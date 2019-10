Ein möglicherweise historischer Tag für Europa, wieder einmal. In London stimmt das britische Unterhaus heute über den abgeänderten Brexit-Vertrag ab, auf den sich Premierminister Johnson mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel verständigt hat. Die Entscheidung dürfte knapp werden. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen in einem Liveblog.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Parlamentssitzung hat kurz nach 10.30 Uhr unserer Zeit begonnen. Die Abstimmung wird für den Nachmittag erwartet.



Die Entscheidung wird knapp. Johnson benötigt 320 Stimmen, um den Brexit-Vertrag durchzubekommen.



Laut EU gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Diesen Vertrag oder einen harten Brexit. Ein parteiübergreifender Änderungsantrag könnte dennoch einen weiteren Aufschub erzwingen.

Die aktuelle Entwicklung:

+++ 10.37 Uhr +++

Zuerst spricht Premierminister Boris Johnson. Er wirbt um Zustimmung für das Abkommen und schlägt zugleich versöhnliche Töne gegenüber der EU an. Die Briten seien zwar skeptisch gegenüber der europäischen Integration, aber sie empfänden auch "Liebe und Respekt" für die europäische Kultur sowie den Wunsch, mit den Freunden und Partnern zusammenzuarbeiten.



+++ 10.35 Uhr +++

Parlamentspräsident John Bercow eröffnet die Sitzung. Er lässt verschiedene Änderungsanträge zum Brexit-Abkommen zu, darunter auch den überparteilichen Vorstoß, die Entscheidung noch einmal aufzuschieben.



+++ 10.25 Uhr +++

Unmittelbar vor der Parlamentssitzung wird mehr über einen Änderungsantrag diskutiert als über den eigentlichen Vertrag. Der parteiübergreifende Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin zielt auf einen weiteren Aufschub. Wenn dieser Änderungsantrag eine Mehrheit bekommt, könnte das nach Einschätzung britischer Medien sogar dazu führen, dass Johnson das Brexit-Abkommen Vertrag heute noch einmal von der Tagesordnung nimmt.



+++ 9 Uhr +++

Die britische BBC sieht die Entscheidung "auf Messers Schneide". Auch Brexit-Minister Barclay räumte ein, dass es knapp wird, und rief alle Abgeordneten auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und dem Abkommen zuzustimmen, damit das Land vorwärtskommen könne.



+++ 7.15 Uhr +++

Nach Ansicht des CSU-Europaabgeordneten Ferber hat die EU den Briten mit dem neuen Brexit-Abkommen enormes Vertrauen entgegengebracht. Ob die Zuversicht der Europäer gerechtfertig sei, müsse sich aber noch zeigen, sagte Ferber im Deutschlandfunk.



+++ 6.40 Uhr +++

So schlimm wie für Theresa May bei der letzten Abstimmung über ihren Brexit-Deal im März wird es für Boris Johnson heute nicht ausgehen, erwartet Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer: "59 Stimmen fehlten der Premierministerin damals, ihrem Nachfolger fehlen heute vielleicht nur drei. Genauso knapp könnte er aber auch gewinnen."