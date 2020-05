Am 9. Mai 2020 können Sie an dieser Stelle die Aufzeichnung des Konzerts ab 20 Uhr im Livestream hören.

Klassische Musik aus dem Elfenbeinturm holen und Menschen zugänglich machen, die sich eine Konzertkarte nicht leisten können, ihnen abseits der offiziellen Bühnen "mit Musik Stunden der Freude schenken" - das ist die Idee des Kammermusikfestivals "Klassik für alle" des Bratschisten Nils Mönkemeyer in Zusammenarbeit mit der Caritas Bonn. Viele der Konzerte sollen trotz oder gerade wegen der Corona-Maßnahmen stattfinden - aber unter anderen Vorzeichen. So spielen und moderieren Nils Mönkemeyer und die Flötistin Dorothee Oberlinger ihr Konzert am 9. Mai nicht wie geplant in der Doppelkirche Schwarzrheindorf in Bonn, sondern im Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln. Dort spannen sie einen weiten Bogen durch die Musikgeschichte, mit Werken von Hildegard von Bingen bis Luciano Berio. Ein Geisterkonzert ohne Publikum, das dennoch alle erleben können: am 9. Mai per Livestream, später als Radioübertragung und in Social Media-Kanälen über Nils Mönkemeyer.

Hildegard von Bingen (1098-1179)

O Ecclesia



Dorothee Hahne (geb. 1966)

Commentari 3



John Cage (1912-1992)

Dream



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Solo pour la flûte traversière, BWV 1013



Luciano Berio (1925-2003)

Sequenza für Viola Solo



Johann Sebastian Bach

- Aus Sonate G-Dur, BWV 1039: Adagio e piano

- Invention Nr. 6, BWV 780

- Invention Nr. 1, BWV 772

- Krebskanon über das "Thema regium" aus dem "Musikalischen Opfer", BWV 1079



Luciano Berio

Gesti für Blockflöte Solo (1966)



Johann Sebastian Bach

Suite für Cello in der Übertragung für Viola Nr. 4 Es-Dur, BWV 1010



James Oswald (1710-1769)

The reel of Tulloch



Béla Bartók (1881-1945)

aus 44 Duos, Sz 98:

- Tanzlied

- Ruthenische Kolomekja

Dorothee Oberlinger, Flöten

Nils Mönkemeyer, Viola

Aufnahme vom 9.5.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln