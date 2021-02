Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Politik zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns ab. Bundeskanzlerin Merkel soll sich dafür ausgesprochen haben, bis zum 1. März auf jegliche Lockerungen zu verzichten.

Man müsse mit aller Kraft die Infektionszahlen senken, solange die britische Virusvariante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sagte sie nach Informationen von Teilnehmern bei einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Sie erwarte, dass diese Variante auch in Deutschland bald dominant sei.



Auch mehrere Landeschefs hatten im Vorfeld die Erwartungen auf Lockerung gedämpft. Niedersachsens Regierungschef Weil (SPD) sagte der Wirtschaftswoche, man werde um eine Verlängerung nicht umhinkommen. Das sei angesichts des immer noch hohen Infektionsgeschehens und der Mutationen zwingend. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sagte, Öffnungsschritte dürfe es erst geben, wenn der Einfluss der Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden könne. Das sei derzeit noch nicht der Fall. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, sagte im Deutschlandfunk, wenn man zu schnell öffne, beginne wieder alles von vorne.

Hauptthema bei Bund-Länder-Gesprächen sollen Kitas und Schulen sein

Bei den morgigen Beratungen soll es nach Angaben des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet vor allem um Kitas und Schulen gehen. "Denn das ist genau die Frage, wo wir heute auch Schäden anrichten", sagt der CDU-Politiker. Dies sei zwar zu verantworten, weil sonst der Gesundheitsschaden größer wäre. Ihm könne aber niemand erklären, dass ein Distanzunterricht, ein Homeoffice für Kinder, ein guter Lernort sei.



Die Kultusminister sprachen sich für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs von kommendem Montag an aus - zumindest für die Abschlussklassen und die unteren Jahrgänge. Voraussetzung sei allerdings eine andauernd gute Entwicklung der Pandemielage. Die Regierung in Sachsen teilte bereits mit, dass sie die Grundschulen und Kitas ab dem 15. Februar wieder mit Einschränkungen öffnen will.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 09.02.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.