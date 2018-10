Die Organisation Lobbycontrol hat den CDU-Politiker Merz angesichts seiner Bewerbung für den Parteivorsitz dazu aufgefordert, seine Verflechtungen mit der Wirtschaft offen zu legen.

Lobbycontrol erklärte, es müsse sichergestellt werden, dass Merz seinen bisherigen Arbeitgebern keinen priviligierten Zugang zur Politik biete. Ein Ansatz könnte sein, dass er sich dazu verpflichte, die bisherigen Kontakte zu meiden oder diese zumindest transparent zu machen. Die Organisation betonte, Merz habe viele hochbezahlte Jobs in zum Teil umstrittenen Konzernen. In Sachen Transparenz und der Vermeidung von Interessenkonflikten habe er sich in der Vergangenheit nicht gerade vorbildlich verhalten, hieß es.



Merz leitet seit März 2016 den Aufsichtsrat der deutschen Tochter des weltgrößen Vermögensverwalters "Blackrock". Nach Informationen des "Spiegel" war man dort überrascht über Merz' Vorhaben, in die Politik zurückzukehren. Jetzt gehe es darum, ohne Gesichtsverlust auseinanderzugehen. Einen Weg zurück zu Blackrock gebe es aber nicht, auch wenn Merz' Kandidatur scheitere, zitiert das Nachrichtenmagazin einen Insider.



In einer Pressemitteilung von Blackrock Deutschland anlässlich der Berufung Merz' zum Aufsichtsratsvorsitzenden im März 2016 hieß es, Merz werde einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Geschäft in Deutschland weiter voranzutreiben. Er werde dabei eng mit Kunden und Partnern von Blackrock, darüber hinaus aber auch mit Regierungsvertretern und Regulierern in Deutschland zusammenarbeiten.