Vertreter von Regierung und Opposition haben der verstorbenen russischen Menschenrechtsaktivistin und Kreml-Kritikerin Ljudmila Alexejewa die letzte Ehre erwiesen.

Zur Totenwache in Moskau erschienen unter anderen Präsident Putin und Oppositionsführer Nawalni. Alexejewa war am vergangenen Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben. In den 1960er und -70er Jahren hatte sie gegen den Umgang mit politischen Gefangenen in der damaligen Sowjetunion protestiert. Alexejewa verbrachte mehr als 20 Jahre im Exil, bevor sie 1993 nach Russland zurückkehrte und sich für die Achtung der Menschenrechte einsetzte.