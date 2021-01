Nach dem gewaltsamen Vorgehen von Trump-Anhängern hat der Kongress Biden bestätigt. Die Rufe nach einer Amtsenthebung Trumps nach dem 25. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung werden lauter. Weltweit gibt es entsetzte Reaktionen auf den Sturm des US-Kapitols. Im Zusammenhang mit den Unruhen gab es vier Todesopfer. Alles weitere in unserem Liveblog:

22.00 Uhr

An dieser Stelle beenden wird dieses Liveblog. Die neuesten Nachrichten zu den Geschehnissen in den USA erhalten sie in unserer App, auf unserer Internetseite und natürlich in unserem Hörfunkprogramm.



21.11 Uhr

Laut einem Bericht der New York Times hat Trump seinen Vertrauten offenbar vorgeschlagen, dass er sich in den letzten Tagen seiner Amtszeit selbst begnadigen wolle. Das Blatt beruft sich dabei auf zwei nicht genannte Quellen. In mehreren Gesprächen seit dem Wahltag habe Trump seinen Beratern gesagt, dass er erwäge, sich selbst zu begnadigen, werden die beiden Personen zitiert. In anderen Fällen habe er gefragt, wie sich eine solche Begnadigung rechtlich und politisch auf ihn auswirken würde.



20.22 Uhr

Pelosi drängt nach den Krawallen in und um das Kapitol auch auf den Rücktritt des Polizeichefs von Washington.



20.05 Uhr

Auch die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, hat nun die sofortige Entfernung Donald Trumps aus dem Amt nach dem 25 Zusatzartikel zur US-Verfassung gefordert. Trump sei eine sehr gefährliche Person, führte Pelosi aus, er sollte nicht länger im Amt bleiben. Falls Vize-Präsident Pence und das Kabinett den 25. Zusatzartikel nicht anwende, müsse der Kongress mit der Amtsenthebung fortfahren.



20.00 Uhr

Der gewählte Präsident Biden hat den Sturm auf das Kapitol als einen Angriff auf die Demokratie bezeichnet. Biden sieht darin eine der dunkelsten Stunden in der amerikanischen Geschichte. Er erklärte, die Angreifer seien keine Demonstranten, sondern ein "randalierender Mob" gewesen, der von Trump aufgehetzt worden sei. Dieser entfessele einen "rücksichtslosen Angriff auf demokratische Institutionen", führte Biden aus. Trump benutze den "Mob", um die Stimmen von Wählerinnen und Wähler zum Schweigen zu bringen. Wären die Demonstranten am Kapitol gestern Schwarze gewesen, hätte man sie anders behandelt.



19.37 Uhr

Verkehrsministerin Elaine Chao tritt nach dem Sturm auf das Kapitol zurück. Das gab sie via Twitter bekannt. Nach mehreren Regierungsberatern ist sie die erste Ministerin, die diesen Schritt geht.



19.05 Uhr

Die Republikaner müssten sich jetzt ihrer Mitverantwortung für den gescheiterten Putsch stellen, kommentiert unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Viel zu lange hätten sie den Präsidenten gestützt und schamlos mitgelogen bei der Mär vom gestohlenen Wahlsieg.



19.01 Uhr

Kräfte der Hauptstadtpolizei haben mit der Errichtung eines rund zwei Meter hohen Metallzauns rund um das Parlamentsgebäude begonnen. Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen sollen zunächst für 30 Tage bestehen bleiben. Bis zum Wochenende werden rund 6.200 Mitglieder der Nationalgarde aus verschiedenen Staaten die örtlichen Sicherheitskräfte unterstützen.



18.52 Uhr

Nun kommt auch Kritik vom britischen Premier Boris Johnson. Nachdem er zunächst Trumps Rolle bei den Unruhen unerwähnt ließ, sagte er heute: Es sei völlig falsch von ihm gewesen, seine Anhänger zu ermutigen und Zweifel am Ergebnis der Präsidentschaftswahl zu säen. In einer ersten Stellungnahme am Mittwochabend hatte Johnson, der stets seine gute Beziehung zu Trump betont hat, lediglich von schändlichen Szenen gesprochen.



18.40 Uhr

Die Kapitol-Polizei hat zwei gefundene Rohrbomben in Washington als gefährlich bezeichnet. Die Sprengsätze waren während der Krawalle in Washington unter anderem am Hauptquartier der Republikaner entdeckt worden. Sie hätten großen Schaden anrichten können, erklärte die Polizei. Die Rohrbomben seien entschärft und an die Bundespolizei FBI für weitere Ermittlungen übergeben worden. Zunächst war unklar gewesen, ob es sich um Attrappen gehandelt habe.



