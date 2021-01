Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Die CDU wählt heute ihren neuen Parteivorsitzenden - online mit einer anschließenden Briefwahl. Es wird damit gerechnet, dass zwei Wahlgänge nötig sind. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

08.44

Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, bedauert, dass bei der Wahl des neuen CDU-Parteivorsitzenden nur Männer kandidieren. Ohne Frauen werde die CDU auf Dauer nicht erfolgreich sein können, sagte sie im Deutschlandfunk. (Audio-Link) Daher sei es wichtig, dass es nicht Jahrzehnte dauere, bis Frauen erneut für die Parteiführung kandidieren. Widmann-Mauz sprach sich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet aus. Dieser überzeuge durch erfolgreiche Regierungsarbeit und habe den Anspruch, die CDU als Team zu führen.



07.55

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor wünscht sich den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Union, Merz, als neuen CDU-Parteichef.

Dieser habe auf die Zukunftsfragen des Landes die richtigen Antworten und könne mit ökonomischen Kompetenzen punkten, sagte Amthor im Deutschlandfunk (Audiolink). Merz stehe für die ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. Außerdem sei er der beste Kandidat, um zu verhindern, dass den politischen Rändern die Wählerstimmen überlassen würden.



07.22

Der zweite Plenartag wird um 9.30 Uhr eröffnet. Zu Beginn werden die drei Kandidaten zu den 1.001 Delegierten sprechen. Anschließend werden diese online abstimmen - in einem ersten und wahrscheinlich auch in einem zweiten Wahlgang. Im Anschluss ist aus Gründen der Rechtssicherheit eine Briefwahl, deren Ergebnis am 22. Januar verkündet werden soll. Den Zeitplan zum Parteitag und Porträts der Kandidaten finden Sie hier.



06.50

Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern in einem kurzen Grußwort zum Parteitag erklärt: "Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet." Wie geht es weiter nach Merkel? Und wie kann die Partei Frauen und junge Wählerinnen und Wähler erreichen? Dazu können Sie hier einen ausführlichen Hintergrund des Deutschlandfunks hören.



06.45

Gestern Abend hatte die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zum Zusammenhalt in der Union aufgerufen. Sie sagte, der Streit mit der CSU in der Migrationsfrage habe die Schwesterparteien an den Rand des Scheiterns ihrer Gemeinschaft gebracht. So etwas dürfe nie wieder passieren. Ihren Rücktritt als Parteivorsitzende bezeichnete Kramp-Karrenbauer im Rückblick als schmerzhaften, aber richtigen Schritt, und fügte an die Adresse der Mitglieder hinzu: "Euren Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen bin ich nicht immer gerecht geworden."

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.