Zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen am Abend die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen erneut in einem TV-Dreikampf aufeinander. Die in den Umfragen hinter der SPD liegende Union erhofft sich von dem Schlagabtausch eine Wende im Wahlkampf. Lesen Sie die Aussagen von Scholz, Baerbock und Laschet im Live-Blog nach.

Willkommen im Live-Blog zum TV-Duell. Der Deutschlandfunk überträgt ab 20.05 Uhr live in einer Sondersendung.

Der Austausch zwischen Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) dauert 90 Minuten. Die Fragen stellten die Moderatoren Oliver Köhr (ARD) und Maybrit Illner (ZDF). Direkt im Anschluss beginnt die Analyse der DLF-Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten auf Twitter. Sie können mitdisktuieren. Bitte beachten Sie, dass die Diskussion aufgezeichnet und nachher als Podcast veröffentlicht wird. Wer an der Diskussion teilnimmt, erklärt sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.

