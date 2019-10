LIVETICKER zur Landtagswahl in Thüringen

Thüringen wählt einen neuen Landtag. Es wird mit einem komplizierten Ergebnis gerechnet. Der einzige Ministerpräsident der Partei Die Linke, Bodo Ramelow, könnte trotz eines Wahlsiegs sein Amt verlieren. Möglicherweise wird nicht einmal eine Vierer-Koalition eine Mehrheit bekommen. Alle Informationen zur Landtagswahl in unserem LIVETICKER.

In Thüringen zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab.

Rund 1,7 Millionen Menschen sind zur Wahl in aufgerufen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr

Rot-Rot-Grün von Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) könnte ihre Mehrheit verlieren.

16.30 +++ Bei der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich eine höhere Beteiligung ab als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. Nach Angaben des Landeswahlleiters gaben bis zum Mittag mehr als 31 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 waren es zu diesem Zeitpunkt knapp 20 Prozent. In den Zahlen von heute sind die Briefwählerinnen und -wähler nicht enthalten. Nach Umfragen bei den Gemeinden stimmten demnach knapp 14 Prozent der Wahlberechtigten schon im Vorfeld per Briefwahl ab.

Die Zahlen für 14 Uhr bestätigen diese Tendenz: Bis 14 Uhr haben rund 42,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 30 Prozent gelegen.

Im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 52,7 Prozent.

16.30 +++ Auch die meisten Spitzenkandidaten haben schon ihre Wahlentscheidung getroffen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke):

Thüringen, Erfurt: Bodo Ramelow (Die Linke, M), Ministerpräsident und Spitzenkandidat der Partei, und Ramelows Ehefrau Germana Alberti vom Hofe, bei Stimmabgabe für die Landtagswahl 2019 in Thüringen (Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

Mike Mohring (CDU):

Thüringen, Apolda: Mike Mohring, Spitzenkandidat der CDU, gibt seine Stimme für die Landtagswahl 2019 ab (Michael Reichel/dpa)

Björn Höcke (AfD): Thüringen, Bornhagen: Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD, gibt seine Stimme für die Landtagswahl 2019 ab. Rechts daneben steht ein Wahlhelfer (Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa)

Wolfgang Tiefensee (SPD):

Thüringen, Erfurt: Wolfgang Tiefensee, Thüringens Wirtschaftsminister, SPD-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der SPD, gibt seine Stimme für die Landtagswahl 2019 in Thüringen ab (Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa)

Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen):

Thüringen, Jena: Anja Siegesmund, die Spitzenkandidatin der Partei Bündnis 90/Die Grünen, gibt ihre Stimme für die Landtagswahl 2019 in Thüringen ab (Frank May/dpa)

16.30 +++ Guten Tag, wir starten unseren Liveticker zur Landtagswahl in Thüringen.