18.34 Uhr

Auch der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Matthew Pottinger verlässt als Konsequenz aus dem Kapitol-Sturm das Weiße Haus.



17.40 Uhr

Der Polizeibeamte, der eine Frau beim Sturm gewalttätiger Anhänger Donald Trumps auf das Kapitol erschossen hat, ist suspendiert worden.



17.37 Uhr

Auch der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, fordert eine sofortige Absetzung von Präsident Trump aus dem Amt. "Dieser Präsident sollte keinen Tag länger sein Amt behalten", sagte Schumer. Der schnellste Weg sei eine Amtsenthebung auf Basis des Zusatzartikels 25 der US-Verfassung. Dafür müssten Vizepräsident Pence und Trumps Kabinett die Enthebung befürworten und Senat und Repräsentantenhaus mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Sollten Pence und das Kabinett ein solches Verfahren nicht einleiten, sollte der Kongress ein reguläres Amtsenthebungsverfahren anstrengen, meinte Schumer. Hier finden Sie einige Hintergründen zu dem Thema.



17.24 Uhr

Die Polizei am US-Kapitol hat nach eigenen Angaben bisher 14 Verdächtige im Zusammenhang mit der Randale verhaftet. Die Polizei in der Stadt Washington spricht von 68 Verhaftungen.



17.07 Uhr

Facebook wird Donald Trump bis auf Weiteres sperren. Sein Facebook- und auch sein Instagram-Account sollten mindestens für zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an. Trumps Posts stellten ein zu großes Risiko dar. Zunächst war Trump nur für 24 Stunden gesperrt worden.



16.55 Uhr

Der Republikaner Adam Kinzinger hat dazu aufgerufen, den 25. Zusatzartikel zu US-Verfassung anzuwenden, um Trump aus dem Amt zu entfernen. Zuvor hatte es Medienberichten gegeben, wonach dies geprüft werde. Hier unsere Meldung zu dem Thema mit einigen Hintergründen.



16.48 Uhr

US-Heimatschutzminister Chad Wolf hat Donald Trump "angefleht", die "tragische und widerliche" Gewalt nachdrücklich zu verurteilen. Das Vorgehen einiger Anhänger des Präsidenten sei inakzeptabel. Trump und alle Politiker müssten dies deutlich verurteilen, forderte er.



16.28 Uhr

Offenbar ist auch Trumps Berater in der Russland-Politik, Ryan Tully, zurückgetreten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Weitere Rücktritte von Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates seien zu erwarten. Hinter Trumps Zusage einer geordneten Machtübergabe an den designierten Präsidenten Joe Biden habe auch die Absicht gestanden, weitere Abgänge abzuwenden, dies werde aber wahrscheinlich nicht gelingen.



15.12 Uhr

Als Reaktion auf die Vorfälle in Washington trat der frühere Stabschef von Trump, Mick Mulvaney, von seinem Posten als Sondergesandter für Nordirland zurück. Im Sender CNBC sagte Mulvaney, er könne in Anbetracht der Umstände nicht mehr für diese Regierung arbeiten. Mulvaney war bis zum vergangenen März Trumps dritter Stabschef.



14.45 Uhr

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung fordert ein gemeinsames Signal des Westens. "Ich meine nicht erst morgen, sondern jetzt", sagt Peter Beyer beim Verein der Ausländischen Presse in Deutschland. Es gelt, die Schuldigen für die Gewaltexzesse zu benennen. Trump sei mit seiner flammenden Rhetorik zumindest "Wegbereiter" des Sturms auf das Kapitol gewesen. Aber auch führende Vertreter der US-Republikaner seien lange "zu feige" gewesen, den Wahlsieg der Demokraten anzuerkennen.



14.10 Uhr

Tschechiens Regierungschef Andrej Babis hat sein an Trump erinnerndes Twitter-Profilbild nach dem Angriff auf das Kapitol ausgewechselt. Bislang posierte Babis mit einem roten Hut mit der Aufschrift "Starkes Tschechien". Vorbild ist die häufig von Trump getragene rote Kappe mit dem Logo "Make America great again".



13.55 Uhr

Außenminister Heiko Maas verurteilt die Beteiligung von Rechtsextremisten am Sturm auf das US-Kapitol: "Überfallen Menschen mit 'Auschwitz' auf dem Pullover Parlamente, muss unsere Reaktion sehr klar sein."



