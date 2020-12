Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft kritisiert eine schleppende Umsetzung der staatlich zugesagten Novemberhilfen.

Bislang sei erst ein Bruchteil der dringend benötigten Liquidität bei den notleidenden Unternehmen angekommen, heißt es in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Altmaier, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Viele Klein- und Mittelbetriebe stünden unmittelbar vor der Insolvenz. Eine Auszahlung der Hilfen erst im Laufe des Januars wäre daher unakzeptabel und führe bei vielen Unternehmen zu "extremer Verdrossenheit". Dies gelte umso mehr, als die weiteren, als Ausgleich für Ausfälle im Dezember vorgesehenen Hilfen erst im Januar beantragt werden könnten.



Die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Zahlungen sollen je nach Ausgestaltung und Bezugsmonat finanzielle Einbußen zumindest teilkompensieren. Dabei geht es neben verlorenen Umsätzen etwa auch um betriebliche Fixkosten wie Mieten und Pachten.

