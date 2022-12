Reichsbürger-Pässe mit der Aufschrift „Deutsches Reich“ (imago / Christian Ohde)

Das niedersächsische Innenministerium in Hannover teilte mit, der Beamte habe allerdings schon länger keine Dienstgeschäfte mehr für das LKA ausgeübt. Zu den genauen Vorwürfen gegen den Mann wurden keine Angaben gemacht. Laut einem Bericht des NDR soll er im Bereich Staatsschutz gearbeitet haben.

Ein in Italien festgenommener deutscher Ex-Offizier bleibt indes in Untersuchungshaft. Das entschied ein Berufungsgericht im italienischen Perugia. Die Bundesanwaltschaft leitete ein Auslieferungsverfahren gegen den 64-jährigen ein. Bei den Razzien am vergangenen Mittwoch waren insgesamt 25 Personen wegen des Vorwurfs von Umsturzplänen festgenommen worden

