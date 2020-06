Nachdem die Lobbyarbeit des CDU-Bundestagsabgeordneten Amthor für eine US-Firma bekannt wurde, hat die Organisation "Lobbycontrol" eine umfassende Aufklärung gefordert. Von SPD und Grünen kommen Forderungen, ein Lobbyregister einzuführen.

CDU und CSU müssten ihre jahrelange Blockade beenden und den Weg für mehr Transparenz endlich frei machen, sagte der stellvertretende SPD-Chef Kühnert dem "Tagesspiegel". Der Fall Amthor bediene alle Vorurteile der Bevölkerung gegenüber der Politik. Die stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionschefin, Mast, verlangte eine Prüfung der Vorgänge im Fall Amthor. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Haßelmann, verlangte in der Zeitung "Die Welt" ebenfalls mehr Offenheit. Sie beklagte, dass es bislang nicht gelungen sei, die Union - und damit auch die Große Koalition - dazu zu bewegen, sich einer Initiative für mehr Transparenz anzuschließen.

Lobbycontrol: "Eindruck der Käuflichkeit"

Der Kampagnenleiter bei Lobbycontrol, Timo Lange, sagte "Zeit Online", die Grenze werde überschritten, wenn Abgeordnete Lobbyarbeit für ein einzelnes Unternehmen betreiben und das mit der Abgeordnetentätigkeit vermischen. Timo Lange: "Dadurch dass Herr Amthor danach Aktienoptionen der Firma erhalten hat, entsteht der Eindruck, dass es sich hier um eine Gegenleistung handelte. Der Eindruck der Käuflichkeit lässt sich nicht von der Hand weisen." Die Bundestagsverwaltung müsse sich nun anschauen, woher das Geld für die Reisen gekommen sei, wie der Brief entstanden sei und wann erste Gespräche mit der Firma stattgefunden hätten.

Amthor spricht von "Fehler"

"Der Spiegel" hatte berichtet, dass Amthor für die Firma "Augustus Intelligence" Lobbyarbeit betrieben und Ende 2018 mit einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Altmaier um politische Unterstützung gebeten hatte. Der Entwurf des Schreibens wurde dem Nachrichtenmagazin zufolge auf Briefpapier des Deutschen Bundestags verfasst. Amthor habe mindestens 2.817 Aktienoptionen an der Firma bekommen, teure Reisen unternommen und einen Direktorenposten bekleidet.



Amthor räumte die Nebentätigkeit rückblickend als Fehler ein. Er habe sich politisch angreifbar gemacht, schrieb er unter anderem auf seiner Facebook-Seite. Aus der CDU in Mecklenburg-Vorpommern war zunächst keine offene Kritik zu hören. Ein Sprecher teilte mit, Amthor sei weiter einziger Kandidat für den Landesvorsitz der Partei.