Der Wechsel von Politikern in die Wirtschaft, wie beim früheren SPD-Chef Gabriel, könnte nach Ansicht der Transparenzinitiative Lobbycontrol dem Ansehen der Politik insgesamt schaden.

Wenn Amtsträger, die lange die Allgemeinheit vertreten hätten, kurz nach dem Ende ihrer politischen Karriere in Unternehmen oder Verbände wechselten, gehe damit ein Glaubwürdigkeitsverlust einher, sagte Lobbycontrol-Büroleiter Timo Lange im Deutschlandfunk. Gabriel werde im Aufsichtsrat der Deutschen Bank zwar eine Kontrollfunktion ausüben, gleichzeitig aber auch dem Großaktionär Katar ein Stück weit verpflichtet sein.



Gabriels Verhalten hinterlasse zwar einen weniger bitteren Nachgeschmack als der Wechsel von Ex-Bundeskanzler Schröder zur Nordstream-AG, erklärte Lange weiter. Schröder habe sich in den letzten Monaten seiner Amtszeit noch sehr aktiv für Nordstream eingesetzt und sei danach direkt ins Betreiberkonsortium gewechselt. Gabriel sei dagegen zuvor eher als Kritiker der Deutschen Bank aufgefallen. Zudem habe er die gesetzlich vorgeschrieben 18 Monate Karenzzeit nach seiner Regierungsbeteiligung eingehalten. Dennoch sei es nicht gut, dass Gabriel quasi die Zeit als Abgeordneter noch absitze.



Der vorgeschriebene Zeitraum zwischen einem politischen Amt und Lobbytätigkeiten müssten aus Sicht von Transparenzorganisationen so lang wie gestaltet werden. Für Menschen, die lange hochrangige Ämter bekleidet hätten, ergebe sich eine gewisse Verantwortung für die Allgemeinheit, die sich auch über das Amt hinaus erstrecke, betonte Lange. Man müsse sich gut überlegen, ob man seine Person mitsamt dem politischen Netzwerk einem einzelnen Unternehmen zur Verfügung stellen wolle.



Auch in der Opposition war der angekündigte Wechsel Gabriels in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank auf Kritik gestoßen. AfD-Fraktionschefin Weidel nannte den Vorgang ein "Beispiel für den roten Filz in Deutschland". Der Vorsitzende der Linken, Riexinger, erklärte, wer wissen wolle, warum die Sozialdemokraten heute so schlecht dastünden, der werde bei ihren ehemaligen Vorsitzenden schnell fündig. Die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Schäfer forderte härtere Karenzfristen, wenn Politiker "in die Wirtschaftslobby wechselten".



Die Deutsche Bank hatte bekannt gegeben, dass Gabriel zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt wird. Auf der Hauptversammlung im Mai soll er sich den Aktionären zur Wahl stellen.