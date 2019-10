Das britische Unterhaus hat mehrheitlich dafür gestimmt, die endgültige Enscheidung über den Brexit-Vertrag aufzuschieben. Die Opposition fordert nun, dass Premierminister Johnson eine Verschiebung des für den 31. Oktober geplanten Austritts aus der EU beantragt. Johnson lehnt das ab. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen in einem Liveblog.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Änderungsantrag des Abgeordneten Letwin erhielt 322 Ja-Stimmen, 306 Abgeordnete lehnten ihn ab. Damit kann erst über den Brexit-Vertrag abgestimmt werden, wenn der gesamte Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist.



In London demonstrieren Hunderttausende Menschen für eine neue Volksabstimmung über den Brexit.

Die aktuelle Entwicklung:

+++ 16.15 Uhr +++

Die EU-Kommission twitterte, man habe die Entscheidung zur Kenntnis genommen, dass über den Austrittsvertrag heute nicht abgestimmt werde. Es sei nun an der britischen Regierung, über ihre nächsten Schritte zu informieren - und zwar so bald wie möglich.



+++ 16.10 Uhr +++

Den aktuellen Bericht unseres Korrespondenten Friedbert Meurer können Sie hier hören. (Audio-Link)



+++ 15.56 Uhr +++

In einer ersten Reaktion bekräftigt Premierminister Johnson, er werde mit der EU keine weitere Verschiebung des Austrittsdatums aushandeln. Er werde weiter versuchen, den Brexit Ende des Monats zu vollziehen. Ein Aufschub, so Johnson, wäre schlecht für Großbritannien, schlecht für die EU und schlecht für die Demokratie. Kommende Woche will er das Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens einbringen. Johnson ist eigentlich gesetzlich gehalten, in Brüssel einen Aufschub zu beantragen, wenn bis heute kein vom Parlament gebilligter Vertrag vorliegt.



+++ 15.51 Uhr +++

Der Letwin-Antrag ist angenommen. 322 Abgeordnete stimmten dafür, 306 dagegen.



+++ 15.32 Uhr +++

Im Unterhaus hat die Abstimmung über den Letwin-Antrag begonnen. Kommt er durch, müsste Boris Johnson bei der EU eine weitere Verschiebung des Austrittstermins beantragen. Der Tory-Abgeordnete Oliver Letwin will mit dem Änderungsantrag verhindern, dass es versehentlich doch noch zu einem ungeregelten Brexit kommt, falls die Abgeordneten es nicht schaffen, die nötigen Gesetzesänderungen bis zum 31. Oktober durchs Parlament zu bringen.



+++ 15.23 Uhr +++

Die Demonstration für ein zweites Brexit-Referendum ist mittlerweile richtig groß geworden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Hunderttausenden Teilnehmern in London. Auf Twitter findet man unter dem Hashtag #PeoplesVoteMarch zahlreiche Bilder und Videoaufnahmen.



+++ 14.35 Uhr +++

Der grüne Europaabgeordnete Giegold erklärt sich solidarisch mit den Protesten gegen den Brexit. Die Menschen, die zur Stunde in London auf die Straße gingen, dürfe Europa niemals hängen lassen, twittert Giegold, egal wie die Abstimmung im Parlament heute ausgehe.



+++ 14.20 Uhr +++

Die ehemalige Premierministerin May, nun einfache Abgeordnete, ergreift das Wort und ruft dazu auf, für den Vertrag zu stimmen. Das gesamte Unterhaus müsse sich seiner Verantwortung für die Zukunft für das Land und die gesamte Politik bewusst sein. Wenn man "No-Deal" nicht wolle, dann müsse man für einen Deal stimmen, erklärt May. Dies habe sie schon oft gesagt und sie hoffe, dass es nun das letzte Mal gewesen sei. Freundliches Gelächter erntete May mit ihrer Eingangsbemerkung: Sie erlebe hier insgesamt wirklich ein gewaltiges Déjà-vu.



