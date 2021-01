Der neue US-Präsident Joe Biden ist ins Weiße Haus eingezogen. "Das ist der Tag der Demokratie", sagt Biden in seiner Antrittsrede. Er stieß als eine seiner ersten Amtshandlungen bereits eine Einwanderungsreform an und unterzeichnete zahlreiche Erlasse, darunter Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und zur Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

2:48 Uhr

Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an einer rund 90-minütigen Feier mit Konzertprogramm teil. Dabei werden unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks.



2:17 Uhr

Bidens neue Sprecherin will die werktäglichen Briefings für Medienvertreter im Weißen Haus wieder aufleben lassen. Jen Psaki sagte in ihrer ersten Pressekonferenz zu, im Umgang mit Journalisten zu "Wahrheit und Transparenz" zurückzukehren. Unter Bidens Vorgänger Trump gab es die Briefungs nur noch sporadisch. Hauptkanal für die Verbreitung seiner politischen Botschaften war Twitter.



1:32 Uhr

Corona, Umwelt, Migration; Mit einer ganzen Reihe von Dekreten bringt Biden erste Wahlversprechen auf den Weg und leitet zugleich eine Abkehr von zentralen politischen Projekten seines Vorgängers Trump ein. Die ganze Meldung lesen Sie hier.



0:25 Uhr

Die führenden Politiker der Demokraten und Republikaner im Senat wollen dem Ruf des neuen Präsidenten Joe Biden nach Zusammenarbeit folgen. "Wir haben keine Wahl. Die Herausforderungen, denen wir gegenüber stehen, sind groß", sagte der Demokrat Chuck Schumer als neuer Mehrheitsführer in der Kammer. Sein Vorgänger Mitch McConnell von den Republikanern erklärte, zwar könne man sich im Sinne des Landes auch "respektvoll widersprechen". Das Land verdiene es aber, dass beide Seiten, dort wo möglich, "zum gemeinsamen Wohl eine gemeinsame Basis" fänden.



23:55 Uhr

Der weitere Tagesablauf von Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris

_ 1 Uhr MEZ (Donnerstag): Die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gibt ihre erste Pressekonferenz.



_ 3:55 Uhr MEZ (Donnerstag): Präsident Biden und die First Lady Jill Biden erscheinen auf dem Balkon des Blauen Raumes im Weißen Haus. Es ist der letzte offizielle Termin.



23:45 Uhr

Die EU begrüßt Bidens Entscheidung, die USA wieder in das Pariser Klimaschutzabkommen zurückzuführen. "Die Klimakrise ist die bestimmende Herausforderung unserer Zeit", schrieb der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, auf Twitter. Sie könne nur gemeinsam angegangen werden.



23:35 Uhr

Biden hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie für die nächsten 100 Tage eine Maskenpflicht an allen Orten im Zuständigkeitsbereich des Bundes angeordnet. Er unterzeichnete im Weißen Haus eine entsprechende Verfügung.



23:30 Uhr

Insgesamt 15 Erlasse hat Biden bereits unterzeichnet. Dazu gehören die Einleitung der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen, ein Ende des Einreiseverbotes aus gewissen islamischen Staaten und eine Aufhebung der Baugenehmigung für die Keystone-XL-Pipeline aus Kanada. Zudem wird dem Bau der Mauer zu Mexiko die juristische Grundlage entzogen und eine Maskenpflicht in Bundesgebäuden eingeführt. Insgesamt sind es 15 Erlasse. Sie benötigen nicht die Zustimmung des Kongresses.



In seiner Einführungsrede als 46. Präsident der Vereinigten Staaten hatte Biden für Einheit und Versöhnung geworben. Der 78-Jährige betonte vor dem Kapitol in Washington, ohne Einheit könne es keinen Frieden und Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Chaos. Er werde der Präsident aller Amerikaner sein, nicht nur derer, die ihn gewählt hätten, sagte Biden.



23:15 Uhr

US-Präsident Biden erklärte, der frühere Präsident Trump habe ihm einen sehr wohlwollenden Brief hinterlassen. Weil es sich bei dem Brief um eine persönliche Angelegenheit handele, wolle er nicht darüber sprechen, solange er nicht mit Trump geredet habe. Seit dem Republikaner Ronald Reagan 1989 hat bislang jeder scheidende US-Präsident seinem Nachfolger einen meist warmherzigen Brief auf den Schreibtisch gelegt – ganz unabhängig davon, ob er mit ihm politisch über Kreuz lag.



23:00 Uhr

Die Demokraten des neuen Präsidenten Joe Biden haben die Republikaner als dominierende Partei im US-Senat abgelöst. Vizepräsidentin Kamala Harris nahm drei neuen Senatoren den Eid ab - wenige Stunden nach ihrer eigenen Vereidigung. Die Demokraten kommen dadurch genauso wie die Republikaner auf 50 Sitze in der Parlamentskammer. Als Vizepräsidentin ist Harris zugleich Präsidentin des Senats und kann ein Patt mit ihrer Stimme zu Gunsten der Demokraten auflösen. Der Demokrat Chuck Schumer und der Republikaner Mitch McConnell wechseln die Rollen: Schumer ist künftig Mehrheits-, McConnell Minderheitsführer. Harris wurde bei ihrer ersten Sitzung als Senatspräsidentin mit Applaus empfangen.



