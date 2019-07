Wird sie gewählt - oder fällt sie durch? Das Europäische Parlament entscheidet am Abend darüber, ob die bisherige deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen neue EU-Kommissionspräsidentin wird. Ihre Rede vor den Abgeordneten kam in der Summe gut an - aber ob das für eine Mehrheit reicht? Unser Liveblog hält Sie auf dem Laufenden - auch mit Wissenswertem jenseits der Abstimmung.

Die geheime Abstimmung im Europäischen Parlament beginnt um 18 Uhr.

Ursula von der Leyen benötigt mindestens 374 Stimmen.

Die Personalie ist umstritten: Die EU-Staats- und Regierungschefs übergingen mit ihrem Vorschlag alle Spitzenkandidaten der Parteien für die Europawahl.

+++ 18.05 +++ Es ist offiziell: Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament unterstützt von der Leyen. Das sind wichtige Stimmen für die Wahl der Deutschen.

+++ 18:00 +++ Es wird ernst: Zur Stunde soll in Straßburg, so zumindest der offizielle Zeitplan, die geheime Abstimmung beginnen. Mit dem Ergebnis wird allerdings nicht sofort gerechnet. Die Auszählung kann einem Parlamentssprecher zufolge bis 20.00 Uhr dauern

+++ 17:52 +++ Dass die Liberale Fraktion im Europa-Parlament zustimmen will, kommentiert der AFP-Korrespondent aus Brüssel mit einem Kalauer.

+++ 17:44 +++ Wird von der Leyens Wahl wahrscheinlicher? Die dpa meldet, dass eine Mehrheit der Sozialdemokraten im Europaparlament für die Deutsche als EU-Kommissionspräsidentin stimmen will. Bislang war über das Abstimmungsverhalten bekannt: Die konservative EVP-Fraktion will für von der Leyen stimmen, ebenso die Fraktion der Liberalen. Die Grünen wiederum sagen Nein, so wie die Linken und Politikerinnen und Politiker des nationalen bis rechtsextremen Spektrums.

+++ 17:41 +++ Selbstverständlich wird die Abstimmung auch satirisch begleitet. Am Nachmittag leistete dazu "extra3" einen musikalischen Beitrag.

+++ 17:37 +++ Hintergrundwissen: Das Europäische Parlament hat 751 Ende Mai gewählte Abgeordnete. Drei katalanische Parlamentarier konnten im Streit mit Madrid ihre Sitze nicht einnehmen. Für einen dänischen Sozialdemokraten gibt noch keinen Nachrücker. Daher liegt die absolute Mehrheit heute bei 374 von derzeit 747 Mandaten. 374 Stimmen sind das Minimum für eine Wahl, egal wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich an der Abstimmung beteiligen. Es reicht also nicht eine absolute Mehrheit der Anwesenden. Bei der Wahl von Jean-Claude Juncker vor fünf Jahren waren von 752 Abgeordneten nur 719 zur Wahl erschienen.

+++ 17:32 +++ Eine Vorab-Analyse zu den Geschehnissen hat die Direktorin der Europäischen Akademie Berlin - Andrea Despot - im Dlf geliefert: Sollte Ursula von der Leyen im EU-Parlament durchfallen, sei das nicht als Krise einzustufen, sagte sie. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker könne dann länger im Amt bleiben – eine ähnliche Lage habe es schon 2004 gegeben.

+++ 17:30 +++ Herzlich willkommen zu unserem Liveblog! In einer halben Stunde beginnt die Abstimmung.

Wir beginnen mit einem kurzen Rückblick auf den heutigen Tag in Straßburg: Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede vor den Abgeordneten den Schwerpunkt auf einige der großen Themen gelegt: Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung. An ihrem Bekenntnis zu einem starken, geeinten Europa ließ sie keinen Zweifel: "Wer dieses Europa schwächen, spalten oder ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin."

Ursula von der Leyen bei ihrer Bewerbungsrede im Europaparlament. Würde sie gewählt, wäre sie die erste EU-Kommissionspräsidentin überhaupt. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)