12.50 Uhr

Kanzleramtschef Helge Braun spricht von einem "verheerenden Signal". Die Bilder gestern hätten alle erschüttert, sagt der CDU-Politiker in einem Reuters-TV-Interview. Trump habe zu den Ereignissen beigetragen, weil er seine Wahlniederlage nicht eingeräumt habe.



11.05 Uhr

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) gibt Trump eine Mitschuld an den Vorgängen um den Sturm auf das Kapitol. In einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, schreibt er, ein "gewaltbereiter Mob" sei durch einen abgewählten Präsidenten "aufgeputscht" worden. Trump habe die Grundregel der Demokratie verachtet, seine offensichtliche Wahlniederlage einzugestehen. Schäuble will nun prüfen, welche Schlussfolgerungen aus den Randalen für den Schutz des Bundestages zu ziehen sind. Dazu sei bei der deutschen Botschaft in Washington ein Bericht angefordert worden, wie es zu den Gewaltexzessen innerhalb des Kapitols habe kommen können.



10.44 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zieht Parallelen zu den Vorfällen am Berliner Reichstag im August. "Deshalb sende ich diese Botschaft heute auch an uns alle", erklärt das deutsche Staatsoberhaupt in Berlin. "Hass und Hetze gefährden die Demokratie, Lügen gefährden die Demokratie, Gewalt gefährdet die Demokratie." Im August hatten Anhänger der sogenannten Querdenker-Bewegung bei einer Demonstration in Berlin die Stufen des Reichstags gestürmt.



10.40 Uhr

Das Geschehen in den USA zeigt nach den Worten des iranischen Präsident Hassan Ruhani das Scheitern der westlichen Demokratie. "Ein populistischer Mann hat den Ruf seines Landes beschädigt", sagt Ruhani in einer im Fernsehen übertragenen Rede.



10.25 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet die Ausschreitungen von Trump-Anhängern am Kapitol als "Randale". "Dies war eine schändliche Tat, die aufs Schärfste zu verurteilen ist." Er sei überzeugt, dass die Demokratie in den USA obsiegen werde, sagt Netanjahu bei einem gemeinsamen im Fernsehen übertragenen Auftritt mit US-Finanzminister Steven Mnuchin. "Sie hat es stets getan."



10.10 Uhr

US-Finanzminister Steven Mnuchin nennt die Gewalt am Kapitol "vollständig inakzeptabel". Mnuchin äußert sich in Jerusalem. "Unsere Demokratie wird obsiegen." Die Amerikaner sollten wieder zusammenfinden.



10.05 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel macht Trump für die Ausschreitungen mit verantwortlich. Merkel sagte in Berlin, sein Verhalten habe "die Atmosphäre bereitet, in der dann auch solche Ereignisse, solche gewalttätigen Ereignisse, möglich sind." Sie hätten diese Bilder "wütend und auch traurig gemacht". Eine der Grundregeln der Demokratie sei, dass es nach Wahlen Gewinner und Verlierer gebe. Sie bedaure, dass der noch amtierende Präsident Donald Trump seine Niederlage immer noch nicht eingestanden habe. Aber sie sei sich sicher: "Diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer."



09.59 Uhr

Trump sichert seinem Nachfolger Joe Biden eine ordentliche Amtsübergabe zu. "Selbst wenn ich mit dem Ergebnis der Wahl absolut nicht übereinstimme und die Fakten mich bestätigen, wird es trotzdem am 20. Januar eine ordentliche Amtsübergabe geben", erklärt Trump einer Twitter-Meldung eines Sprechers des Präsidialamtes zufolge.



09.40 Uhr

US-Vize-Präsident Mike Pence erklärt, dass der Kongress den Demokraten Joe Biden als Sieger der US-Präsidentenwahl bestätigt hat. Damit ist der Weg zur Amtseinführung am 20. Januar frei.



09.35 Uhr

Der US-Kongress bestätigt die Wahl des Demokraten Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bei der laufenden Abstimmung erreicht Biden die erforderlichen 270 Wahlleute.



09.11 Uhr

Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses stimmen dagegen, den Ausgang der Präsidentenwahl in US-Bundesstaat Pennsylvania zu kippen. Das Votum fällt 282 zu 138 Stimmen aus.



