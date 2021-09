Zwei Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Abend ihre zweite große TV-Debatte. Lesen Sie die wichtigsten Aussagen von Scholz, Baerbock und Laschet im Live-Blog.

+++ 20:52 Uhr +++ Baerbock spricht sich für verpflichtende Corona-Tests am Arbeitsplatz aus. Scholz widerspricht: "Wenn man sagt, man muss sich testen lassen, können Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie das nicht mitmachen." Viele Betriebe und Arbeitnehmer führten freiwillig Tests durch, das reiche.



+++ 20:44 Uhr +++ Baerbock kritisiert die Corona-Politik der Bundesregierung: "Es darf kein Rumeiern mehr geben." Bislang sei immer nur auf Sicht gefahren worden, im Herbst seien wahrscheinlich die Intensivstationen voll mit Corona-Patientinnen und -Patienten. Scholz ruft die Bevölkerung ebenfalls zur Impfung auf, lehnt eine Impfpflicht jedoch ab. Laschet plädiert für die Ausdehnung der Impfauskunft in Betrieben.



+++ 20:38 Uhr +++ Mit Blick auf den umstrittenen rechtskonservativen CDU-Politiker Maaßen, der in Thüringen für den Bundestag kandidiert, betont Laschet: "Er wird sich an meinen Kurs halten müssen." Baerbock ergänzt: "Ich erwarte von der CDU, dass sie die Brandmauer nach rechts schließt."



+++ 20:25 Uhr +++ Zur Razzia beim Bundesfinanzministerium in Zusammenhang mit der FIU sagt Laschet, Scholz rede alles schön. "Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein großes Problem." Auch mit Blick auf die Verwicklungen beim Cum-Ex-Skandal und beim Finanzdienstleister Wirecard habe Scholz versagt. Scholz erklärte, Laschet wecke absichtlich einen falschen Eindruck aus "unehrlichen Gründen".



+++ 20:20 Uhr +++ SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagt mit Blick auf die Linkspartei, er verlange ein klares Bekenntnis eines Koalitionspartners zur transatlantischen Partnerschaft und gemeinsamen Auslandseinsätzen mit der EU und der UN. Er schloss eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht explizit aus. "Unredlich", nennt das Laschet.



+++ 20:19 Uhr +++ Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock warnt: "Gleichsetzung von Linken und AfD ist brandgefährlich."



+++ 20.15 Uhr +++ Die erste Frage geht an Unionskanzlerkandidat Laschet: Würde er in eine Junior-Regierung unter der SPD eintreten? Laschet weicht aus: "Wir sind nicht in Regierungsbildungen. Dafür ist später noch genug Zeit." Die Union werde aber auf keinen Fall mit der Linken und der AfD koalieren.



+++ 19:58 Uhr +++ Alle Teilnehmer des TV-Triells sind im Studio eingetroffen.



+++ 19.48 Uhr +++ Beim Triell sind die Parteien vertreten, die eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten nominiert haben. Am Montag dürfen sich die Oppositionsparteien sowie die CSU im TV präsentieren. Bei dem "Vierkampf" vertreten sind FDP-Chef Lindner, AfD-Bundestagsfraktionschefin Weidel, die Linken-Vorsitzende Wissler und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.



+++ 19.35 Uhr +++ Sieger, Verlierer, Vorsprünge und Aufholjagden – die umfragengetriebene Berichterstattung in diesem Wahlkampf weckt bei manchen Beobachtern Assoziationen mit einem Pferderennen. Politische Journalisten klingen mitunter wie Sportreporter. Inhalte kämen dabei aber zu kurz, bemängeln Wahlforscher.



+++ 19.25 Uhr +++ Der frühere Wahlkampfmanager von Bundeskanzlerin Merkel, Joachim Koschnicke, geht nicht davon aus, dass das TV-Triell der Kanzlerkandidaten am Abend eine Trendwende im Wahlkampf bringt. Es sei sicherlich möglich, Wählerinnen und Wählern darüber zu erreichen, eine Wende im Wahlkampf bezweifele er jedoch, sagte Koschnicke im ZDF. Den Eindruck in der Bevölkerung, dass Laschet (Union), Scholz (SPD) und Baerbock (Grüne) schwache Kandidaten seien, halte er für falsch. Dieser sei darin begründet, dass es das erste Mal sei, dass eine Kanzlerin bzw. ein Kanzler nicht wieder antrete.

