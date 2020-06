Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor wird wegen seiner Tätigkeit für eine US-Firma auch aus den eigenen Reihen kritisiert.

Der kommissarische Landesvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommerns, Rehberg, sagte "Bild.de", was Amthor gemacht habe, sei nicht gerade klug und clever. Er forderte seinen Parteikollegen auf, für vollständige Aufklärung zu sorgen. Amthor kandidiert für die vakante Position des CDU-Landeschefs in Mecklenburg-Vorpommern.



Der CDU-Abgeordnete steht im Zusammenhang mit einer Nebentätigkeit für das New Yorker Unternehmen "Augustus Intelligence" in der Kritik. Er soll in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Altmaier Lobbyarbeit betrieben haben und bezeichnete dies inzwischen selbst als Fehler.