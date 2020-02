Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug bekanntgegeben. Das betrifft sowohl den Parteivorsitz als auch eine mögliche Kanzlerkandidatur. Wir verfolgen die Geschehnisse mit unserem Liveblog.

Annegret Kramp-Karrenbauer will nicht für das Kanzleramt kandidieren

Außerdem will sie sich als CDU-Vorsitzende zurückziehen

Als Grund nennt sie ein "ungeklärtes Verhältnis" von Teilen der CDU zu AfD und Linkspartei

11:29 Uhr

Die politische Krise in Thüringen hat sicherlich zu Kramp-Karrenbauers Entscheidung beigetragen, sich zurückzuziehen. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien kommentierte gerade erst: "Die Warnungen der Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurden gesprochen, aber nicht gehört. Ihre Machtworte in dunklen Sitzungsnächten in Erfurt verhallen. In der Partei ist vielen ein Nein zur Linken wichtiger als ein Nein zur AfD. Die Alt-Parteichefin schaltete sich ein. So richtig Angela Merkels Worte waren, so sehr beschädigten sie die amtierende Parteichefin, als bekäme sie selbst es nicht hin."



11:20 Uhr

In der Sendung "Kontrovers" im Deutschlandfunk wird auch über mögliche Szenarien für das Bundesland Thüringen diskutiert. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Michael Theurer, brachte einen Runden Tisch von FDP, CDU, SPD und Grünen ins Gespräch, um einen Ausweg aus der Regierungskrise und einen neuen Regierungschef zu finden. Den Vorsitz dieser Runde könnte nach seinen Worten Altbundespräsident Gauck übernehmen.

11:15 Uhr

Es gibt in der CDU keinesfall nur Lob und Respekt für den Schritt von Kramp-Karrenbauer. Der Europa-Abgeordnete Dennis Radtke zeigt sich ziemlich kritisch über seine eigene Partei - die CDU.

11:13 Uhr

Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer rückt die Frage in den Blickpunkt, wer die Lücke in der CDU ausfüllen könnte. Der Meinungsforscher Mandred Güllner nennt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet als geeigneten Kanzlerkandidaten. Der Forsa-Chef sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Laschet sei am ehesten zuzutrauen, für die Union auch Wähler von den Grünen zurückzuholen. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) appelliert an Laschet, Farbe zu bekennen. Oppermann sagte der Funke Mediengruppe, der CDU-Politiker müsse den Parteivorsitz jetzt beanspruchen, "sonst ist er ein Papiertiger".

11:09 Uhr

Die englischsprachigen Medien im Ausland nehmen sich des Themas ebenfalls an.

11:04 Uhr

Welche Tragweite der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer hat, zeigt sich vielleicht am ehesten an den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er spricht von einer "ungewöhnlich ernsten Situation für die CDU, für alle in der CDU." Er betont, es gehe um nichts weniger als um "unsere Zukunft als moderne Volkspartei der Mitte."

10:59 Uhr

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schreibt, er habe "großen Respekt" vor dieser "unerwarteten Entscheidung" von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt sei eine schwierige Situation gewesen. Es sei Kramp-Karrenbauers Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben.

10:55 Uhr

Weitere Analysen aus unserem Hauptstadtstudio.

10:51 Uhr

Dass in der Union über deren politische Ausrichtung nachgedacht wird, ist nichts Neues. Unser Nachrichtenchef Marco Bertolaso widmete sich im Sommer 2018 den verschiedenen Gruppierungen in CDU und CSU. Damals schrieb er über die Werteunion: "Die Gruppierung hat sich selbst zum 'konservativen Flügel in der CDU und der CSU' ausgerufen, was unter PR-Gesichtspunkten eine geschickte Behauptung ist. Der Führungskreis ist eher unbekannt." Sie können die Analyse hier nachlesen.

