Bei der voraussichtlich einzigen Landtagswahl dieses Jahr winkt der SPD ein Wahlsieg in Hamburg, Zweiter im Rennen um die Macht im Rathaus dürften die Grünen werden. Die FDP bangt nach der Regierungskrise in Thüringen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Mit Spannung wird auch das Abschneiden der AfD erwartet, die in Umfragen zuletzt bei rund sechs Prozent lag. Alle Entwicklungen in unserem LIVEBLOG.

Das Wichtigste in Kürze:

Gut 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind zur Wahl aufgerufen.

Erwartet wird, dass die SPD mit den Grünen weiter regieren kann.

Es zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als 2015 ab.

17:01 Uhr

Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben bereits jetzt mehr Wahlberechtigte abgestimmt als 2015. Bis 16.00 Uhr gaben laut Landeswahlamt einschließlich der Briefwähler 57 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab.



17:00 Uhr

Willkommen in unserem Liveblog. Die Wahllokale schließen um 18:00 Uhr, dann wird es sofort erste Prognosen geben. Der Deutschlandfunk startet um 17:55 Uhr mit einer Sondersendung. Hier gibt es bereits Prognosen zu möglichen Koalitionen im Hamburger Rathaus: