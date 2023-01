Solidaritätszuschlag

Der Bundesfinanzhof in München. (dpa / Sven Simon)

Bundesfinanzminister Lindner sagte in Berlin, ein Wegfall der Abgabe sei die schnellste Form, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stärken.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Audretsch, meinte , es sei gut, dass der Soli weiterhin erhoben werde. Es wäre absurd gewesen, die reichsten zehn Prozent des Landes zu entlasten, während viele Menschen kaum noch wüssten, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollen. Steuersenkungen für die Reichsten passten nicht in diese Zeit. Der SPD-Finanzexperte Schrodi sagte, es gebe weiterhin einen großen Finanzbedarf aus der deutschen Wiedervereinigung.

Unionsfraktion hat verfassungsrechtliche Zweifel

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, teilte mit, es blieben weiterhin verfassungsrechtliche Zweifel. Die Kläger hätten nun die Möglichkeit, über eine Beschwerde die Frage direkt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Das Gericht werde dann eine endgültige Entscheidung in der Sache treffen. Bayerns Finanzminister Füracker (CSU) forderte die vollständige Abschaffung der Abgabe. Bundesfinanzminister Lindner müsse jetzt seinen Worten Taten folgen, rasch ein Gesetz vorlegen und im Bundestag dafür streiten, sagte der CSU-Politiker in München.

Die Linke begrüßte die Bestätigung des Solis. Es handele sich dabei um die gerechteste Steuer, die es derzeit in Deutschland gebe, sagte Parteichef Schirdewan in Berlin. Der Soli bringe zehn bis elf Milliarden Euro pro Jahr. Die Abschaffung wäre die größte Steuersenkung seit Jahrzehnten, und das nur für die obersten zehn Prozent in der Einkommensskala.

AfD will Urteil respektieren

AfD-Vize Boehringer erklärte, das Urteil sei zu respektieren. Allerdings werde der finanzielle Bedarf aus der deutschen Wiedervereinigung immer kleiner. Der Soli sei dadurch in Zukunft immer schwieriger zu rechtfertigen. Man müsse ihn daher auf politischem Weg beenden.

Der Bundesfinanzhof in München hatte gestern eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Seit 2021 müssen unter anderem nur noch Spitzenverdiener und Kapitalgesellschaften den Zuschlag von bis zu 5,5 Prozent der Einkommen- und Körperschaftsteuer zahlen. Etwa 90 Prozent der Steuerpflichtigen sind davon befreit. Mehr zur Entscheidung des BFG lesen Sie hier

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.