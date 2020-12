Das Unternehmen Twitter hat angekündigt, die Livestreaming-App Periscope einzustellen.

Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag schrieb, sei die Anwendung seit einer Weile in einem nicht mehr nachhaltigen Wartungszustand. Die Nutzerzahlen seien gesunken, die Kosten, um die App zu erhalten, dagegen hoch. Die meisten Funktionen von Periscope seien in den Kurznachrichtendienst Twitter integriert worden. Im März solle das Programm nun aus den App-Stores entfernt werden.



Periscope leistete Pionierarbeit dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer live Videobilder ins Internet senden konnten. Andere soziale Netzwerke übernahmen diese Funktion später.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.