Reaktionen

Russische Ölpipeline "Druschba" - "Freundschaft" - in der Region Bryansk. (pa/dpa/Alexander Saverkin)

Ungarns Ministerpräsident Orban, der ein Öl-Embargo gegen Russland lange abgelehnt hatte, zeigte sich zufrieden mit der Brüsseler Einigung. Er hob in einer Videobotschaft auf Facebook vor allem hervor, dass weiterhin Öl durch Pipelines bezogen werden kann. Ein vollständiges Importverbot für russisches Öl wäre für Ungarn "untragbar" gewesen.

Auch Tschechien, das genau wie sein Nachbar ebenfalls von der Ausnahme profitiert, lobte den Kompromiss. Ministerpräsident Fiala sagte, es handele sich um ein ausgezeichnetes Ergebnis für die Europäische Union und für sein Land. Für Rohölankäufe durch die Pipeline gebe es keine zeitliche Beschränkung; zudem habe Tschechien einen Übergangszeitraum von 18 Monaten erwirkt, um Raffinerieprodukte aus russischem Erdöl etwa aus Polen einzuführen.

Verhaltene Freude im Baltikum

Lettlands Ministerpräsident Karins sagte, die Einigung sei ein "fantastischer Schritt" in die richtige Richtung, Russland die Finanzierung seines Krieges in der Ukraine zu erschweren. Litauens Präsident Nauseda schrieb auf Twitter, Europa erlange Schritt für Schritt "volle Energie-Unabhängigkeit". Die estnische Ministerpräsidentin Kallas sprach von einem "fairen Kompromiss". Es sei das beste, was man herausholen konnte. Kallas forderte bereits ein siebtes Sanktionspaket, das nun auch russisches Gas in den Blick nehmen solle. Sie sei jedoch auch realistisch und glaube nicht, dass es darin enthalten sei, sagte Kallas.

Die drei baltischen Staaten zählen zu den vehementesten Fürsprechern eines harten wirtschaftlichen Kurses gegen Russland und haben sich bereits vollständig unabhängig gemacht von russischen Öl- und Gasimporten.

Melnyk: "Halbschritt", der Krieg weiter finanziert

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, bemängelte im Deutschlandfunk , der Kompromiss sei nur ein "Halbschritt". Mit ihm bekomme der russische Präsident Putin weiterhin jeden Tag Hunderte Millionen Euro für den Krieg gegen die Ukraine. Dabei falle es Putin bereits schwer, Truppen zu rekrutieren - er biete Rekruten inzwischen das Vierfache. Deshalb dürfe man die Strafmaßnahmen nicht stoppen.

Borell: Vernünftige Lösung

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einer "vernünftigen Lösung". Die EU sei der wichtigste Kunde für Russland. Ziel der Maßnahme sei es, die russischen Finanzquellen für den Krieg zu dezimieren. Er begrüßte auch die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs, weitere russische Banken wie die Sberbank aus dem Finanzkommunikationssystem Swift auszuschließen.

Nehammer: Gasembargo "kein Thema"

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer dämpfte indes Erwartungen, wonach nach dem Beschluss zum Öl-Embargo auch ein ähnlicher Verzicht auf russisches Gas beschlossen werden könnte. Russisches Öl sei viel leichter zu ersetzen, sagte Nehammer in Brüssel. Gas sei komplett anders, weshalb ein Gasembargo "kein Thema im nächsten Sanktionspaket" sein werde.

