Die SPD setzt die Verhandlungen über die Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes wegen Zweifeln an einem Verhandlungspartner aus.

Die Unionsparteien sollten überprüfen, wen man mit derartigen Verhandlungen betraue, erklärte der SPD-Wirtschaftsexperte Westphal mit Blick auf den CDU-Politiker Pfeiffer. Man könne sich nicht in Mithaftung nehmen lassen, wenn Abgeordnete mit eigenen, persönlichen Interessen Gesetze verhandelten, von denen sie selbst profitierten, hieß es weiter.



Pfeiffer wurde in einem Beitrag von "Zeit-Online" mit dem Vorwurf konfrontiert, er trenne nicht scharf genug zwischen seinem Wahlkreisbüro und seinen Beratungsfirmen. Pfeiffer bestritt in dem Medienbericht eine Verquickung seiner Tätigkeiten. Er habe der Bundestagsverwaltung den Sachverhalt mit der Bitte um abschließende Bewertung vorgelegt.

