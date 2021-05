In Liverpool haben rund 3.000 Menschen ganz legal gefeiert - und das ohne Maske und Abstand.

Die Partys sind Teil eines Pilotprojektes. Damit will die britische Regierung herausfinden, wie Großveranstaltungen in Corona-Zeiten stattfinden können. Vor dem Einlass mussten alle Gäste einen negativen Corona-Test vorlegen, der höchstens 24 Stunden alt war. Außerden sollten sie fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Im Gegenzug gab es am Ort selbst keine Abstands- und Maskenpflicht.



Auf der Tanzfläche eines Lagerhauses legten DJs wie Lewis Boardman und The Blesses Madonna auf. Der veranstaltende Circus-Club twitterte begeistert: "Thank you Liverpool. We've waited so long for this, let's do it all again tomorrow then?"



Die Manchester Evening News veröffentlichten zahlreiche Fotos von der Clubnacht. Das Großereignis umfasst zwei Parties - die zweite findet heute statt.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.