10:45 Uhr

Ein Foto wie aus einer anderen Zeit: Im Dezember 2018 übernahm Annegret Kramp-Karrenbauer den CDU-Vorsitz und löste damit Bundeskanzlerin Merkel als Parteichefin ab.

Annegret Kramp-Karrenbauer (l.) übernimmt den CDU-Vorsitz von Angela Merkel, die 18 Jahre die Partei anführte (photothek/Imago)

10:40 Uhr

Nun melden sich die Grünen zu Wort. Fraktionschefin Göring-Eckardt warnt auf Twitter - ähnlich wie die Linken-Vorsitzende Kipping - vor einem Rechtsruck: "Die CDU zeigt jetzt hoffentlich, dass sich eine christlich-demokratische Partei nicht von der rechtsextremen AfD am Nasenring durch die Arena ziehen lässt."

10:35 Uhr

In der Dlf-Sendung "Kontrovers" wird ebenfalls über das Thema diskutiert. Zu Gast ist auch der Chef der "Werteunion", des Zusammenschlusses konservativer CDU-Politiker. Alexander Mitsch. Er spricht sich für eine Expertenregierung in Thüringen aus und verweist auf Österreich, wo im vergangenen Mai übergangsweise die Präsidentin der Verfassungsgerichtshofs zur Bundeskanzlerin ernannt wurde.

10:29 Uhr

Auch die Satiriker sind bereits am Werk und liefern ihre Einschätzung. So wie Jan Böhmermann.

10:25 Uhr

Auch das Ausland interessiert sich sehr für die Personalie. Da ist der Tweet der katalanischen Zeitung La Vanguardia aus Barcelona nur ein Beispiel.

10:22 Uhr

Fast klingt es so, als würde Alexander Gauland auf Katja Kipping reagieren. Der Fraktionschef der AfD im Deutschen Bundestag begrüßt den Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Er sagt: "Es ist völlig unsinnig und realitätsfern, auf Dauer nicht mit der AfD zusammen arbeiten zu wollen."

10:19 Uhr

Die Reaktionen kommen inzwischen im Minutentakt. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping etwa hat die Befürchtung geäußert, dass die CDU jetzt Kurs auf eine Koalition mit der AfD nehmen könnte. Zitat gegenüber der AFP: "AKKs Verdienst war, dass sie die Abgrenzung der Union nach rechts gehalten und damit die Seele der Union bewahrt hat."

10:15 Uhr

10:10 Uhr

Erste Analysen aus unserem Hauptstadtstudio. Unser Korrespondent Stephan Detjen betont, Kramp-Karrenbauer müsse erkannt haben, dass sie auch in der CDU-Führung nicht mehr den nötigen Rückhalt habe. Hinzu komme, dass die CDU tatsächlich in der Frage des Umgangs mit Linken und AfD gespalten sei - vor allem, was die Landesverbände im Osten angehe.

09:50 Uhr

Der Deutschlandfunk berichtet ab 10:08 Uhr in einer kurzen Sondersendung über die aktuelle Entwicklung.

09:39 Uhr

Europa-Staatsminister Michael Roth äußert sich als erstes Regierungsmitglied zum angekündigten Rückzug Kramp-Karrenbauers. "Die Erschütterungen gehen weiter", schreibt der Sozialdemokrat auf Twitter.

09:40 Uhr

Bundeskanzlerin Merkel gibt nach Agenturberichten bekannt, dass sie an Kramp-Karrenbauer als Ministerin festhalten will. Außerdem habe sie der Politikerin ihren großen Dank ausgesprochen.

09:30 Uhr

Unser Hauptstadtstudio in Berlin kann die Personalie bestätigen: Es stimmt, Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und will den CDU-Vorsitz abgeben.

09:25 Uhr

Die erste Eilmeldung kommt über den Nachrichtenticker. Die Agentur AFP meldet den Rückzug von Kramp-Karrenbauer und nennt "Kreise" als Quelle,