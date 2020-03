Der Linkenpolitiker Bodo Ramelow will im zweiten Anlauf wieder Thüringer Ministerpräsident werden. Doch seine Wahl als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung ist keineswegs sicher - denn er braucht Stimmen aus der CDU. Und für die AfD könnte sich die Chance auf ein strategisches Manöver ergeben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Im Thüringer Landtag gibt es zwei Kandidaten: Der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) und AfD-Fraktionschef Björn Höcke.

Ramelow hat mit Rot-Rot-Grün keine Mehrheit. Er braucht Stimmen von anderen Fraktionen oder muss eine einfache Mehrheit im dritten Wahlgang erreichen.

Die AfD wird ihren Kandidaten Höcke wohl kaum ins Amt bringen können - hat aber erneut die Chance, Ramelow zu verhindern.

12:40 Uhr

Thüringer Landtag: Hier noch einmal das Ergebnis der denkwürdigen Ministerpräsidentenwahl von Thüringen am 05. Februar 2020.

12:10 Uhr

Der zurückgetretene Ministerpräsident Kemmerich von der FDP betont erneut, seine Fraktion werde weder Ramelow noch Höcke wählen. Die FDP-Fraktion hatte angekündigt, während der Wahl den Plenarsaal zu verlassen.

12:04 Uhr

CDU will sich enthalten: Die CDU-Fraktion will sich komplett enthalten. Das beschloss die Fraktion einstimmig unmittelbar vor der Wahl, wie die Fraktion mitteilte. In einer geheimen Probeabstimmung stimmten demnach alle 20 anwesenden CDU-Abgeordneten für die konsequente Enthaltung. "Wir werden uns an die vereinbarten parlamentarischen Verfahrensregeln halten, damit auch in einem Landtag ohne Regierungsmehrheit die politische Stabilität gewahrt und zentrale Aufgaben erledigt werden können", erklärte CDU-Fraktionschef Mario Voigt. Die CDU-Fraktion verstehe sich "als konstruktive Opposition".

Die CDU werde ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht und wolle "keine unnötigen Barrieren" aufbauen. "So kann Thüringen wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, ohne dass wir gegen unsere politischen Grundüberzeugungen verstoßen", erklärte Voigt mit Blick auf den Beschluss der Bundes-CDU, der eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD untersagt.

11:56 Uhr

90 Sitze hat der Thüringer Landtag hat seit der Wahl im Oktober 2019. Die Verteilung:

Die Sitzverteilung im Thüringer Landtag seit der Landtagswahl 2019 (dpa)

Linke, SPD und Grüne kommen damit nur auf 42 von 90 Sitzen. Um Ramelow ins Amt zu bringen, wären also vier weitere Stimmen nötig.

11:45 Uhr

Und so lauten die Regeln bei der Wahl: Um als Ministerpräsident gewählt zu werden, braucht es laut Thüringer Landesverfassung in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit von 46 Stimmen. Entscheidend ist die Mehrheit der Mitglieder des Landtags, nicht der anwesenden Abgeordneten. In einem dritten Wahlgang würden die meisten Stimmen genügen.

Im zweiten und dritten Wahlgang sind nach Angaben der Landtagsverwaltung auch neue Kandidaturen möglich. CDU und FDP haben die Aufstellung von Kandidaten diesmal ausgeschlossen.

11:21 Uhr

Überraschende Wendung: Ramelow will sich nicht mit Stimmen der CDU-Fraktion im ersten Wahlgang zum Regierungschef wählen lassen. "Heute ist kein Tag der Prinzipienreiterei. Ich werde die CDUler heute um konsequente Stimmenthaltung bitten", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Mit der Kandidatur von (Björn) Höcke und dem verantwortungslosen Verschwinden der FDP macht es keinen Sinn, im ersten Wahlgang CDU-Abgeordnete zu verbrennen. Das Chaos ist schon groß genug."

11:10 Uhr

JU-Chef fordert CDU zum Fernbleiben auf: Tilmann Kuban, Chef der Jungen Union, hatte in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe gefordert, dass die CDU-Fraktion der Wahl fernbleibe soll. So solle sichergestellt sein, dass niemand aus der Fraktion für Ramelow stimme.

Sollte es dazu kommen oder die CDU anders klar machen, nicht für Ramelow zu stimmen, könnte sich für die AfD die Chance für ein weiteres strategisches Manöver bieten: Im zweiten Wahlgang könnte die Fraktion dann für Ramelow statt für Höcke stimmen. Ramelow müsste die Wahl dann ablehnen. Ramelow hatte betont, sicher gehen zu wollen, dass er nicht durch Stimmen der AfD ins Amt komme.

10:51 Uhr

Auch Bodo Ramelow äußert sich: In einem Beitrag auf seiner Homepage schreibt Bodo Ramelow vor der Wahl einen Eintrag in sein Tagebuch. "Wer meint, dass im 75. Jahr der Befreiung vom Nationalsozialismus ein Geschichtsrevisionist wie Herr Höcke unseren Freistaat etwa am 5. April 2020 gegenüber den Überlebenden Buchenwalds repräsentieren soll, zeigt wessen Geistes Kind er ist", schreibt Ramelow. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Stimmen aus der CDU für Herrn Höcke gibt."

10:39 Uhr

AfD-Kandidat Björn Höcke äußert sich bei Facebook zu seiner Kandidatur. "Nachdem sämtliche Versuche zur Bildung einer bürgerlichen Mehrheitsregierung an der Weigerung von CDU und FDP, konstruktiv mit der AfD zusammenzuarbeiten, bereits im Ansatz gescheitert sind, konnten und wollten wir eine erneute Aufstellung Ramelows ohne Gegenkandidaten nicht stillschweigend hinnehmen", schreibt Höcke.

10:35 Uhr

Pläne für die Zeit nach der Wahl: Linke, SPD und Grüne hatten sich mit der CDU darauf verständigt, dass die Christdemokraten einer rot-rot-grünen Übergangsregierung bei bestimmten Projekten zu Mehrheiten verhelfen – wenn man sich auf Kompromisse einigt. Außerdem will man die AfD beim Ringen um Mehrheiten komplett außen vor lassen. Das alles soll nur für einen begrenzten Zeitraum gelten. Eine Neuwahl des Parlaments soll es demnach am 25. April 2021 geben.

10:30 Uhr

Hier berichten wir nun im Liveblog von der Wahl zum Minsterpräsidenten Thüringens. Um 14 Uhr beginnt die Wahl.