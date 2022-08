Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. (dpa / Marius Becker)

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, mahnte bei der geplanten Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes Änderungen an. Zwar sei es gut, dass die Bundesländer mehr Kompetenzen erhalten sollten, sagte Gassen im Deutschlandfunk. Er beklagte aber, dass beispielsweise die Datenlage zum Infektionsgeschen unklar bleibe, um regional reagieren zu können. Man brauche deshalb objektive Parameter.

Sein Kollege, Ärztepräsident Reinhardt, begrüßte es, dass Schulschließungen nach den Änderungen im Infektionsschutzgesetz nicht mehr möglich sein sollen. Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, kritisierte, dass die Pläne keinerlei Maskenpflicht an Grundschulen vorsähen. Patientenschützer Brysch mahnte einen besseren Schutz für Menschen in Pflegeheimen an.

Die Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann sehen vor, dass es ab Oktober weiterhin eine Maskenpflicht in Fernzügen und in Flugzeugen gibt. In Krankenhäusern soll in bestimmten Fällen zusätzlich ein Test verpflichtend sein. Alle weiteren Maßnahmen sollen die Bundesländer selbst treffen.