08.55 Uhr

Nach mehreren Spitzenbeamten tritt auch der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater des Präsidialamtes, Matt Pottinger, im Zuge der Ausschreitungen zurück. Das berichten mehrere US-Medien. Pottinger war maßgeblich für die China-Politik von Präsident Donald Trump verantwortlich. Der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien erwäge ebenfalls seinen Rücktritt, sagen Insider zu Reuters.



08.35 Uhr

Die britische Innenministerin Priti Patel macht Trump direkt für die Unruhen am Kapitol verantwortlich. Seine Äußerungen hätten zu den Ausschreitungen geführt. Er habe die Gewalt nicht verurteilt und das sei falsch. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, was in Washington geschehen sei, sagt sie.



07.28 Uhr

Bei den Vorfällen rund um das Kapitol sind nach Angaben der Polizei auf dem Parlamentsgelände insgesamt vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person sei den Folgen einer Schusswunde erlegen, drei seien aufgrund medizinischer Notfälle gestorben. 52 Menschen seien festgenommen worden.



06.40 Uhr

Die Repulikaner im Senat setzen ihre Strategie fort und legen erneut Einspruch gegen das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl ein, diesmal für den Bundesstaat Pennsylvania. Der wird ebenfalls abgelehnt. 92 Senatoren stimmen dagegen, lediglich sieben dafür.



05.40 Uhr

Der Senat setzt nun seine Sitzung fort. Der Messaging-Dienst Snapchat hat das Konto von Präsident Trump gesperrt, wie zuvor schon Twitter und Facebook.



05.30 Uhr

Bei den Unruhen am US-Kapitol sind vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde von der Polizei angeschossen und erlag später ihren Verletzungen, wie

die Behörden mitteilten. Drei weitere Personen seien durch medizinische Notfälle gestorben. 52 Menschen seien festgenommen worden.



05.21 Uhr

Nach dem Senat hat auch das Repräsentantenhaus den ersten Einspruch gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Bundesstaat Arizona abgewiesen. 303 Abgeordnete stimmten gegen die Beschwerde, 121 dafür.



05.13 Uhr

Lindsey Graham, republikanischer Senator und enger Trump-Vertrauter, hält nichts von einer Kommission zur Prüfung des Wahlergebnisses. Joe Biden sei der rechtmäßige Präsident der USA, erklärte Graham. Die US-Wahl durch eine Kommission, wie sie sein Senatskollege Tim Scott vorgeschlagen habe, weiter hinauszuzögern, sei eine schlechte Idee.



05.00 Uhr

Wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre in Washington sind 30 Personen festgenommen worden. Sie waren nach 18.00 Uhr (Ortszeit) auf den Straßen, wie die Behörden mitteilten.



04.52 Uhr

Im Senat ist ein erster Einspruch gegen den Sieg des gewählten Präsidenten Biden

gescheitert. Mit 93 zu 6 Stimmen wurde die Beschwerde zweier Republikaner gegen das Ergebnis im Bundesstaat Arizona abgewiesen.



04.40 Uhr

Zwei Spitzenberaterinnen der First Lady Melania Trump sind im Zuge der Gewalt in Washington zurückgetreten.



04.08 Uhr

Der prominente Hedgefond-Manager Bill Ackman hat Präsident Trump zum Rücktritt aufgefordert. Zudem solle Trump sich bei allen Amerikanern entschuldigen, schrieb Ackman auf Twitter .



03.46 Uhr

Frankreichs Präsident Macron schrieb auf Twitter, er vertraue auf die Stärke der Demokratie in den USA. Was in Washington passiert sei, sei nicht amerikanisch.



03.35 Uhr

Mehrere republikanische Senatoren wollen sich nicht länger gegen den Wahlsieg Bidens stemmen. Steve Daines aus Montana, Mike Braun aus Indiana und Kelly Loeffler aus Georgia erklärten, angesichts der Gewalt von ihren geplanten Einsprüchen gegen die Beglaubigung des Wahlergebnisses abzusehen.



03.18 Uhr

Der Dachverband der US-Republikaner hat die Unruhen am Kapitol verurteilt. Die Szenen der Gewalt stellten keinen Akt des Patriotismus dar, sondern eine Attacke auf das Land und dessen Gründungsideale, erklärte das republikanische Nationalkomitee. Der Kommunikationsdirektor des Verbands, Ahrens, sagte: "Was heute passiert ist, war inländischer Terrorismus."



02.50 Uhr

Facebook kündigt über Twitter an, Postings über das Nutzerkonto von Trump für 24 Stunden zu sperren. Das soziale Netzwerk folgt damit einem ähnlichen Schritt von Twitter.



