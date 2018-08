Im schweizerischen Locarno hat das Internationale Filmfestival begonnen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit dem französischen Spielfilm "Teamgeist" des Regisseurs Vianney Lebasque sowie der US-Kurzfilmkomödie "Freiheit" aus dem Jahr 1929 mit Stan Laurel und Oliver Hardy. Insgesamt werden bis zum 11. August mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme aus aller Welt gezeigt. Im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden konkurrieren 15 Werke. Deutschland ist mit dem Drama "Wintermärchen" von Regisseur Jan Bonny vertreten.



Das Festival in Locarno wird in diesem Jahr zum letzten Mal vom künstlerischen Direktor Carlo Chatrian geleitet, der in das Leitungsteam der "Berlinale" wechselt.