Das Europäische Parlament hat die bisherige deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Unser Liveblog hält Sie auf dem Laufenden - auch mit Wissenswertem jenseits der Abstimmung.

Ursula von der Leyen hat 383 Stimmen bekommen. 374 waren nötig.

Sie wird die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission.

Die Wahl klappte auch, weil die Fraktionsspitze der Europäischen Sozialdemokraten sich für die Politikerin ausgesprochen hatte.

+++ 19:50 +++ Auch die CDU-Vorsitzende gratuliert. Und lobt.

+++ 19:46 +++ Nochmal das Ergebnis zum Mitschreiben: Ursula von der Leyen hat 383 Stimmen erhalten. 327 Abgeordnete stimmten gegen die Deutsche. Es gab 22 Enthaltungen.

+++ 19:40 +++ Jetzt kommen die Glückwünsche. Natürlich viele. Auch von einer Skeptikerin - der SPD-Europaabgeordneten Katarina Barley. Sie war gegen von der Leyen gewesen.

+++ 19:38 +++ Ursula von der Leyen bedankt sich im Europäischen Parlament. Sie sei überwältigt, und es sei eine große Ehre. "Vielen Dank für das Vertrauen", sagte die CDU-Politikerin, und fügte hinzu: "...für dieses Vertrauen in ein geeintes, starkes Europa."

+++ 19:33 +++ Parlamentspräsident Sassoli verkündet das Ergebnis: Von der Leyen hat es geschafft. Aber knapp: Sie hat 383 Stimmen erhalten. 374 waren nötig.

+++ 19:23 +++ Es wird ernst: Gleich kommt das Ergebnis.

+++ 19:20 +++ Ein Schnappschuss aus dem Parlament - während der Abstimmung.

Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

+++ 19:17 +++ Hintergrund: Walter Hallstein (CDU) war bisher der einzige Deutsche an der Spitze der Kommission. Genauer gesagt wurde er 1958 erster Vorsitzender der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. Die EWG war die Vorläuferin der EU. Ihr gehörten zu Beginn sechs Länder an, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Hallstein übte das Amt zehn Jahre lang aus.

+++ 19:06 +++ Das Magazin Politico übt sich in Mathematik. Demnach käme Ursula von der Leyen auf eine ausreichende Mehrheit im Europäischen Parlament.

+++ 18:57 +++ Jetzt wird gezählt. Die Abstimmung ist gelaufen - wie auch das Video von ARD-Korrespondent Markus Preiß zeigt.

+++ 18:54 +++ Wenn Sie die Rede von Ursula von der Leyen am Dienstagvormittag nachlesen möchten, können Sie das hier tun.

+++ 18:47 +++ Prophetische Worte von Martin Sonneborn? Der Bundesvorsitzende der Satirepartei "Die Partei" sitzt seit 2014 im Europäischen Parlament.

+++ 18:44 +++ Die rechtskonservative Fraktion EKR findet laut dpa keine einheitliche Haltung und hat die Abstimmung daher freigegeben. Spitzenkandidat Jan Zahradil aus Tschechien hatte sich sehr kritisch über von der Leyen geäußert. In der EKR sind 62 Abgeordnete versammelt, darunter auch die polnische Regierungspartei PiS.

+++ 18:37 +++ Es wird wohl doch nicht ganz so lang dauern wie gedacht: Die Nachrichtenagenturen melden, mit einem Ergebnis könnte schon gegen 19:30 gerechnet werden. Wir warten ab.

+++ 18:25 +++ Jetzt meldet sich Bernd Hüttemann auf Twitter zu Wort. Er ist Vizepräsident der "Europäischen Bewegung International", eines Zusammenschlusses von Organisationen, die ein vereintes, föderales Europa unterstützen.

+++ 18:20 +++ Unser Europa-Korrespondent Peter Kapern sagte zur Abstimmung in den "Informationen am Abend" im Deutschlandfunk, von der Leyen könne womöglich mit bis zu 400 Stimmen rechnen - genug also für eine Wahl zur Kommissionspräsidentin. Von den Sozialdemokraten könnte die Politikerin laut Kapern wohl 90 bis 100 Stimmen bekommen, bei 50 bis 60 Gegenstimmen aus dieser Fraktion.