02.45 Uhr

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, sagte, die Kammer lasse sich nicht einschüchtern und werde sich nicht Gesetzlosigkeit beugen. Der Führer der Demokraten in der Kammer, Schumer, verurteilte die Ausschreitungen und nannte die Geschehnisse beispiellos.



02.21 Uhr

Facebook löscht Fotos und Videos von Anhängern Trumps aus dem von ihnen erstürmten Kapitol in Washington von der Plattform. Die Aufnahmen stellten eine Unterstützung krimineller Handlungen dar, was gegen die Regeln des Online-Netzwerks verstoße, erklärte Facebook.



02.18 Uhr

Der ehemalige Präsident Obama hat Amtsinhaber Trump vorgeworfen, die Gewalt am Kapitol angestiftet zu haben. Obama spricht in einer Erklärung von einem "Moment der großen Schande und Scham für die Nation".



02.15 Uhr

Der Senat hat seine Sitzung fortgesetzt. Vize-Präsident Pence verurteilte die Gewalt und erklärte, Gewalt siege nie.



02.10 Uhr

Vize-Präsident Pence ist dem Sender Fox News zufolge in den Sitzungssaal des Senats zurückgekehrt.



01.50 Uhr

Der republikanische Senator Romney hat Trump für den gewalttätigen Sturm auf das Kapitol verantwortlich gemacht. Was hier passiert sei, sei Aufruhr, angestiftet vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, erklärte Romney. Er bezeichnete Trump als selbstsüchtigen Mann mit verletztem Stolz.



01.47 Uhr

Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Beyer, erwartet von der EU, dass sie US-Präsident Trump für sein Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol klar verurteilt. Das sei nicht nur eine nationale Angelegenheit der USA. Das sei eine Sache, bei der es einen internationalen Aufschrei geben müsse, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Im Grunde habe Trump die Demonstranten ermutigt, das Kapitol zu stürmen.



01.36 Uhr

US-Außenminister Pompeo hat die Erstürmung des Kongresses verurteilt. Er habe in seinem Amt auf vielen Auslandsreisen das Recht auf friedlichen Protest verteidigt, schrieb Pompeo auf Twitter. Es sei jedoch sowohl im Inland wie im Ausland unerträglich, bei Protesten Gewalt auszuüben und die Sicherheit Anderer zu riskieren.



01.32 Uhr

Drei Tweets des Accounts @realDonaldTrump hätten "wiederholt und schwerwiegend" gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen und müssten gelöscht werden, erklärte Twitter. Sollte Trump sie nicht entfernen, werde das Konto dauerhaft gesperrt bleiben, hieß es weiter.



01.19 Uhr

Twitter kündigt eine Sperre des Nutzerzugangs von Präsident Trump für die kommenden zwölf Stunden an. Bei weiteren Verstößen gegen die Regeln des Kurznachrichtendienstes könnte das Konto ganz gesperrt werden, teilte das Unternehmen mit.



01.10 Uhr

Der Senat soll dem Sender MSNBC zufolge um 20.00 Uhr Ortszeit (02.00 Uhr MEZ) wieder zusammenkommen.



01.03 Uhr

Dutzende Anhänger des scheidenden Präsidenten Trump haben sich der verhängten Ausgangssperre widersetzt und sind nach wie vor auf den Straßen in Washington. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass jeder Person eine Festnahme drohe, die sich nach 18.00 Uhr (Ortszeit) draußen aufhalte.



00.47 Uhr

Das Repräsentantenhaus will im Laufe des Abends (Ortszeit) die Zertifizierung des Wahlergebnisses fortsetzen. Das teilte die Vorsitzende der Kongresskammer, Pelosi, mit. Man werde die Sache zu Ende bringen.



00.18 Uhr

Eine Frau, die nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump im Kapitol angeschossen wurde, ist gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (Ortszeit) den Tod der Frau. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.



00.08 Uhr - Facebook und YouTube nehmen den Videoaufruf von Präsident Trump aus dem Netz. Ein hochrangiger Facebook-Manager erklärt, man sei der Ansicht, dass die Aufnahme eher zur Gewalt beitrage als dass sie beschwichtige.



---

Live-Updates der Washington-Post finden Sie hier. Das Liveblog der New York Times finden Sie hier.

