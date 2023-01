Leopard-Panzer an die Ukraine

Die CDU-Verteidigungspolitikerin Güler sagte im Deutschlandfunk , dies sei richtig, aber definitiv zu spät. Wenn Scholz die Entscheidung bereits im vergangenen Frühjahr getroffen hätte, wären die Panzer bereits in der Ukraine und diese wäre besser gewappnet. Güler warf Scholz vor, dass seine eigene "Zeitenwende"-Rede nicht bei ihm angekommen sei. Linken-Franktionschef Bartsch warnte, die Lieferung führe potenziell näher an den "Dritten Weltkrieg" als in Richtung Frieden in Europa. Der AfD-Ko-Vorsitzende Chrupalla erklärte, durch die Lieferung aus Beständen der Bundeswehr würde diese weiter "geplündert".