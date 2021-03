Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hält das geplante Lobbyregister für nicht weitreichend genug.

Der Vorsitzende der Organisation in Deutschland, Bäumer, meint, dass dieses Register auch in Zukunft keine Transparenz über die konkrete Interessenvertretung geben wird. Bäumer sagte der "Augsburger Allgemeinen", es werde nicht ersichtlich, welche Lobbyisten bei der Erarbeitung von Gesetzen ihren Einfluss geltend gemacht hätten.



Der oberste Interessenvertreter des Verbandes der Chemischen Industrie, Theihs, ordnet das ähnlich ein. Es gebe eine lange Ausnahmeliste von Verbänden und Organisationen - wie Kirchen, Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände. Heute will der Bundestag den Gesetzentwurf der großen Koalition zu einem Lobbyregister verabschieden. Das Gesetz soll auch Konsequenzen aus dem Skandal um die Beschaffung von Corona-Schutzmasken ziehen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.