---



00.02 Uhr

Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar bereitet nach eigenen Angaben einen Antrag auf Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump vor. "Wir können nicht zulassen, dass er im Amt bleibt", schreibt sie auf Twitter. "Es geht darum, unsere Republik zu bewahren, und wir müssen unseren Eid erfüllen." Trump soll am 20. Januar das Weiße Haus verlassen.



---

Die Einschätzungen unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon können Sie hier nachhören. Sie spricht u.a. von einer überforderten Polizei, über die Ausgangssperre in Washington und von Trump, der seine Anhänger aufgestachelt hat und von einem Klima von Hass und Wut unter den Trump-Anhängern.

---



00.00 Uhr

Nach den Gewaltausbrüchen am Kapitol in Washington ist in der amerikanischen Hauptstadt eine Ausgangssperre in Kraft getreten. Die von Bürgermeisterin Muriel Bowser angeordnete Maßnahme zur Eindämmung der Proteste von Anhängern von Präsident Donald Trump gilt bis zum Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ).

Die Entwicklungen von Mittwoch, 06. Januar:

23.53 Uhr

Der Gouverneur des Bundesstaates Virginia ruft den Notstand aus. Zudem werde in einigen Landesteilen eine Ausgangssperre verhängt, gibt Ralph Northam bekannt. Virginia grenzt an die Hauptstadt Washington.



23.44 Uhr

Der Sender MSNBC berichtet, dass die US-Bundespolizei FBI zwei mutmaßliche Sprengsätze entschärft hat.



23.43 Uhr

Nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump ins Kapitol ist in der Nähe des Parlamentsgebäudes ein Sprengkörper gefunden worden. Der Gegenstand sei allerdings nicht mehr gefährlich, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP unter Verweis auf Behörden in der US-Hauptstadt Washington. Um was für einen Sprengsatz es sich genau handelte, blieb zunächst unklar.



Unterdessen berichtete die "New York Times" davon, dass auch bei der Parteizentrale der Republikaner eine Rohrbombe gefunden worden sei. Sie wurde demnach von Experten der Polizei zerstört. Die nahe gelegene Parteizentrale der Demokraten sei evakuiert worden, nachdem ein verdächtiges Paket entdeckt worden sei.



23.34 Uhr

Das Auswärtige Amt hat am Mittwochabend seine Reisehinweise für deutsche Touristen aktualisiert und vor weiteren Gewaltausbrüchen in Washington gewarnt.

"Eine Fortsetzung der Demonstration ist sehr wahrscheinlich; Gewalt, inklusive Schusswaffengebrauch können nicht ausgeschlossen werden", schreibt das Ministerium auf seiner Internetseite. Es rät dazu, die Innenstadt zu meiden und sich an die ab 18.00 Uhr Ortszeit bis 6.00 Uhr morgens geltende Ausgangssperre zu halten.



23.33 Uhr

Die am Kapitol eingesetzten Polizisten treiben einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge die Demonstrierenden vom Gebäude weg. Nach Behördenangaben ist das Gebäude jetzt gesichert.



23.10 Uhr

Auch in anderen US-Bundesstaaten protestierten Trump-Anhänger laut einem CNN-Bericht vor nationalen Parlamenten, allerdings in wesentlich kleinerer Zahl und meist friedlich. Derartige Proteste habe es in Georgia, Kansas, Colorado und Oregon gegeben.



23.03 Uhr

Nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump ins Kapitol in Washington hat dort eine Person eine Schusswaffenverletzung erlitten. Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, es habe sich um "einen Zivilisten" gehandelt, weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.



---

Die Einschätzungen unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon können Sie hier nachhören. Sie spricht u.a. von einer überforderten Polizei, über die Ausgangssperre in Washington und von Trump, der seine Anhänger aufgestachelt hat und von einem Klima von Hass und Wut unter den Trump-Anhängern.

---



22.53 Uhr

Der Präsident des US-Industrieverbandes National Association of Manufacturers ruft dazu auf, eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump zu prüfen. Trump habe "Gewalt angestachelt beim Versuch, an der Macht zu bleiben", erklärt Jay Timmons. Vize-Präsident Mike Pence solle die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes erwägen. Dieses regelt eine Amtsenthebung des Präsidenten.



---

Live-Updates der Washington-Post finden Sie hier. Das Liveblog der New York Times finden Sie hier.

---



22.46 Uhr

Ivanka Trump hat die Teilnehmenden der Proteste in Washington auf Twitter als "Patrioten" angesprochen und zum Gewaltverzicht aufgerufen. Nach kritischen Kommentaren löschte die Tochter des amtierenden US-Präsidenten den Tweet und konkretisierte: "Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werde."



