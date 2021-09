Zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen am Abend die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen erneut in einem TV-Dreikampf aufeinander. Die in den Umfragen hinter der SPD liegende Union erhofft sich von dem Schlagabtausch eine Wende im Wahlkampf. Lesen Sie die wichtigsten Aussagen von Scholz, Baerbock und Laschet im Live-Blog.

Willkommen im Live-Blog zum TV-Duell. Der Deutschlandfunk überträgt ab 20.15 Uhr live in einer Sondersendung.

Der Austausch zwischen Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) dauert 90 Minuten. Die Fragen stellten die Moderatoren Oliver Köhr (ARD) und Maybrit Illner (ZDF). Direkt im Anschluss beginnt die Analyse der DLF-Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten auf Twitter. Sie können mitdisktuieren. Bitte beachten Sie, dass die Diskussion aufgezeichnet und nachher als Podcast veröffentlicht wird. Wer an der Diskussion teilnimmt, erklärt sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.

+++ 19:58 Uhr +++ Alle Teilnehmer des TV-Triells sind im Studio eingetroffen.

+++ 19.48 Uhr +++ Beim Triell sind die Parteien vertreten, die eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten nominiert haben. Am Montag dürfen sich die Oppositionsparteien sowie die CSU im TV präsentieren. Bei dem "Vierkampf" vertreten sind FDP-Chef Lindner, AfD-Bundestagsfraktionschefin Weidel, die Linken-Vorsitzende Wissler und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.

In der 75-minütigen Livesendung geht es um die unterschiedlichen Politikvorstellungen, die Schwerpunkte der Parteien und ihre Koalitionspräferenzen. Moderiert wird die Sendung von Ellen Ehni (WDR) und Christian Nitsche

+++ 19.35 Uhr +++ Sieger, Verlierer, Vorsprünge und Aufholjagden – die umfragengetriebene Berichterstattung in diesem Wahlkampf weckt bei manchen Beobachtern Assoziationen mit einem Pferderennen. Politische Journalisten klingen mitunter wie Sportreporter. Inhalte kämen dabei aber zu kurz, bemängeln Wahlforscher.

+++ 19.25 Uhr +++ Der frühere Wahlkampfmanager von Bundeskanzlerin Merkel, Joachim Koschnicke, geht nicht davon aus, dass das TV-Triell der Kanzlerkandidaten am Abend eine Trendwende im Wahlkampf bringt. Es sei sicherlich möglich, Wählerinnen und Wählern darüber zu erreichen, eine Wende im Wahlkampf bezweifele er jedoch, sagte Koschnicke im ZDF. Den Eindruck in der Bevölkerung, dass Laschet (Union), Scholz (SPD) und Baerbock (Grüne) schwache Kandidaten seien, halte er für falsch. Dieser sei darin begründet, dass es das erste Mal sei, dass eine Kanzlerin bzw. ein Kanzler nicht wieder antrete.