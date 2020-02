Nach den Schüssen im hessischen Hanau mit mindestens elf Todesopfern ermittelt der Generalbundesanwalt. Er geht von einem "fremdenfeindlichen Motiv" aus. Die Leiche des mutmaßlichen Täters wurde zusammen mit seiner toten Mutter in einer Wohnung gefunden. Es gibt ein Bekennerschreiben und ein Video.

+ Bei Schüssen an zwei Tatorten im hessischen Hanau sind mindestens elf Menschen getötet worden. Der Täter flüchtet.



+ Nach Informationen der Polizei wurde der mutmaßliche Täter leblos in seiner Wohnung gefunden, zusammen mit der Leiche seiner Mutter. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden worden. Beides werde nun ausgewertet.

+ Über die Hintergründe der Tat ist bisher nur wenig bekannt. Der Generalbundesanwalt ermittelt. In einem Bekennerschreiben soll der mutmaßliche Täter nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" ausländerfeindliche und rassistische Motive geäußert haben.

11:55 Uhr

Die Tatorte in Hanau:

Tatorte in Hanau (dpa Grafik)

11:47 Uhr

Bundeskanzlerin Merkel will sich in Kürze zu der Tat von Hanau äußern.

11:36 Uhr

Die Polizei Hessen hat einen Server für Hinweise aus der Bevölkerung eingerichtet. Er findet sich hier.

11:25 Uhr

Da der Täter auf Menschen in Shisha-Bars geschossen und sich im Netz offenbar rassistisch geäußert hat, fordert auch die Türkei eine rasche Aufklärung der Tat. "Wir erwarten von den deutschen Behörden maximale Anstrengungen, um den Vorfall aufzuklären", schrieb der Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, Kalin, auf Twitter. Kalin sprach von einem "rassistischen Angriff" und "unseren Bürgern", die bei der Tat ums Leben gekommen seien. Unter den Todesopfern sind nach ersten Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund.

11:23 Uhr

Bundespräsident Steinmeier äußerte ebenfalls seine Trauer und sein Entsetzen. Er sei aber dennoch überzeugt: "Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt. Wir werden nicht nachlassen, für das friedliche Miteinander in unserem Land einzustehen."

11:18 Uhr

Auch die Spitzen der EU-Kommission wie Kommissionschefin von der Leyen, der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, oder der Präsident des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs, Michel, verurteilten die Tat.

11:04 Uhr

Der Koordinationsrat der Muslime meint, die Orte des Angriffs wie auch das bekanntgewordene Bekennerschreiben zeigten, dass Migranten, insbesondere Muslime das Ziel gewesen seien. Es sei jetzt die Zeit, zusammenzurücken und zusammenzustehen, erklärte Koordinationsratssprecher Zekeriya Altug.

10:48 Uhr

Der Zentralrat der Juden in Deutschland trauert um die Opfer.





10:37 Uhr

In der Stadt Hanau soll am Donnerstagabend eine Mahnwache für die Opfer des schweren Gewaltverbrechens stattfinden. Dazu habe Oberbürgermeister Kaminsky aufgerufen, sagte eine Stadtsprecherin. Die Gedenkveranstaltung soll am Abend um 18 Uhr auf dem Marktplatz beginnen. Gleichzeitig kündigte der Deutsche Gewerkschaftsbund anlässlich der Gewalttat eine Kundgebung zur gleichen Zeit an der Frankfurter Paulskirche an.

10:30 Uhr

Hessens Ministerpräsident Bouffier will zusammen mit Bundesinnenminister Seehofer und Hessens Innenminister Beuth im Laufe des Tages nach Hanau fahren. Bouffier sprach von einem furchtbaren Verbrechen. Es schockiere, mache sprachlos und "unendlich traurig", sagte der Regierungschef in Wiesbaden. Die Taten in Hanau seien ein Verbrechen, das in seiner Dimension außergewöhnlich sei.

10:10 Uhr

Der hessische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer der tödlichen Schüsse in Hanau gedacht. Die für Donnerstag vorgesehene Landtagssitzung in Wiesbaden wurde danach abgebrochen. Innenminister Beuth ordnete Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden an.

10:00 Uhr

Der hessische Innenminister Beuth bestätigte einen mutmaßlichen rechtsextremen Hintergrund der Gewalttaten von Hanau. Beuth sagte im Landtag in Wiesbaden, nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein "fremdenfeindliches Motiv" gegeben. Darauf deute etwa eine Homepage des mutmaßlichen Täters hin, auf der er sich "ausländerfeindlich geäußert sowie Verschwörungstheorien verbreitet" haben soll. Zudem soll er legal im Besitz einer Waffe und Sportschütze gewesen sein. Der CDU-Politiker erklärte, bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Er sei zusammen mit seiner 72-jährigen Mutter tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Polizeilich sei er noch nicht in Erscheinung getreten.

9:08 Uhr

Kanzlerin Merkel sagt wegen der Ereignisse in Hanau ihre Reise zur Leopoldina nach Halle ab.

8:48 Uhr

Auch Außenminister Maas äußert sich erschüttert. Nach dieser grausamen Nacht seien die Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen.

6:19 Uhr

Regierungssprecher Seibert schreibt auf Twitter: "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden."

05:14 Uhr

Polizeibeamte stürmen in Hanau ein Reihenhaus und finden die Leiche des mutmaßlichen Täters, zusammen mit einer weiteren Leiche.

0:53 Uhr

Die Polizei bestätigt, dass bei den Schüssen in Hanaus acht Menschen getötet wurden.

23:33 Uhr (19.02.)

Agenturen berichten über Schüsse im hesssichen Hanau mit mehreren Toten.