22.44 Uhr

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, seine Wahlniederlage endlich anzuerkennen. Es gebe "schreckliche Bilder aus Washington", twittert Rutte. "Sehr geehrter Herr Trump, erkennen Sie heute Joe Bidens Wahlsieg an."



22.34 Uhr

Mindestens ein Sprengsatz am US-Kapitol gefunden - keine Gefahr: In der Nähe des US-Kapitols in Washington ist mindestens ein explosiver Sprengsatz gefunden worden. Er stelle aber keine Bedrohung mehr da, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Ermittlerkreisen.



22.29 Uhr

Twitter schränkt die Verbreitung, Likes sowie Antworten auf das Video von Präsident Donald Trump ein. In einem Hinweis unter dem Tweet wird dies "mit der Gefahr von Gewalt" begründet.



22.18 Uhr

US-Präsident Donald Trump wendet sich in einem Video auf Twitter an die Demonstranten: "Sie müssen jetzt nach Hause gehen. Wir brauchen Frieden." Er wiederholt den unbestätigten Vorwurf der Wahlfälschung.



22.10 Uhr

Der designierte US-Präsident Joe Biden ruft Amtsinhaber Donald Trump auf, in einer Live-Sendung ein Ende der "Belagerung" des Kapitols zu fordern. Er verurteilt zugleich die Erstürmung des Kongressgebäudes in Washington als "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie. Die Gewalt am Kapitol grenze an Aufruhr, sagte Biden.



"Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu stöbern und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest. Es ist Aufruhr", betonte Biden in Wilmington (Delaware).



22.07 Uhr

Das Krisenzentrum des Auswärtigen Amtes warnt Deutsche in Washington über Twitter zur Vorsicht. "Sicherheitslage weiterhin zum Teil unübersichtlich. Meiden Sie den Bereich weiträumig und folgen Sie den Anweisungen der Sicherheitskräfte", twittert das Krisenzentrum.



22.05 Uhr - Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht auf Twitter von verstörenden Bildern vom Kapitol. "Das ist ein unerträglicher Anschlag auf die Demokratie. Präsident #Trump hat das Land tief gespalten - nun zeigt sich, wie sehr."



21.59 Uhr

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht auf Twitter von "schockierenden Szenen". Das Ergebnis der "demokratischen Wahl" müsse respektiert werden.



21.57 Uhr

Auch der Bundesstaat Maryland entsendet die Nationalgarde und Landespolizei nach Washington, wie der Gouverneur bekanntgibt.



21.55 Uhr

Der Sender CNN berichtet von mehreren Beamten, die am Kapitol verletzt worden seien. Mindestens einer von ihnen sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.



21.54 Uhr

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat US-Präsident vorgeworfen, Hass und Gewalt gesät zu haben. "Der Kongress der Vereinigten Staaten war über Jahrhunderte weltweit das Symbol der Freiheit und der Demokratie", twittert der Kandidat für den CDU-Vorsitz. Die Attacken fanatisierter Trump-Anhänger auf das Kapitol schmerzten jeden Freund der USA. "Wer mit Sprache Populismus und Polarisierung sät, erntet Hass und Gewalt."



21.53 Uhr

Die Parteizentrale der Demokraten ist der "New York Times" zufolge evakuiert worden.



21.51 Uhr

An der Parteizentrale der Republikaner ist einem Journalisten der "New York Times" zufolge ein Sprengsatz gefunden und kontrolliert gesprengt worden.



21.46 Uhr

Vize-Präsident Mike Pence kündigt an, gegen die gewalttätigen Demonstranten werde mit der vollen Härte des Gesetzes vorgegangen. Pence fungiert auch als Präsident des Senats.



21:45 Uhr

Bei den turbulenten Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington soll nach Angaben des Weißen Hauses die Nationalgarde eingesetzt werden. "Auf Anweisung von Präsident Donald Trump ist die Nationalgarde zusammen mit anderen Bundesschutzdiensten unterwegs", schrieb Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany auf Twitter.



21.39 Uhr

Laut US-Medien gibt es einen Verletzten durch Schüsse im US-Kapitol. Eine Frau soll auf den Treppen des Kapitols angeschossen worden sein. Sie befinde sich in kritischem Zustand. Weitere Einzelheiten hierzu sind nicht bekannt.



