Der Medizinstatistiker Gerd Antes kritisiert, dass es zur Wirksamkeit der von der Regierung beschlossenen Kontaktbeschränkungen fast gar keine Studien gebe.

Über den Sommer sei es komplett versäumt worden, wichtige Daten zu erheben, die bei der Bestimmung effektiver Einzelmaßnahmen hätten helfen können, sagte das ehemalige Mitglied der Ständigen Impfkommission im Deutschlandfunk (Audiolink). Gleichzeitig vermittelten viele Politiker fälschlicherweise den Eindruck, dass sie Bescheid wüssten, wie wirksam bestimmte Regelungen seien.



Antes nannte es grob fahrlässig, Busse und Bahnen in voller Auslastung fahren zu lassen, obwohl nicht klar sei, wie groß die Ansteckungsgefahr in diesem Bereich sei. Außerdem sei es problematisch, die Gastronomie zu schließen. Treffen würden dadurch wahrscheinlich in den privaten Bereich gedrängt, wo sie schwerer kontrollierbar seien, erklärte der Medizinstatistiker.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.