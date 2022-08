Am Ufer der Oder wurden zuletzt hunderte tote Fische entdeckt. (picture alliance/dpa)

Die Landkreise Uckermark und Barnim teilten mit, bis die Ursachen geklärt seien, sollten die Menschen das Wasser nicht nutzen. In Schwedt wurde eine Badestelle gesperrt. Gestern hatten bereits Behörden in der weiter südlich gelegenen Region um Frankfurt an der Oder Warnungen ausgesprochen. In der Oder werden seit Tagen große Mengen an toten Fischen entdeckt.

Inzwischen ermittelt das Landeskriminalamt in Brandenburg. Es sei eine Wasserprobe entnommen worden, die im Landeslabor Berlin-Brandenburg ausgewertet werde, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. Im polnischen Wroclaw, dem früheren Breslau, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Umweltdelikts.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.