22.40 Uhr

Brasiliens rechtsgerichteter Präsident Jair Bolsonaro wirbt in einem Brief an Biden für ein weitreichendes Freihandelsabkommen mit den USA. Er wolle dabei helfen, die Welthandelsorganisation WTO zu reformieren und "wirtschaftliche Störungen" zu beseitigen, die sich auf die freien Märkte auswirkten. Bolsonaro war ein enger Verbündeter von Bidens Vorgänger Donald Trump. Wie dieser hatte auch der Brasilianer wochenlang unbelegte Behauptungen wiederholt, wonach bei der Präsidentenwahl in den USA angeblich betrogen wurde. Erst nach 42 Tagen erkannte Bolsonaro Bidens Sieg an.



22:30 Uhr

Auch Kamala Harris und ihr Second Gentleman Doug Emhoff, haben ihre offizielle Residenz bezogen. Sie werden im "Number One Observartory Circle" wohnen, einer Villa auf dem Gelände des US Naval Observatory. Es liegt knapp drei Kilometer Luftlinie vom Weißen Haus entfernt.



22:25 Uhr

Am Tag des Machtübergangs von Donald Trump zu Joe Biden erklommen die Kurse an den Aktienmärkten Höchststände. Vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse griffen die Anleger zu. Der Dow Jones Industrial als bekanntester Aktienindex weltweit schaffte es kurz vor Handelsende noch auf ein weiteres Rekordhoch: mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 31 188,38 Punkte. Den Nasdaq 100 trieben die Aktienkäufe um 2,31 Prozent nach oben. Er erreichte ebenso wie der sehr breit aufgestellte Nasdaq Composite ein Rekordhoch. Mit dem 500 Unternehmen umfassenden S&P 500 ging es um 1,39 Prozent auf 3851,85 Zähler ebenfalls auf ein Rekordhoch.



22:15 Uhr

Als eine seiner ersten Amtshandlungen stößt der neue US-Präsident Joe Biden eine Einwanderungsreform an. Wenige Stunden nach seiner Vereidigung ließ er einen Gesetzentwurf an die Abgeordneten im Kongress weiterleiten. Bei grünem Licht könnte die Reform Millionen Migranten, die derzeit ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben, den Weg zur Staatsbürgerschaft ebnen. Noch im Laufe des Tages wollte Biden zudem mit einer Reihe von Erlassen eine klare Kehrtwende nach der strikten Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump einleiten. So soll unter anderem der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gestoppt werden. Auch die von Trump verhängten Verbote, die die Einreise in die USA aus mehreren Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung weitgehend untersagen, will Biden kippen.



22:00 Uhr

Wichtige Namen vor Bestätigung von Bidens Kandidatinnen und Kandidaten

Joe Bidens Wunschkandidaten für wichtige Regierungsämter müssen noch vom US-Senat bestätigt werden, bevor sie ihre Posten übernehmen können. Bis das geschehen ist, werden Ministerien und wichtige Behörden übergangsweise besetzt. Eine Auswahl, wer an welcher Stelle in den USA nun kommissarisch an der Spitze steht:



_ Verteidigungsministerium: David Norquist

_ Finanzministerium: Andy Baukol

_ Außenministerium: Dan Smith

_ Justizministerium: Monty Wilkinson

_ Gesundheitsministerium: Norris Cochran

_ Auslandsgeheimdienst CIA: David Cohen

_ Büro des Direktors der Geheimdienste: Lora Shiao

_ Büro des Handelsbeauftragten: Maria Pagan



21:53 Uhr

Joe Biden ist im Weißen Haus eingetroffen. Gemeinsam mit der neuen First Lady Jill Biden wurde er mit einer Präsidenten-Eskorte zu seinem Wohn- und Amtssitz im Zentrum der Hauptstadt Washington gebracht. Die letzten Meter legten Joe und Jill Biden zu Fuß zurück. Der 78-jährige Demokrat war am Mittag als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden.



Bidens unmittelbarer Vorgänger, der Republikaner Donald Trump, hatte Washington bereits am Morgen verlassen. Als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 war Trump der Vereidigungszeremonie seines Nachfolgers am Kapitol ferngeblieben.



Bidens Konvoi wurde auf der letzter Strecke vor dem Weißen Haus von einer Parade zur Amtseinführung begleitet. Die Kolonne fuhr in Schrittgeschwindigkeit. Vor den Fahrzeugen marschierten Kapellen und Teilnehmer in historischen Uniformen. Ihnen folgten Polizeimotorräder mit Beiwagen. Die Limousine des Präsidenten wurde von Leibwächtern des Secret Service eskortiert.



21:45 Uhr

Kurz vor dem Ziel verlässt Präsident Biden seine gepanzerte Limousine und geht mit seiner Frau und Familie die letzten Meter zum Weißen Haus zu Fuß.



21:40 Uhr

Nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und der Vizepräsidentin Kamala Harris haben viele Stars aus dem Showbusiness gratuliert. Die Schauspielerinnen Eva Longoria und Jamie Lee Curtis, US-Sängerin Dionne Warwick, der Schauspieler Mark Ruffalo sowie Talkshowhost Jimmy Kimmel drückte ihre Freude über die Amtseinführung aus. Moderatorin Oprah Winfrey hatte getwittert, sie verfolge die Vereidigung von Harris als erste weibliche Vizepräsidentin in Washington „unter Tränen“. Es sei ein „außergewöhnlicher Moment“ für Frauen in den USA und der ganzen Welt.



