzt nicht anders. Er erwarte deshalb, dass im Falle auch eine zweitplatzierte Union sich um Koalitionsgespräche bemühe.

