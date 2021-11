Corona-Pandemie Lockdown für Ungeimpfte in Österreich

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich von morgen an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Schallenberg und die Regierungschefs der Länder in Wien beschlossen. Verstöße würden konsequent sanktioniert, hieß es. Bei Verstößen drohen bis zu 1450 Euro Strafe.

14.11.2021