21:25 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel richtet nun auch ihre Glückwünsche an den neuen US-Präsidenten Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris. Die Amsteinführung würdigt sie als "Feier der amerikanischen Demokratie". "Ich freue mich auf ein neues Kapitel deutsch-amerikanischer Freundschaft und Zusammenarbeit", zitierte Regierungssprecher Steffen Seibert die Kanzlerin auf Twitter. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgesackt.



21:25 Uhr

Das Team des neuen US-Präsidenten hat mit dem Umzug in die Regierungszentrale begonnen. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezogen ihre Büros und holten sich Ausweise für einen erleichterten Zugang zum Weißen Haus. Die neue Regierungssprecherin Jen Psaki twitterte, sie sei im Gebäude und bereit, an die Arbeit zu gehen. Sie wird um 1 Uhr (MEZ) die erste Pressekonferenz der neuen Regierung geben.



Biden will im Oval Office gleich eine Reihe von Exekutivanordnungen unterschreiben, die zum Teil Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig machen sollen. Nachdem Trump der Amtseinführung Bidens ferngeblieben und stattdessen nach Florida geflogen war, hatte auch das Personal der Vorgängerregierung das Weiße Haus weitgehend geräumt.



21:20 Uhr

Nun haben auch die Regierungschefs der nordischen Länder US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Glückwünsche ausgesprochen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb auf Facebook, sie hoffe, US-Präsident Joe Biden werde eine sammelnde Kraft sein "nach den Unruhen und der Spaltung, die wir leider in der amerikanischen Gesellschaft wachsen gesehen haben".



Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven äußerte sich erleichtert, dass Donald Trump das Weiße Haus verlassen habe. "Seine Präsidentschaft kann mit Chaos, Spaltung, Drohungen und Hass zusammengefasst werden", sagte er in einem Kommentar an die Zeitung "Dagens Nyheter".



Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg schickte ihre Wünsche an Biden und Harris per Twitter: "Vielen Dank an Präsident Biden für eine ermutigende Antrittsrede, die uns alle auffordert, zusammenzuarbeiten. Norwegen ist bereit!" Weitere Glückwünsche kamen von der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin und aus dem norwegischen Königshaus.



20:55 Uhr

Österreichs Staatsspitze hat dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris nach deren Amtseinführung gratuliert. "Europa und die USA teilen viele gemeinsame Werte und unsere starke Partnerschaft ist zentral, um globale Herausforderungen wie die Bewältigung der Corona-Pandemie oder den Klimawandel in Angriff zu nehmen", schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Twitter. Bundespräsident Alexander Van der Bellen freute sich, dass mit der neuen Regierung in den USA erneut ein gemeinsames Kapitel im Kampf gegen die Klimakrise aufgeschlagen werde.



20.45 Uhr

Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat US-Präsident Joe Biden einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niedergelegt. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris sowie die früheren Präsidenten George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama nahmen am Mittwoch an der Zeremonie auf dem Nationalfriedhof in Arlington bei Washington teil. Biden und Harris hielten an dem bereits vor ihrer Ankunft platzierten Kranz einen Moment Stille, der Präsident bekreuzigte sich. Bei Bidens Ankunft auf dem riesigen Militärfriedhof - bekannt für lange Reihen identischer weißer Grabsteine - wurden Salutschüsse abgefeuert.



20:40 Uhr

Der weitere Tagesablauf von Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris

Der nächste Termin: Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an an einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington teil. An der Zeremonie nehmen auch die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton teil.



_ 21:15 Uhr MEZ: Joe und Jill Biden sowie Kamala Harris und Douglas Emhoff erhalten eine Präsidenteneskorte ins Weiße Haus.



_ 23:15 Uhr MEZ: Präsident Biden unterzeichnet erste Anordnungen. Biden hat an seinem ersten Tag im Amt unter anderem eine Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen und Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie versprochen.



_ 23:45 Uhr MEZ: Biden vereidigt die ersten von ihm ernannten Mitarbeiter bei einer Online-Zeremonie.



_ 1 Uhr MEZ (Donnerstag): Die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gibt ihre erste Pressekonferenz.



_ 2:48 Uhr MEZ (Donnerstag): Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an einer rund 90-minütigen Feier mit Konzertprogramm teil. Dabei werden unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet . Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks. Biden und Harris werden Ansprachen halten.



_ 3:55 Uhr MEZ (Donnerstag): Präsident Biden und die First Lady Jill Biden erscheinen auf dem Balkon des Blauen Raumes im Weißen Haus. Es ist der letzte offizielle Termin.



20:30 Uhr

Nach der Vereidigung von US-Präsident Biden hofft Bundesaußenminister Maas darauf, dass die USA mit einer verantwortungsvollen Politik auf die Weltbühne zurückkehren. In den vergangenen vier Jahren habe es nahezu keine Abstimmungen und Konsultationen gegeben. Nun könne man zusammen mit der US-Regierung die Corona-Pandemie und die Klimakrise bewältigen, sagte im Maas im ZDF. Vizekanzler Scholz twitterte, mit Biden würden Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ins Weiße Haus zurückkehren.



20:15 Uhr

Nach ihrer offiziellen Amtseinführung haben US-Präsident Joe Biden und seine Vize Kamala Harris traditionell die Einsatzbereitschaft von Soldaten inspiziert. Mehrere Einheiten marschierten vor der Ostseite des Kapitols in Washington an Biden und Harris vorbei. Biden salutierte den Militärs. Danach sollten die beiden am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington einen Kranz niederlegen. An der Zeremonie werden auch Barack Obama, Bill Clinton und George W. Bush teilnehmen.