21.38 Uhr

Die US-Polizei hat Schusswaffen gezückt, um Abgeordnete im Kapitol gegen militante Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump zu schützen. "Die Sicherheitsleute des Repräsentantenhauses und die Polizei des Kapitols haben ihre Waffen gezogen, während Demonstranten gegen die Eingangstür des Repräsentantenhauses schlagen", berichtete der Abgeordneter Dan Kildee auf Twitter.



21.37 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas spricht auf Twitter von "unfassbaren Bildern", über die sich die Feinde der Demokratie freuen werden. "Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol", schreibt er.



21.35 Uhr - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sieht die Republikaner vor einer Grundsatzentscheidung. "Jetzt ist der letzte Zeitpunkt an dem die Republikaner sich entscheiden können zwischen Demokratie und Trump", twittert der Kandidat für den CDU-Vorsitz. Trump habe gegen die Institutionen der Demokratie gehetzt.



21.33 Uhr - Der Bundesstaat Virginia schickt Nationalgardisten und 200 Landespolizisten in die benachbarte Hauptstadt, wie Gouverneur Ralph Northam bekanntgibt.



21.32 Uhr

Mitarbeiter des Senats haben Journalisten zufolge bei der Räumung des Sitzungssaales die Wahlunterlagen der Bundesstaaten in Sicherheit gebracht.



21.30 Uhr

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu fordert die Verhaftung von US-Präsident Donald Trump. "Trump must be arrested", twittert er.



21.27 Uhr

Dem Sender CNN zufolge ist einer Frau auf dem Gelände des Kapitols in den Brustkorb geschossen worden. Sie befinde sich in Lebensgefahr.



21.20 Uhr

Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, ist einem Mitarbeiter zufolge aus dem Kapitol gebracht worden und in Sicherheit.



21.16 Uhr

Präsident Donald Trump ruft alle am Kapitol auf, friedlich zu bleiben. "Keine Gewalt!" schreibt er auf Twitter. "Vergessen Sie nicht, wir sind die Partei von Recht und Ordnung."



21.11 Uhr

Die Aktien des Waffenherstellers Smith & Wesson legen weiter zu und gewinnnen 17 Prozent.



21.08 Uhr - Der Minderheitenführer der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy nennt die gewalttätigen Proteste auf Fox News "unamerikanisch". Sie müssten sofort aufhören. Seinen Angaben zufolge wurden vor zehn oder 15 Minuten Schüsse abgegeben.



21.04 Uhr - Die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris ist einem Mitarbeiter zufolge in Sicherheit gebracht worden. Der Ort werde geheim gehalten.



21.01 Uhr - Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Bürgermeisterin von Washington haben dem Sender MSNBC zufolge die Nationalgarde zu Hilfe gerufen. Ein Reporter der "Washington Post" berichtet auf Twitter, das Verteidigungsministerium habe die Bitte zurückgewiesen.



20.58 Uhr

Demonstranten haben Journalisten zufolge auch den Sitzungssaal des Senats erreicht. Auf einem Foto ist zu sehen, wie einer von ihnen im Stuhl des Senats-Präsidenten Platz nimmt.



20.57 Uhr

Der Sitzungssaal des Repräsentantenhaus wird einem Reuters-Reporter zufolge evakuiert. Medienberichten zufolge werden auch weitere Teile des Kapitols geräumt.



20.55 Uhr

Der Sender C-Span veröffentlicht Aufnahmen, die den Einsatz von Tränengas vor dem Sitzungssaal des Repräsentantenhauses zeigen sollen.



20.51 Uhr

Einem Reuters-Reporter zufolge hämmern Personen an die Türen des Sitzungssaals des Repräsentantenhauses, um Einlass zu erhalten. Einige Abgeordnete befänden sich noch in dem Raum.



20.50 Uhr - Vor dem Sitzungssaal des Repräsentantenhauses findet einem Bericht von CNN zufolge eine Konfrontation mit Bewaffneten statt. Es seien Waffen gezogen worden.



20.45 Uhr - Vize-Präsident Mike Pence ist dem Sender NBC zufolge an einen sicheren Ort gebracht worden. Zuvor rief die Polizei des Kapitols die Abgeordneten auf, Gasmasken bereit zu halten.



20.43 Uhr - Präsident Donald Trump ruft über Twitter die Demonstranten auf, friedlich zu bleiben.



20.38 Uhr

Der Bürgermeisterin der Hauptstadt verhängt eine Ausgangssperre von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr (Ortszeit; Mitternacht bis 12.00 Uhr MEZ)

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.