Die konservative ÖVP hat die Nationalratswahl in Österreich gewonnen. Die FPÖ verliert laut der ersten Hochrechnung deutlich und fällt hinter die SPÖ zurück, obwohl die so schlecht Abschnitt wie noch nie. Grüne und Neos legen zu. Die Regierungsbildung gilt als weitgehend offen. Lesen Sie die Entwicklungen in unserem Liveblog.

Das Wichtigste zur Nationalratswahl:

Wahlsieger ist die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

SPÖ und FPÖ verlieren Stimmen. Die Grünen und die liberalen Neos verzeichnen Gewinne.

Bislang hat Kurz offen gelassen, mit wem die ÖVP koalieren soll.

+++ 17:43 Uhr +++ Die neueste Hochrechnung des ORF bezieht auch eine Prognose zu den Briefwahlstimmen mit ein. Demnach fällt die SPÖ unter 22 Prozent.

+++ 17:30 Uhr +++ Laut der aktuellen Hochrechung legen die Grünen um rund zehn Prozentpunkte zu. Sie profitieren davon, dass Klimawandel und Umweltschutz für die Wähler zu den entscheidenden Themen gehörten. Bei der letzten Wahl waren die Grünen noch an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert.

+++ 17:20 Uhr +++ Die SPÖ verliert rund fünf Prozentpunkte und erreicht das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Drozda gratulierte ÖVP und Grünen zu ihren Wahlerfolgen. Er gab zu, dass seine Partei von den Skandalen der rechten Parteien nicht profitieren konnte. Personelle Konsequenzen in der SPÖ schloss er aus. Die habe man schon vor zehn Monaten gezogen.

+++ 17:18 Uhr +++ Den ersten Hochrechnungen zufolge ist auch ein Zweierbündnis zwischen ÖVP und Grünen möglich. Die ÖVP will sich zu möglichen Koalitionen noch nicht äußern.

+++ 17:16 Uhr +++ Es ist der bisher größte Abstand zwischen einem Wahlsieger und dem Zweiten bei einer Nationalratswahl in Österreich.

+++ 17:14 Uhr +++ Laut der ersten Hochrechung des ORF liegt die ÖVP erwartungsgemäß klar vorn. Sie kommt demnach auf gut 37 Prozent. Die FPÖ verliert rund 10 Prozentpunkte auf 16 Prozent. Damit fällt sie hinter die Sozialdemokraten zurück. Die SPÖ erreicht 22 Prozent. Die Grünen kommen auf rund 14, die Neos auf gut 7 Prozent.

+++ 17:08 Uhr +++ Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP wird aller Voraussicht nach wieder Bundeskanzler. Seine Partei hat die Nationalratswahl laut der ersten Hochrechnung des Instituts ARGE klar gewonnen.

+++ 17:00 Uhr +++ Die Wahllokale in Österreich sind geschlossen.

+++ 16:55 Uhr +++ Die ÖVP hat im Wahlkampf mit der Unterstützung durch den serbischen Ministerpräsidenten Vucic geworben - und dafür teils heftige Kritik geerntet.

+++ 16:45 Uhr +++ Die erste Hochrechnung wird bis 17:15 Uhr erwartet. Die Meinungsforscher wollen dafür auch das Stimmverhalten der Briefwähler schätzen. Etwa eine Million Österreicher hat per Briefwahl gewählt. Deren Stimmen werden erst am Montag und Donnerstag ausgezählt.

+++ 16:37 Uhr +++ Den Umfragen zufolge wünschen sich 39 Prozent der Wähler die Neos in der nächsten österreichischen Regierung. Bei der letzten Wahl 2017 kamen die Liberalen auf 5,3 Prozent. Diesmal könnten es rund 8 Prozent werden.

+++ 16:29 Uhr +++ Für die FPÖ bleibt nur eine Koalition mit der ÖVP. Alle anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen.

+++ 16:25 Uhr +++ Bei der Wahlparty der ÖVP in Wien werden nach Angaben des ORF bis zu 4.000 Gäste erwartet. Die Partei rechnet mit starken Zuwächsen gegenüber der Wahl von 2017. Die große Frage wird sein, mit wem sie nach der Wahl eine Regierung bildet.