20:10 Uhr

Nun hat auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas dem neuen US-Präsidenten Joe Biden gratuliert. "Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit im Bemühen um Frieden und Stabilität in der Region und auf der ganzen Welt", sagte Abbas nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Er äußerte außerdem Bereitschaft zu einer Wiederaufnahme des Nahost-Friedensprozesses mit dem Ziel eines unabhängigen Palästinenserstaates. Die Friedensgespräche mit Israel liegen seit 2014 brach, ein baldiger Neustart gilt als unwahrscheinlich.



Die im Gazastreifen herrschende Hamas forderte von Biden eine Kurskorrektur in den Beziehungen der USA zu den Palästinensern. Hamas-Sprecher Fausi Barhum forderte eine Aufhebung aller Entscheidungen Trumps, darunter die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und die Streichung der US-Hilfsgelder für das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA). Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Kontrolle im Gazastreifen übernommen und wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.



20:05 Uhr

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gratuliert Biden und Harris zum Amtsantritt. "Auf eine gesündere, fairere, sicherere und nachhaltigere Welt", schrieb er auf Twitter. Biden hatte erklärt, den von seinem Vorgänger Donald Trump eingeleiteten Rückzug der USA aus der WHO rückgängig zu machen. Trump hatte der UN-Behörde vorgeworfen, bei der Koordinierung der Corona-Bekämpfung versagt zu haben.



20:00 Uhr

Mit der ersten Vizepräsidentin Kamala Harris gibt es nun auch einen neuen Titel: "Second Gentleman". Doug Emhoff ist der Ehemann von Kamala Harris. Er wird damit zum ersten "Second Gentleman". Emhoff machte Wahlkampf für Harris und den künftigen Präsidenten Joe Biden und stärkte seiner Frau den Rücken. Twitter will nach der Amtseinführung unter @SecondGentleman einen neuen Regierungsaccount für Emhoff einrichten. Wie er seine künftige Rolle versteht, machte er in einem Doppelinterview mit seiner Frau deutlich: Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die neue Regierung zu unterstützen.



Harris und Emhoff lernten sich 2013 kennen. Sie alleinstehend und Justizministerin von Kalifornien, er geschiedener Vater von zwei Kindern und Anwalt in Los Angeles. Sie heirateten rund ein Jahr später im engen Kreis im Gerichtsgebäude von Santa Barbara. Als der Wahlkampf von Harris in Schwung kam, ließ Emhoff den Job bei der Anwaltskanzlei DLA Piper ruhen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.



19:45 Uhr

Bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden ist es in den USA weitgehend ruhig geblieben. In Washington gab es zwar viele Sicherheitskräfte, aber nur wenige Demonstranten. Es gab nur vereinzelt Festnahmen und keine ernsthaften Störungen. Auch vor den Parlamenten vieler Einzelstaaten waren nur wenige Demonstrierende zu sehen, so etwa in Concord im Staat New Hampshire und in Michigans Hauptstadt Lansing. Vor dem Kapitol von Kalifornien in Sacramento stand ein Demonstrant Dutzenden Polizisten und Nationalgardisten gegenüber. In Lincoln, der Hauptstadt von Nebraska, waren es drei Personen, eine von ihnen trug eine Fahne mit der Aufschrift: "Biden ist nicht der Präsident." Nach den tödlichen Krawallen vor dem Kongressgebäude in Washington vor zwei Wochen hatte das FBI gewarnt, bei Bidens Amtseinführung könnten Bewaffnete demonstrieren.



19:35 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA anlässlich der Amtseinführung von Präsident Joe Biden zurück im Pariser Klimaabkommen begrüßt. "Willkommen zurück", schrieb Macron auf Twitter. "Wir werden stärker sein, um uns den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Stärker um unsere Zukunft zu bauen. Stärker um unseren Planet zu schützen." Macron beglückwünschte Biden und US-Vizepräsidentin Kamala Harris "an diesem bedeutsamsten Tag für die amerikanischen Bürger". Biden hatte zuvor angekündigt, noch am Tag seiner Amtseinführung die Aufkündigung des Klimaabkommens rückgängig machen zu wollen.



Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau gratulierte dem neuen US-Präsidenten . "Kanada und die USA genießen eine der ungewöhnlichsten Beziehungen auf der Welt", sagte Trudeau. "Unsere beiden Länder sind mehr als Nachbarn - wir sind enge Freunde, Partner und Verbündete." Trudeau sagte weiter, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern galt unter Bidens republikanischem Vorgänger Donald Trump als angespannt.



19:30 Uhr

Jill Biden ist die neue First Lady der USA. Die 69-jährige wird ihre Rolle im Weißen Haus wahrscheinlich deutlich moderner auslegen als Melania Trump. Die Lehrerin mit einem Doktortitel in Erziehungswissenschaften dürfte das Thema Bildung zu einem Schwerpunkt machen. Sie will außerdem weiter an einem Community College unterrichten, einer Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität. Damit wäre sie die erste First Lady, die weiter einem Beruf nachgeht.



An ihrem Job hatte sie schon als Second Lady festgehalten, als ihr Ehemann zwischen 2009 und 2017 Stellvertreter von Präsident Barack Obama war. In diesem Zusammenhang schlug eine vom Essayisten Joseph Epstein losgetretene Polemik kürzlich hohe Wellen: Er rief Jill Biden auf, auf die Anrede mit dem Doktortitel zu verzichten - schließlich habe sie diesen in Erziehungswissenschaften erworben und nicht in Medizin, ohnehin wirke das "Dr." aufgesetzt. Die frühere First Lady Michelle Obama verurteilte das als Beleg für die gesellschaftlichen Widerstände, auf die berufstätige Frauen immer noch stoßen.



