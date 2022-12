Wilhelmshaven

Das Spezialschiff Höegh Esperanza versetzt füssgiges Erdgas wieder in den gasförmigen Zustand. (Höegh LNG / dpa / -)

Es erreichte am Nachmittag seinen Liegeplatz an dem Anleger nördlich des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port. Dort soll das Schiff der norwegischen Höegh-Reederei von Tankern angeliefertes Flüssiggas wieder in den gasförmigen Zustand umwandeln. Für Samstag ist die offizielle Inbetriebnahme der Anlage mit Bundeskanzler Scholz geplant. Es wird auch ein Polzeiaufgebot anwesend sein, weil man Störaktionen von Umweltschützern erwartet.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.