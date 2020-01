Das US-Militär hat einen hohen iranischen General durch einen Luftangriff im Irak getötet. Der Einsatz gegen General Soleimani geschah nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums auf Anordnung von Präsident Trump. Die US-Regierung hat ihre Staatsbürger aufgefordert, den Irak zu verlassen. Die weiteren Entwicklungen im Liveblog.

10:30 Uhr +++ Russland befürchtet nach der Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das amerikanische Militär, dass sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen könnten. Das teilte das Außenministerium am Freitag in Moskau mit.

10:13 Uhr +++ Die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA verurteilt. Die Hamas teilte mit, das Verhalten der USA befeuere Konflikte ohne Rücksicht auf die Interessen und die Freiheit der Menschen sowie deren Stabilität. Die Hamas sprach von den "andauernden amerikanischen Verbrechen, um Spannungen in der Region im Dienste des kriminellen zionistischen Feindes (Israel) zu erzeugen". Israel ist ein enger Verbündeter der USA. Die Extremistenorganisation Islamischer Dschihad betrauerte den Tod des iranischen Generals ebenfalls. Sie bezeichnete die USA als den "großen Teufel". Beide Organisationen werden vom Iran unterstützt und von der EU und den USA als Terrororganisationen eingestuft. Ihr Ziel ist die Zerstörung Israels.

10:07 Uhr +++ Die zivile Luftfahrtorganisation im Irak hat laut Staatsfernsehen mitgeteilt, dass es keine Verspätungen am internationalen Flughafen Bagdad geben wird. Dort hatte in der Nacht der Luftangriff stattgefunden, bei dem Ghassem Soleimani und mindestens elf weitere Menschen getötet wurden, darunter der Vizekommandeur der irakischen Volksmobilisierungskräfte– einer Miliz, die vom Iran unterstützt wird.

10:02 Uhr +++ Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bricht seine Griechenland-Reise aufgrund der Tötung Soleimanis durch die US-Armee vorzeitig ab. Das teilte sein Büro mit.

10:01 Uhr +++ Der Politikwissenschaftler Markus Kaim, der derzeit im Rahmen des German Marshall Funds in Washington D.C. forscht, sagte im Deutschlandfunk, Soleimani stehe für alles, was die USA als "destabilisierende Aktivitäten" des Iran immer wieder kritisiert hätten. Er repräsentiere das, was der Iran auf nicht offiziellen Wegen im Ausland wie etwa im Libanon, im Irak und Syrien durchführe: unter anderem die Finanzierung und Unterstützung terroristischer Aktivitäten.

9:48 Uhr +++ In der Nacht hatten sich zahlreiche US-Politiker zu Wort gemeldet. Der demokratische US-Senator Chris Murphy warf bei Twitter die Frage auf: "Hat Amerika gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?"

Der republikanische Senator Lindsey Graham hingegen dankte dem US-Präsidenten und schrieb: "Diese Aktion von Präsident Trump und unserem Militär war eine direkte Antwort auf die iranischen Aggressionen von General Soleimani und seinem Umfeld". Wenn der Iran weiterhin Amerika und dessen Verbündete angreife, sollte der Iran den "höchsten aller Preise" zahlen, was die Zerstörung der Ölraffinerien mit einschließe.

9:35 Uhr +++ Die US-Regierung ruft alle amerikanischen Staatsbürger auf, den Irak zu verlassen. Die Bürger sollten, wenn möglich, mit dem Flugzeug abreisen, oder falls das nicht möglich ist, über Land in andere Länder ausreisen. Die Botschaft habe konsularische Aktivitäten in Bagdad derzeit eingestellt.

9:29 Uhr +++ Der irakische Premierminister Mahdi beschuldigt die USA, mit dem Raketenangriff auf Soleimani einen militärischen Konflikt heraufbeschworen zu haben. In einer Stellungnahme schreibt Abdul Mahdi, die Tötung von General Ghassem Soleimani in Bagdad werde zu Krieg im Iran, in der Region und in der ganzen Welt führen. Die USA hätten die Souveränität des Irak verletzt und außerdem gegen Bedingungen verstoßen, unter denen das US-Militär auf irakischem Boden präsent sein dürfe. Mahdi berief das Parlament in Bagdad zu einer außerordentlichen Sitzung ein.

9:24 Uhr +++ Israel befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Verteidigungsminister Naftali Bennett berief ein Treffen mit dem Generalstabschef der Armee und weiteren Sicherheitsvertretern ein. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhalte während seines aktuellen Besuchs in Griechenland laufend Sicherheitsberichte, teilte sein Büro mit. Laut Medienberichten erhöhte Israel die Alarmbereitschaft in seinen Auslandseinrichtungen. Das Skigebiet am Berg Hermon nahe der Grenze zu Syrien bleibe nach einer Lageeinschätzung am Freitag geschlossen, schrieb die Armee auf Twitter (hebräisch).

9:14 Uhr +++ Die französische Botschaft in Teheran hat ihre Staatsbürger aufgerufen, sich von Versammlungen fernzuhalten und sich unauffällig zu verhalten. Außerdem sollen die Menschen keine Fotos im öffentlichen Raum schießen.

9:03 Uhr +++ Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden warf Präsident Trump vor, eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen zu haben. General Soleimani habe es zwar verdient, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der US-Raketenangriff auf seinen Konvoi habe die Lage im Nahen Osten aber unnötig verschärft, schrieb Biden, der Trump bei der nächsten Wahl herausfordern will.

8:39 Uhr +++ Der religiöse Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, erklärte, der Widerstand gegen die USA werde nun mit doppeltem Ansporn fortgesetzt. Er rief zugleich eine dreitägige Staatstrauer in der Islamischen Republik aus. Präsident Rohani kündigte an, Soleimanis Tod werde gerächt. Das Außenministerium bestellte einen Gesandten der Schweizer Botschaft ein, die im Iran die Belange der USA vertritt.

8:30 Uhr +++ Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sprach im Deutschlandfunk (Audio-Link) von einer "dramatischen internationalen Lage". Soleimani sei im Iran eine Art Popstar des Terrors gewesen. Es sei völlig undenkbar, dass Teheran seine Tötung ohne Vergeltung geschehen lasse. Eine militärische Eskalation, möglicherweise mit Terroranschlägen in anderen Weltregionen, sei die Folge. Lambsdorff forderte, Deutschland solle seine Präsenz im UNO-Sicherheitsrat dazu nutzen, eine Sondersitzung in New York einzuberufen.

Eine Meldung zum Angriff der USA auf Soleimani im Irak finden Sie hier.

Einen Beitrag zu Rolle von Soleimani in der Region finden Sie hier.