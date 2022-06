Corona-Pandemie

Die Stadt erwacht wieder zum Leben: Die Corona-Maßnahmen in der 26-Millionen-Metropole Schanghai werden weitgehend aufgehoben. (IMAGO/Kyodo News)

Nach zwei Monaten strengem Lockdown mit Ausgangssperren durften die meisten der 26 Millionen Einwohner ihre Wohnungen wieder verlassen und Geschäfte öffneten. Die Behörden von Schanghai gaben die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit 15 an. Das waren so wenige wie seit Monaten nicht mehr. Im April hatte die Zahl der Neuinfektionen einen Höchststand von 27.000 neuen Fällen an einem Tag erreicht.

Seit Bekanntwerden der Omikron-Variante beklagt China die größte Corona-Infektionswelle seit Ausbruch der Pandemie. Chinesische Wissenschaftler warnten, eine Lockerung ohne Beschränkungen könne zu 1,5 Millionen Toten innerhalb von sechs Monaten führen. China verfolgt eine Null-Covid-Strategie.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.