19:15 Uhr

Zitate aus Joe Bidens Antrittsrede:

_ "Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein."

_ "Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss ein Grund für totalen Krieg sein."

_ "Wir müssen die Kultur ablehnen, in der Fakten manipuliert und sogar fabriziert werden."

_ "Gemeinsam können wir eine amerikanische Geschichte der Hoffnung, der Einigkeit und des Lichts schreiben - nicht eine der Angst, der Zwietracht, der Dunkelheit. Eine Geschichte des Anstands und der Würde, der Liebe, des Heilens, der Größe und Güte."

_ "Hier stehen wir, nur wenige Tage, nachdem ein Mob gedacht hat, er könnte Gewalt anwenden, um den Willen der Menschen zum Schweigen zu bringen, die Arbeit unserer Demokratie zu beenden und uns von diesem heiligen Boden zu vertreiben. Es ist nicht geschehen. Es wird niemals geschehen. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Niemals."

_ "Die Demokratie hat sich durchgesetzt."

_ "Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten - nicht um den Herausforderungen von gestern zu begegnen, sondern jenen von heute und morgen."

_ "Wir können das todbringende Virus besiegen."



Die vollständige Rede von Joe Biden können Sie hier nachhören:

"We have never never never failed when we acted together"



19:05 Uhr

Der Präsident des Europaparlaments David Sassoli sieht in der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden den Beginn einer neuen Ära für die transatlantischen Beziehungen. "Die Welt braucht ein starkes Band zwischen Europa und den Vereinigten Staaten", hieß es in einer Erklärung. Gemeinsam könne man Herausforderungen besser bewältigen - etwa den Klimawandel, die digitale Transformation und zunehmende Ungleichheiten. Man befinde sich durch die Corona-Pandemie noch immer in einer Krise, die nur gemeinsam bewältigt werden könne, sagte Sassoli. "Daher begrüße ich die Zusage der Vereinigten Staaten, in die Weltgesundheitsorganisation zurückzukehren, und gratuliere Ihnen zu ihrem Bekenntnis, dem Pariser Abkommen wieder beizutreten." Sassoli lud den neuen US-Präsidenten zudem ein, in das Europaparlament zu kommen und in einer Plenarsitzung zu sprechen.



19:00 Uhr

Feier im Zeichen der Diversität und des Miteinanders

Bei der feierlichen Amtseinführung von Joe Biden traten einige Künstlerinnen und Künstler auf. Darunter die beiden weltberühmten Sängerinnen Lady Gaga und Jennifer Lopez. Lady Gaga sang die Nationalhymne der USA. Jennifer Lopez trug ein Medley aus Liedern vor, in denen die Vielfalt des Landes im Fokus steht.



Der Country-Sänger Garth Brooks sang das Lied "Amazing Grace". Senator Roy Blunt erinnerte nach dem Auftritt daran, dass der frühere Präsident Barack Obama das Lied 2015 bei einer Trauerfeier in Charleston im Bundesstaat South Carolina gesungen hatte, nachdem ein 21-Jähriger Weißer in einer Kirche neun Afroamerikaner erschossen hatte.



Donald Trump musste bei seiner Amtseinführung auf große Stars verzichten. Damals sang Castingshow-Teilnehmerin Jackie Evancho die Nationalhymne.



18:45 Uhr

Auch Papst Franziskus gratulierte dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zum Amtsantritt. Er wolle Gott bitten, ihm "Weisheit und Kraft für die Ausübung des hohen Amtes" zu schenken, heißt es in einem Telegramm an Biden, das der Vatikan unmittelbar im Anschluss an Bidens Antrittsrede veröffentlichte.



Der britische Premierminister Boris Johnson bediente sich eines moderneren Kommunikationskanals: Er gratulierte Joe Biden und Kamala Harris per Twitter und schrieb: "Amerikas Führung ist elementar in Fragen, die uns alle betreffen, vom Klimawandel bis Covid, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden."



18:28 Uhr

Die Nato hat die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden als "Beginn eines neues Kapitels für das transatlantische Bündnis" bezeichnet. "Die Führung in den USA bleibt unverzichtbar bei der Zusammenarbeit zum Schutz unserer Demokratien, unserer Werte und der regelbasierten internationalen Ordnung", schrieb Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen mit Glückwünschen an Biden. Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten und darauf, ihn später im Jahr zu einem Nato-Gipfel in Brüssel willkommen zu heißen.



Unter Präsident Donald Trump war das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Nato äußerst angespannt gewesen. Trump hatte mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA im Ernstfall ihrer Verpflichtung zum militärischen Beistand nachkommen würden. Zum Entsetzen der Alliierten drohte Trump sogar mit dem Nato-Austritt.



18:35 Uhr

Twitter hat die offiziellen Accounts des Präsidenten und des Vizepräsidenten der USA an Joe Biden und Kamala Harris übertragen. Anders als bei der vergangenen Machtübergabe vor vier Jahren starten sie nach Entscheidung des Dienstes ohne die Abonnenten, die sich zur Amtszeit ihrer Vorgänger Donald Trump und Mike Pence bei den Profilen angesammelt hatten. Präsident Biden kam beim Account @POTUS (President of the United States) in der ersten halben Stunde auf 1,4 Millionen Follower, Vizepräsidentin Harris bei @VP auf 5,6 Millionen.



