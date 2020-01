LKA übernimmt Ermittlungen zu Pöbeleien im Kabarett

Nach ausländerfeindlichen und verachtenden Zwischenrufen bei einer Vorstellung im Dresdner Kabarett "Die Herkuleskeule" hat das Landeskriminalamt Sachsen die Ermittlungen übernommen.

Das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum prüfe eine politische Motivation, wie eine LKA-Sprecherin sagte. Die 15 Pöbler aus Cottbus hatten die Aufführung des Stückes "Betreutes Denken" am Samstagabend massiv gestört. Sie war daraufhin unterbrochen worden. Als zwei Darsteller die Gruppe zur Rede stellten, war ein Schauspieler mit einem Bierglas beworfen und am Kopf leicht verletzt worden.



Was genau die Zwischenrufer kritikwürdig fanden, kann der Chef der "Herkuleskeule", Philipp Schaller, nur vermuten. Er sagte im Deutschlandfunk, seine Bühne äußere sich zu vielen Dingen, die in der Gesellschaft auffielen - zum Beispiel auch zur Flüchtlingsfrage. Er erlebe aber regelmäßig, dass Menschen auch mal deftiger ihren Widerspruch äußerten. Das sei auch in Ordnung, betonte Schaller. Er und seine Kabarettisten gingen auf die Bühne, um für Pluralismus und Demokratie einzustehen, dann müsse man auch eine andere Meinung aushalten. Es wäre aber sinnvoller, man könnte sich nach der Vorstellung unterhalten. In den vergangenen Monaten sei aber auch der Widerspruch gegen den Widerspruch gewachsen. Bei den Vorfällen am Wochenende etwa habe sich Großteil des Publikums mit den Schauspielerin solidarisiert und die störende Gruppe zum Gehen aufgefordert.