+++ 14.15 Uhr +++

Die Debatte wird hitzig, als der schottische SNP-Politiker Blackford der Regierung Johnson und den Brexit-Befürwortern wiederholt Lügen vorwirft: "Einem Tory kann man nie - wirklich nie - vertrauen", ruft er aus. Unabhängig vom Ausgang der heutigen Abstimmungen fordert er Neuwahlen, um diese "verdorbene Regierung" loszuwerden.



+++ 14.12 Uhr +++

Unter den Demonstranten in London sind auch die Schauspieler Patrick Stewart und Paul McGann. Der Protestzug für ein neues Brexit-Referendum steht unter dem Motto "Let Us Be Heard".



+++ 13.50 Uhr +++

Der unabhängige Abgeordnete Oliver Letwin wirbt im Parlament für seinen Änderungsantrag, der einen Aufschub der Brexit-Entscheidung bewirken könnte. Es handele sich um eine "Versicherungspolice", erklärt er, um einen ungeordneten Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Letwin gehört zu den ehemaligen Tory-Abgeordneten, die aus der Fraktion ausgeschlossen wurden. Seinem parteiübergreifenden Antrag werden gute Chancen eingeräumt.



+++ 13.45 Uhr +++

Luftaufnahmen der BBC zeigen die Massendemonstration von Brexit-Gegnern und Befürwortern eines neuen Referendums zum Parlament in Westminster. Es gibt noch keine Teilnehmerzahlen, Zehntausende sind sicherlich auf den Straßen.



+++ 13.04 Uhr +++

Eine Labour-Sprecherin bestätigt, dass die Partei den Antrag unterstützt, die endgültige Brexit-Entscheidung noch einmal aufzuschieben. Der parteiübergreifende Änderungsantrag des Abgeordneten Oliver Letwin soll heute Nachmittag im Unterhaus als erstes zur Abstimmung gestellt werden. Die erwartete historische Entscheidung über das Brexit-Abkommen könnte dann ausfallen.



+++ 13.00 Uhr +++

Tausende Brexit-Gegner versammeln sich an verschiedenen Orten in London. Geplant ist eine Großdemonstration zum Parlament. Vor dem Gebäude in Westminster sind bereits Menschen mit großen EU-Fahnen eingetroffen.



+++ 12.50 Uhr +++

Der heutige Tag in London sei wie ein Elfmeterschießen nach einem über drei Jahre andauernden Kampf, heißt es in der russischen Zeitung "Moskowskij Komsomolets". Hier die internationale Presseschau mit weiteren Stimmen.



+++ 12.28 Uhr +++

Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer fasst den bisherigen Stand der Debatte zusammen (Audio-Link) und erklärt die Bedeutung der verschiedenen Änderungsanträge.



+++ 12.25 Uhr +++

Mit dem Ruf "Ooorder" beendet Parlamentspräsident Bercow den ersten Teil der Brexit-Debatte und eröffnet die Aussprache über den möglicherweise entscheidenen Änderungsantrag.



+++ 12.19 Uhr +++

Die Debatte dauert an, und sie ist nicht nur politisch sondern auch rhetorisch durchaus beeindruckend. Premierminister Johnson, der eingangs erklärte, es dürfe heute nicht um parteipolitische Streitigkeiten gehen, wirft der Opposition nun vor, sie biete leider nichts als "dither, doubt, delusion and delay" - in etwa: Wankelmütigkeit, Zweifel, Täuschung und Verzögerung.



+++ 11.51 Uhr +++

Im Unterhaus in London äußern auch die Grünen noch einmal ihre Kritik. Die Abgeordnete Caroline Lucas bezeichnet das Brexit-Abkommen als "Abrissbirne für Sozial- und Umweltstandards". Johnson antwortet ihr, wie er auch schon anderen Kritikern geantwortet hat: Sie habe den Vertrag wohl nicht richtig gelesen oder deutlich missverstanden.



+++11.50 Uhr +++

Vor einer wichtigen Entscheidung zum Brexit ist ein Blick auf die Wettquoten zwar nicht immer hilfreich, aber doch in jedem Fall unterhaltsam. Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer erläuterte heute früh, was es mit der Rolle der Buchmacher in Großbritannien auf sich hat und wie die Wetten stehen (Audio-Link).