Trump hatte seinen offiziellen Account meist nur genutzt, um Tweets von seinem persönlichen Konto @realDonaldTrump zu wiederholen. Twitter hatte ihn nach der Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington bis auf Weiteres gesperrt. Zur Begründung hieß es, Trump habe gegen Nutzungsregeln verstoßen und man wolle mit dem Schritt eine weitere Eskalation verhindern.



18:25 Uhr

Joe Biden, der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, betonte in seiner Antrittsrede, dies sei ein Tag der Hoffnung und ein Triumph der Demokratie. Biden rief zur Einheit und zum Kampf gegen Hass und Rassismus auf. Die Bevölkerung müsse nun einen Neuanfang wagen und wieder Respekt füreinander aufbringen. Biden betonte, er werde der Präsident aller Amerikaner sein, nicht nur derer, die ihn gewählt hätten.



Zuvor war Kamala Harris als Vizepräsidentin vereidigt worden. Die Musikerin Lady Gaga sang die Nationalhymne. Neben den früheren Präsidenten Obama, Clinton und Bush war auch der frühere Vizepräsident Pence bei der Amtseinführung anwesend. Der ehemalige Präsident Trump blieb der Veranstaltung entgegen der Tradition fern. Er hinterließ Biden lediglich einen Zettel im Oval Office, über dessen Inhalt nichts mitgeteilt wurde. Trump und die ehemalige First Lady Melania flogen mit der Präsidentenmaschine "Air Force One" zu ihrem Anwesen im Bundesstaat Florida.



18:19 Uhr

Die 22-jährige afroamerikanische Schriftstellerin Amanda Gorman betritt die Bühne. Sie ist die jüngste Schriftstellerin, die jemals bei einer Inauguration ein Gedicht vortragen hat. Ein solches ist traditionell Teil jeder Inauguration. Ihr Gedicht trägt den Titel "The Hill We Climb".



18:15 Uhr

Joe Biden hat seine Antrittsrede beendet.

Der Country-Sänger Garth Brooks singt "Amazing Grace" und fordert alle Amerikaner zum Mitsingen auf.



18:14 Uhr

Der neue US-Präsident Joe Biden hat sich zu Beginn seiner Amtszeit zuversichtlich gezeigt, dass die USA die Coronavirus-Pandemie hinter sich lassen können. "Wir können das todbringende Virus besiegen", sagte Biden nach seiner Vereidigung vor dem Kapitol in Washington. Die USA müssten der Pandemie als geschlossene Nation begegnen. Biden will die Amerikaner unter anderem aufrufen, zunächst 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.



Die diesjährige Amtseinführung steht unter dem Eindruck der Corona-Pandemie: Anders als üblich gibt es für Biden kein Massenpublikum. Wegen der Erstürmung des Kapitols durch gewalttätige Anhänger seines Vorgängers Donald Trump vor zwei Wochen wurden zudem die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verschärft. Trump blieb der Vereidigung als erster scheidender Präsident seit 1869 fern. Die ehemaligen Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton waren anwesend.



18:08 Uhr

Joe Biden hat die Amerikaner aufgefordert, sich dafür einzusetzen, das Land nach den politischen Grabenkämpfen des Wahlkampfs wieder zu einen. Ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Ärger, sagte Biden. Er werde sich mit ganzem Herzen für Einheit und Versöhnung einsetzen. "Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein", versprach er. "Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss ein Grund für totalen Krieg sein", mahnte Biden.



18.07 Uhr

Jeder Amerikaner habe die Pflicht "die Wahrheit zu verteidigen und die Lügen zu besiegen", sagt Biden.



18.05 Uhr

"Ich werde der Präsident aller Amerikaner, aller Amerikaner sein", betont Biden.



18.02 Uhr

Die USA können wieder zur führenden Kraft für das Gute in der Welt werden, erklärt Biden.



18.00 Uhr

Die USA haben in "diesem Winter der Bedrohungen" viel tun, viel zu reparieren, viel wiederherzustellen, sagt Biden. Er ruft zu "Einheit" auf und verspricht Kampf gegen Rassismus.



17:50 Uhr

Joe Biden hält seine Antrittsrede. "Das ist der Tag der Demokratie, der Tag der Hoffnung auf Erneuerung", sagt Biden in seiner Rede. Und fährt fort: Heute feiern wir nicht den Triumph eines Kandidaten, sondern den Triumph der Demokratie. Es wurde dem Willen des Volkes gefolgt. Wir haben gelernt, dass die Demokratie zerbrechlich ist. In dieser Stunde hat die Demokratie obsiegt."



17:48 Uhr

Joe Biden ist vereidigt. Er ist der 46. Präsident der USA. Der bekennende Katholik Biden schwor auf eine massive Bibel seiner Familie. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 78-jährigen Demokraten an der Westseite des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab. Biden löst den Republikaner Donald Trump ab, der entgegen der Tradition nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnahm. Die Zeremonie am US-Kapitol fand unter nie da gewesenen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Zentrum der US-Hauptstadt wurde weiträumig abgeriegelt. Neben zahlreichen Polizisten waren Tausende Mitglieder der Nationalgarde im Einsatz, die insbesondere das Kongressgebäude schützen sollten. Wegen der Corona-Pandemie fand die Amtsübergabe zudem ohne das übliche Massenpublikum statt. Anstelle der Hunderttausenden Menschen fanden fast 200.000 Flaggen auf der Freifläche zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial Platz, die die fehlenden Besucher repräsentieren sollten.