+++ 18:17 +++ So sehen die Stimmzettel aus, mit denen die Parlamentarier in Straßburg abstimmen.

Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

+++ 18:12 +++ Noch ein Detail: Unterstützung erfährt von der Leyen von den ehemaligen Spitzenkandidaten, die selbst für das Amt des Kommissionspräsidenten angetreten waren. Sowohl der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Weber, als auch der sozialdemokratische Politiker Timmermans und die liberale Wettbewerbskommissarin Vestager riefen dazu auf, von der Leyen zu wählen.

+++ 18.05 +++ Es ist offiziell: Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament unterstützt von der Leyen. Das sind wichtige Stimmen für die Wahl der Deutschen.

+++ 18:00 +++ Es wird ernst: Zur Stunde soll in Straßburg, so zumindest der offizielle Zeitplan, die geheime Abstimmung beginnen. Mit dem Ergebnis wird allerdings nicht sofort gerechnet. Die Auszählung kann einem Parlamentssprecher zufolge bis 20.00 Uhr dauern

+++ 17:52 +++ Dass die Liberale Fraktion im Europa-Parlament zustimmen will, kommentiert der AFP-Korrespondent aus Brüssel mit einem Kalauer.

+++ 17:44 +++ Wird von der Leyens Wahl wahrscheinlicher? Die dpa meldet, dass eine Mehrheit der Sozialdemokraten im Europaparlament für die Deutsche als EU-Kommissionspräsidentin stimmen will. Bislang war über das Abstimmungsverhalten bekannt: Die konservative EVP-Fraktion will für von der Leyen stimmen, ebenso die Fraktion der Liberalen. Die Grünen wiederum sagen Nein, so wie die Linken und Politikerinnen und Politiker des nationalen bis rechtsextremen Spektrums.

+++ 17:41 +++ Selbstverständlich wird die Abstimmung auch satirisch begleitet. Am Nachmittag leistete dazu "extra3" einen musikalischen Beitrag.

+++ 17:37 +++ Hintergrundwissen: Das Europäische Parlament hat 751 Ende Mai gewählte Abgeordnete. Drei katalanische Parlamentarier konnten im Streit mit Madrid ihre Sitze nicht einnehmen. Für einen dänischen Sozialdemokraten gibt noch keinen Nachrücker. Daher liegt die absolute Mehrheit heute bei 374 von derzeit 747 Mandaten. 374 Stimmen sind das Minimum für eine Wahl, egal wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich an der Abstimmung beteiligen. Es reicht also nicht eine absolute Mehrheit der Anwesenden. Bei der Wahl von Jean-Claude Juncker vor fünf Jahren waren von 752 Abgeordneten nur 719 zur Wahl erschienen.

+++ 17:32 +++ Eine Vorab-Analyse zu den Geschehnissen hat die Direktorin der Europäischen Akademie Berlin - Andrea Despot - im Dlf geliefert: Sollte Ursula von der Leyen im EU-Parlament durchfallen, sei das nicht als Krise einzustufen, sagte sie. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker könne dann länger im Amt bleiben – eine ähnliche Lage habe es schon 2004 gegeben.

+++ 17:30 +++ Herzlich willkommen zu unserem Liveblog! In einer halben Stunde beginnt die Abstimmung.

Wir beginnen mit einem kurzen Rückblick auf den heutigen Tag in Straßburg: Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede vor den Abgeordneten den Schwerpunkt auf einige der großen Themen gelegt: Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung. An ihrem Bekenntnis zu einem starken, geeinten Europa ließ sie keinen Zweifel: "Wer dieses Europa schwächen, spalten oder ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin."

Ursula von der Leyen bei ihrer Bewerbungsrede im Europaparlament. Würde sie gewählt, wäre sie die erste EU-Kommissionspräsidentin überhaupt. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)