+++ 16:20 Uhr +++ Nach Ansicht des ORF-Wahlforschers war es eine "Inhaltswahl". Laut der Wahltagsbefragung des ORF spielten die vielen Skandale im Wahlkampf keine große Rolle. Auch das Ibiza-Video nicht. Viele nannten allerdings allgemein die Käuflichkeit der Politik als ein wichtiges Thema. Wahlentscheidend war demnach aber für die meisten Befragten neben dem Umweltschutz vor allem das Thema Gesundheit und Pflege. Das Thema Zuwanderung sei nur für FPÖ-Wähler wichtig gewesen.

+++ 16:14 Uhr +++ Das wichtigste Thema im Wahlkampf war diesmal nicht die Einwanderung, sondern der Klimawandel. Vor diesem Hintergrund können die Grünen, die 2017 noch an der Vier-Prozent-Hürde scheiterten, auf den größten Stimmenzuwachs hoffen. Im Umfragen lagen sie zuletzt bei 13 Prozent. Der sozialdemokratischen SPÖ droht dagegen ein historischer Tiefstand von 22 Prozent.

+++ 16:08 Uhr +++ In Vorarlberg ist die Wahl des Nationalrats schon beendet. Im westlichsten Bundesland schlossen die letzten Wahllokale wie üblich um 13.00 Uhr. Bei strahlendem Sonnenschein war der Andrang in den Wahllokalen groß. Eine Einschätzung über die Wahlbeteiligung gibt es aber noch nicht.

+++ 16:00 Uhr +++ Das alte Bündnis aus ÖVP und FPÖ war im Mai nach der sogannannten Ibiza-Affäre zerbrochen. Ein heimlich aufgenommenes Video hatte den damaligen ÖVP-Vorsitzenden und Vizekanzler Strache politisch zu Fall gebracht. Die Aufnahmen aus dem Wahljahr 2017 zeigten, wie Strache und FPÖ-Fraktionschef Gudenus einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte Regierungsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfen in Aussicht stellten. Der FPÖ-Chef trat nach der Veröffentlichung des Videos von allen Ämtern zurück, Kurz beendete die Koalition und das Parlament stürzte den Kanzler durch ein Misstrauensvotum. Auch die Sendung "Hintergrund" hat sich gestern mit der Wahl befasst. Sie können den Beitrag hier lesen.

+++ 15:50 Uhr +++ Der österreichische Publizist und Herausgeber der Wiener Wochenzeitung "Falter", Armin Thurnher, rechnet mit einer Neuauflage der Koalition aus ÖVP und FPÖ. Thurnher sagte im Deutschlandfunk, damit hätte Bundeskanzler Kurz "sicher das leichteste Leben und könnte am ehesten seine Agenda durchbringen." Gegen ein Bündnis mit der SPÖ spreche die Art, wie Kurz die letzte schwarz-rote Koalition gesprengt habe. Dabei seien viele Animositäten entstanden. Bei einer "Dirndl-Koalition" mit Grünen und den liberalen Neos gebe es vermutlich große Differenzen beim Thema Migration und bei sozialen Themen.

+++ 15:48 Uhr +++ Die Regierungsbildung ist unklar, es sind zahlreiche Koalitionen denkbar. FPÖ-Chef Hofer will eine erneute Zusammenarbeit mit der ÖVP. Die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner betonte, dass es die Österreicher in der Hand hätten, die Fortsetzung einer ÖVP-FPÖ-Koalition zu verhindern. Die Grünen, die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert waren, hoffen auf eine Rückkehr ins Parlament.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz nach der Stimmabgabe - er kann laut Umfragen darauf hoffen, wieder Kanzler zu werden. (Matthias Schrader/AP/dpa)

+++ 15:44 Uhr +++ ÖVP-Chef Kurz hat sich bei der heutigen Stimmabgabe zuversichtlich gezeigt: "Wir wollen ein Plus vor dem Ergebnis haben. Und unser wichtigstes Wahlziel ist es, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt", sagte der 33-Jährige. Zu möglichen Koalitionen äußerte er sich nicht.

+++ 15:40 Uhr +++ Herzlich willkommen zu unserem Liveblog! In gut einer Stunde schließen in Österreich die Wahllokale. Kurz danach werden die ersten Hochrechnungen erwartet.