17:45 Uhr

Kamala Harris ist als erste US-Vizepräsidentin vereidigt.



17:40 Uhr

Kamala Harris wird vereidigt.



17:35 Uhr

Lady Gaga singt die Nationalhymne.



17:18 Uhr

Der designierte Präsident Joe Biden betritt die Bühne vor dem Kapitol.



17:03 Uhr

Der scheidende Vize-Präsident Mike Pence hat zusammen mit seiner Frau Karen Pence das Kapitol betreten.



Der Ablauf am Kapitol:

+ Gegen 17.15 Uhr MEZ wird Father Leo J. O’Donovan, ein Freund der Biden-Familie, ein Gebet sprechen.

+ Andrea Hall wird anschließend den Pledge of Allegiance ablegen. Es handelt sich dabei um einen traditionellen Treueschwur gegenüber der Nation und der Flagge. Hall ist die erste schwarze Frau, die in ihrer Heimatstadt South Fulton im Süden von Atlanta zur Feuerwehr-Hauptfrau befördert wurde.

+ Lady Gaga wird dann die Nationalhymne singen.

+ Danach wird zunächst Kamala Harris ihren Amtseid ablegen, um 18 Uhr MEZ folgt Joe Biden, so sieht es die Verfassung vor. Vizepräsidentin Harris wird von Höchstrichterin Sonia Sotomayor, Präsident Biden von Höchstrichter John Roberts angelobt.

+ Schließlich wird Joe Biden seine Antrittsrede als US-Präsident halten - die inaugural address. Bei den damaligen Amtsantritten von Barack Obama (2009) und Trump (2017) dauerten die Ansprachen jeweils rund 20 Minuten.

+ Nach der Rede trägt die afroamerikanische Schriftstellerin Amanda Gorman aus Los Angeles ein Gedicht vor. Jennifer Lopez wird ein Lied singen.

+ Reverend Dr. Silvester Beaman, ebenfalls ein Freund der Bidens, wird einen Segen erteilen, der das Ende der Zeremonie sein wird.

+ Nach Zeremonie findet die "pass in review" an der Ostseite des Kapitols statt: Vertreterinnen und Vertreter aller Teilstreitkräfte präsentieren sich dem neuen Oberbefehlshaber und seiner Stellvertreterin. Ein Symbol für die friedliche Machtübergabe.

Der Ablauf nach dem Kapitol:

+ Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an einer Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof in Arlington teil. Dabei sollen auch die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton anwesend sein.

+ Biden, Harris und ihre Ehepartner erhalten eine Präsidenteneskorte ins Weiße Haus.

+ Präsident Biden unterzeichnet erste Anordnungen. Biden hat an seinem ersten Tag im Amt unter anderem eine Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen und Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie versprochen.

+ Präsident Biden vereidigt von ihm ernannte Mitarbeiter bei einer Online-Zeremonie.

+ Die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gibt ihr erstes Presse-Briefing.

+ Rund 90-minütige Feier mit Konzertprogramm, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet werden. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks.

+ Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an der Feier teil. Der Präsident und die Vizepräsidenten halten Ansprachen.

+ Präsident Biden und die First Lady Jill Biden erscheinen auf dem Balkon des Blauen Raumes im Weißen Haus.



16.45 Uhr - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zeigt sich erleichtert über den Stabwechsel in Washington. "Dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie war, ist seit dem Angriff auf das Kapitol nicht mehr zu bestreiten", sagt Schäuble dem "Handelsblatt". Er hoffe, dass die USA jetzt wieder zusammenfänden. "Da kann ich dem neuen US-Präsidenten Joe Biden nur von ganzem Herzen alles Glück der Welt wünschen, dass das gelingt."



16:51 Uhr

Nun sind auch Barack und Michelle Obama sowie George und Laura Bush am Kapitol eingetroffen. Sie gehen zu ihren reservierten Plätzen. Wegen der Corona-Pandemie wird auf großen Abstand geachtet.



16:47 Uhr

Auch Hillary und Bill Clinton sind am Kapitol eingetroffen.



Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zeigt sich erleichtert über den Stabwechsel in Washington. "Dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie war, ist seit dem Angriff auf das Kapitol nicht mehr zu bestreiten", sagte Schäuble dem "Handelsblatt". Er hoffe, dass die USA jetzt wieder zusammenfänden.



16:42 Uhr

Der künftige US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris sind zu ihrer Amtseinführung am Kapitol eingetroffen. Gemeinsam mit ihren Ehepartnern Jill Biden und Doug Emhoff betraten die beiden das Kongressgebäude. Die Feier zur Amtseinführung wird auf den Stufen an der Westseite des Kapitols abgehalten. Harris und Biden werden nacheinander ihren Amtseid ablegen. Biden wird dann seine Antrittsrede als 46. US-Präsident halten. Der scheidende Präsident Donald Trump nimmt entgegen der Tradition nicht an der Zeremonie teil: Der Republikaner verließ Washington am Morgen und machte sich auf den Weg nach Florida, wo er künftig leben wird.



16:40 Uhr

Auch die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton werden erwartet. Sie haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Mit ihnen wollen Joe Biden, Kamala Harris, die neue First Lady Jill Biden und der neue Second Gentleman Douglas Emhoff im Anschluss einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten am Nationalfriedhof in Arlington niederlegen.