+++ 11.20 Uhr +++

Die Vorsitzende der Liberaldemokraten, Swinson, warnt ebenfalls, der Vertrag gefährde die Rechte von Arbeitnehmern. Ihre Partei hat sich festgelegt: Sie lehnt das Abkommen ab und fordert ein neues Referendum. Swinson verweist denn auch im Parlament auf die für heute geplante Großdemonstration in London. Damit zeigten die Bürgerinnen und Bürger, dass sie selbst entscheiden wollten.



+++ 11.12 Uhr +++

Trotz der scharfen Ablehnung des Vertrags durch Parteichef Corbyn wird erwartet, dass mehrere Labour-Abgeordnete dafür stimmen werden. Die BBC ist sich sicher, dass es mindestens 12 sein werden und hat auch für die Abgeordneten der anderen Parteien das erwartete Abstimmungsverhalten dargestellt. Das Fazit auch hier: Es wird sehr knapp.



+++ 10.56 Uhr +++

Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärt, man könne Johnsons Regierung nicht trauen und werde sich nicht täuschen lassen. Dieser Brexit-Vertrag sei noch schlechter als der dreimal abgelehnte Entwurf der früheren Premierministerin May, so der der Labour-Vorsitzende. Das aktuelle Abkommen wäre "ein Desaster für arbeitende Menschen", deshalb könne man nicht zustimmen. Tausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, ebenso der Klimaschutz und die Gesundheitsversorgung. Corbyn wird von Zwischenrufen unterbrochen, ebenso wie Johnson vor ihm. Parlamentssprecher Bercow greift ein.



+++ 10.37 Uhr +++

Zuerst spricht Premierminister Boris Johnson. Er wirbt um Zustimmung für das Abkommen und schlägt zugleich versöhnliche Töne gegenüber der EU an. Die Briten seien zwar skeptisch gegenüber der europäischen Integration, aber sie empfänden auch "Liebe und Respekt" für die europäische Kultur sowie den Wunsch, mit den Freunden und Partnern zusammenzuarbeiten.



+++ 10.35 Uhr +++

Parlamentspräsident John Bercow eröffnet die Sitzung. Er lässt verschiedene Änderungsanträge zum Brexit-Abkommen zu, darunter auch den überparteilichen Vorstoß, die Entscheidung noch einmal aufzuschieben.



+++ 10.25 Uhr +++

Unmittelbar vor der Parlamentssitzung wird mehr über einen Änderungsantrag diskutiert als über den eigentlichen Vertrag. Der parteiübergreifende Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin zielt auf einen weiteren Aufschub. Wenn dieser Änderungsantrag eine Mehrheit bekommt, könnte das nach Einschätzung britischer Medien sogar dazu führen, dass Johnson das Brexit-Abkommen Vertrag heute noch einmal von der Tagesordnung nimmt.



+++ 9 Uhr +++

Die britische BBC sieht die Entscheidung "auf Messers Schneide". Auch Brexit-Minister Barclay räumte ein, dass es knapp wird, und rief alle Abgeordneten auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und dem Abkommen zuzustimmen, damit das Land vorwärtskommen könne.



+++ 7.15 Uhr +++

Nach Ansicht des CSU-Europaabgeordneten Ferber hat die EU den Briten mit dem neuen Brexit-Abkommen enormes Vertrauen entgegengebracht. Ob die Zuversicht der Europäer gerechtfertig sei, müsse sich aber noch zeigen, sagte Ferber im Deutschlandfunk.



+++ 6.40 Uhr +++

So schlimm wie für Theresa May bei der letzten Abstimmung über ihren Brexit-Deal im März wird es für Boris Johnson heute nicht ausgehen, erwartet Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer: "59 Stimmen fehlten der Premierministerin damals, ihrem Nachfolger fehlen heute vielleicht nur drei. Genauso knapp könnte er aber auch gewinnen."