Bundespräsident Steinmeier nannte Bidens Amtsantritt einen "guten Tag für die Demokratie". Bundesaußenminister Maas äußerte im SWR die Hoffnung, dass die USA unter dem neuen Präsidenten auch in das internationale Atomabkommen mit dem Iran zurückkehren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, nach vier langen Jahren habe Europa einen Freund im Weißen Haus.



Wie läuft die Amtseinführung ab? Welche Sicherrheitsmaßnahmen gibt es? Wie geht es nach der Amtseinführung weiter? Diese und weitere Fragen haben wir für Sie in diesem Beitrag beantwortet: Eine Inauguration, die anders wird.

16:30 Uhr

Die Stühle vor dem Kapitol füllen sich. Die Kapelle spielt bereits. Joe Biden zieht heute als zweiter Katholik in der Geschichte der USA ins Weiße Haus ein. Der neue Präsident versteht seinen Glauben als Richtschnur, die verletzte Seele Amerikas zu heilen.



16:00 Uhr

Trump soll Medienberichten zufolge Joe Biden im Oval Office des Weißen Hauses eine persönliche Notiz hinterlassen haben. Über den Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Dass sich Trump aber überhaupt dazu durchgerungen hat, ist an sich schon erstaunlich: Weder bei seiner Abschiedsrede an die Nation noch bei seiner letzten kurzen Ansprache als Präsident am Mittwochmorgen erwähnte er den Namen seines Nachfolgers auch nur ein einziges Mal. Seit dem Republikaner Ronald Reagan 1989 hat bislang jeder scheidende US-Präsident seinem Nachfolger einen meist warmherzigen Brief auf den Schreibtisch gelegt - ganz unabhängig davon, ob er mit ihm politisch über Kreuz lag.



15.30 Uhr

Bevor die Feierlichkeiten am Kapitol beginnen, nimmt Joe Biden zusammen mit seiner Ehefrau an einem Gottesdienst teil. Sie werden dabei von hochrangigen Politikern sowohl der Demokraten als auch der Republikaner begleitet, wie Nancy Pelosi oder Mitch McConnell.



15.00 Uhr

Trump verlässt Washington. Die Präsidenten-Maschine Air Force One mit Trump an Bord hebt vom Militärflughafen Andrews ab. Ziel ist Florida, wo Trump ein Luxusanwesen besitzt. Trump ist der erste Präsident seit 152 Jahren, der der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleibt. Er hat Biden aber einen Brief hinterlassen.



Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Dlf sagt, Donald Trump habe zum Ende seiner Amtszeit noch zahlreiche umweltschädliche Vorhaben voran getrieben. Der neue US-Präsident Joe Biden werde sich bemühen, Entscheidungen rückgängig zu machen. Die Frage sei allerdings, ob dies schnell genug gelingt. Das ganze Interview können Sie hier nachlesen und nachhören.

14.40 Uhr

Nach seiner Abreise aus dem Weißen Haus hält Trump eine kurze Abschiedsrede auf dem Gelände des Militärflughafens Andrews. Trotz der Corona-Pandemie habe seine Regierung "unglaubliche Dinge" geleistet. Er wünscht der neuen Regierung viel Glück, ohne seinen Nachfolger Biden beim Namen zu nennen. Trump versichert seinen Anhängern, immer für sie da zu sein. "Wir lieben euch. Wir werden wiederkehren - in irgendeiner Form."



14:15 Uhr

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat wenige Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit das Weiße Haus verlassen. Trump bestieg einen Hubschrauber, um zu einem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt zu fliegen. Von dort wird der 74-Jährige mit der Präsidentenmaschine Air Force One zu seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida geflogen.



+++ Joe Biden wird mit seinen ersten Amtshandlungen als Präsident wie angekündigt die USA in das Klimaabkommen von Paris und Weltgesundheitsorganisationen WHO zurückbringen. Das teilte Bidens Übergangsteam wenige Stunden vor seiner Vereidigung mit. Der renommierte Coronavirus-Experte Anthony Fauci werde bereits am Donnerstag als Chef einer US-Delegation bei einer Ratsversammlung der WHO sprechen.



+++ Kurz vor der Amtseinführung von Joe Biden haben etliche europäische Politiker ihrer Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit Ausdruck verliehen, darunter EU-Ratspräsident Michel, Kommissionspräsidentin von der Leyen Bundesaußenminister Maas, Ex-Außenminister Fischer und der britische Premierminister Johnson.



+++ Der heute aus dem Amt scheidende US-Präsident Trump hat seinen ehemaligen Berater Steve Bannon begnadigt. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Der frühere Chefstratege war wegen Betrugs angeklagt worden, weil er im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Tump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko Geld abgezweigt haben soll. Bannon bestreitet die Vorwürfe. Er war einst einer der engsten Vertrauten Trumps und gilt als die treibende Kraft hinter umstrittenen Entscheidungen wie dem Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern. Trump entließ Bannon im August 2017.



+++ Es ist der Tag der Amtsübergabe: Der gewählte US-Präsident Joe Biden wird heute am Kapitol in Washington vereidigt, ebenso seine Vize-Präsidentin Kamala Harris. Die Feierlichkeiten beginnen um 17.15 Uhr unserer Zeit (11.15 Uhr Ortszeit), gegen 18 Uhr unserer Zeit soll die Vereidigung von Biden sein. Die Amtseinführung findet wegen der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols vor zwei Wochen unter erheblich verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Der scheidende Präsident Trump nimmt nicht daran teil. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird es bei der Feier auch kein Massenpublikum geben. Die ehemaligen US-Präsidenten Obama, Bush und Clinton haben ihre Teilnahme zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.